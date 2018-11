Premiér Babiš: Nemůžeme spasit celou planetu

V neděli 11. listopadu 2018 pokračoval premiér Andrej Babiš v návštěvě Paříže. Hlavními body programu byly oslavy 100. výročí konce 1. světové války a Pařížské mírové fórum.

Součástí ceremonie u Vítězného oblouku, které se účastnilo mnoho významných státníků z celého světa, byla i vojenská přehlídka, čtení dopisů psaných vojáky 11. listopadu 1918, hudební vystoupení a zapálení ohně neznámého vojína prezidentem Macronem. Následoval slavnostní oběd pořádaný francouzským prezidentem v Elysejském paláci. „Byl to skvělý nápad, který měl Emmanuel Macron, že k 100. výročí ukončení 1. světové války pozval tolik politiků. Pozval 84 prezidentů, premiérů a hlav států. Byla to skvělá akce a on měl fantastický projev, který se mi strašně líbil,“ uvedl premiér k slavnostním oslavám.

Odpoledne se konalo Pařížské mírové fórum. Premiér se zúčastnil veřejné diskuze za přítomnosti prezidenta Francie Emmanuela Macrona, německé kancléřky Angely Merkelové, generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese a dalších představitelů mezinárodních organizací. Andrej Babiš vystoupil v panelu společně s dalšími předsedy vlád. Český premiér zdůraznil roli Evropské unie jako jedinečného mírového projektu. Dále nutnost zamyslet se nad fungováním Organizace spojených národů zejména s ohledem na náklady vynakládané na zbrojení. „Pokud to s bojem za mír, s bojem proti klimatické změně a pomoci chudým myslíme vážně, tak je třeba se zamyslet, jestli by ty obrovské výdaje na zbrojení nemohly být z části použity na pomoc. Musíme pomáhat lidem tam, kde se narodili, aby se měli lépe a aby tam žili v prostředí, ve kterém jsou zvyklí, aby tam byli spokojeni, aby nemigrovali do Evropy. Nemůžeme spasit celou planetu,“ řekl premiér Babiš.

Předseda vlády se na Pařížském mírovém fóru zapojil svým příspěvkem k vytvoření Knihovny míru, a to knihou Válka s Mloky od Karla Čapka. „Každý státník má přispět jednou knihou, která ho inspirovala. Tak jsem vzal dílo českého velikána Karla Čapka a jeho Válku s mloky. Je v ní moc hezky vyjádřené, že války nevznikají jen tak, ale rodí se plíživě, když nevěnujeme jejich příčinám pozornost,“ dodal premiér.

Během fóra se Andrej Babiš sešel také s viceprezidentem Facebooku pro Evropu, Blízký východ a Afriku Richardem Allanem. Diskutovali zejména o boji proti fake news a falešným účtům, na čemž Facebook spolupracuje i s eurokomisařkou Věrou Jourovou.

Partnerky a partnery státníků pozvala manželka francouzského prezidenta Macrona Brigitte, na společný oběd v zámku Versailles a následně na koncert Vídeňské filharmonie v Královské opeře. Programu se účastnila také manželka českého předsedy vlády Monika Babišová.

Návštěvu Paříže ukončí premiér Babiš v pondělí, kdy se mimo jiné setká s prezidentem Centre Pompidou Sergem Lasvignem a vystoupí s přednáškou na vysoké škole Sciences Po.

