Premiér Babiš: Příští týden bude skutečně klíčový, spolu rozhodneme o naší budoucnosti

Vážení a milí spoluobčané, dámy a pánové. Obracím se na vás jako každou neděli.

Obracím se na vás s prosbou o to, abychom všichni, prosím pěkně, dodržovali opatření naší vlády. Obracím se na vás stejně jako se na vás obrátili prezident Zeman a ministr Prymula v minulém týdnu, kdy na vás všechny apelovali. Já na vás všechny také apeluji. Prosím, ten příští týden bude klíčový.

Pravděpodobně se středu se rozhodne, jestli ta opatření, které naše vláda přijala 12. října a platí od 14. října fungují. Jestli se nám podaří zbrzdit ten obrovský nárůst pandemie, nebo budeme bohužel muset přemýšlet o dalších opatřeních. To si určitě nikdo z nás nepřeje.

Situace je vážná, a já se divím, že někteří naši spoluobčané, a tady pod okny Úřadu vlády je policie, dnes bude demonstrace. Nechápu proč. Naše vláda rozhodla a přidělila 500 milionů korun všem sportovním klubům, a na fotbal šlo myslím asi 200 milionů korun. Nerozumím tomu.

My musíme všichni společně ochránit životy našich spoluobčanů, ochránit životy těch starších, a hlavně těch nemocných. Pro to děláme maximum.

Pandemie je všude v Evropě, všude to stoupá. Čísla rostou, státy dělají opatření. Když to porovnáme například s Francií, kde je zákaz vycházení od 21:00 do 6:00 ráno, nebo Británie zavřela na půl roku bary, hospody, restaurace a fitness centra, tak všechny státy dělají opatření.

Příští týden se rozhodne o tom, jak to bude dále, de facto se rozhodne o tom, jak to bude na Vánoce. Já myslím, že všichni bychom si přáli, abychom měli alespoň trochu normální Vánoce. Já v to pevně věřím, ale teď je to na nás.

Když se podíváme na čísla mobility, to znamená jak se lidé pohybují. Když to porovnáme s březnem, tak bohužel stále ta mobilita je o třetinu až polovinu nižší. To znamená, že lidé se začali méně pohybovat až od toho zavedení opatření. To je špatně. Takže já vás prosím, zůstaňte doma. Zůstaňte s rodinou. Pokud můžete, pracujte z domu. Homeoffice taky, když to porovnáme s tím březnem, jsou ty čísla podstatně horší.

Nejdůležitější je nemít ten kontakt. To znamená nikam nechodit, necestovat. Být s rodinou, a když jste s rodinou, tak vlastně nepotřebujete ani tu roušku. Toto je strašně důležité, a samozřejmě dodržovat ty 3R. Rozestupy, hygiena, mytí rukou a roušky. To je strašně důležité.

My samozřejmě děláme všechna možná opatření, abychom trasovali. Kapacita laboratoří je dnes 35 až 41 tisíc, a v pátek jsme měli absolutní rekord 38 524 testů. Ale ta pozitivita testů je často až 29 procent. To je obrovská nálož. Proto je velice důležité, a my se stále o to snažíme, abychom trasovali.

Já mám tady úplně čerstvou prezentaci od Integrovaného centrálního řídícího týmu, který skutečně pracuje dnem a nocí. Mám tady zprávy ohledně eRoušky. Už máme 1 milion 230 tisíc stažení, takže nárůst za týden o 580 tisíc. To je skvělé. Já všem děkuji. Každý den realizují tisíce telefonátů. Takže nevzdávají to, trasuje se. Sebereportování. Bylo vyplněno už 10 379 formulářů. To je také skvělé a děkuji všem, že tuto možnost využíváte.

Děkuji všem hygienikům, děkuji všem zdravotníkům, ti mají toho nejvíc.

Chtěl bych podpořit naši armádu. Zaznamenal jsem debaty ohledně rozpočtu. Naše armáda skutečně potřebuje moderní výbavu. Naše armáda nám vždycky pomohla. Když byly povodně, teď s chytrou karanténou, odběrná místa, zkrátka celý systém.

Já chci poděkovat naší armádě, protože je pro nás strašně důležitá. Pevně věřím, že ty debaty ohledně naší armády skončí a že armáda dostane ten rozpočet, který si zaslouží. Protože my tu armádu skutečně potřebujeme.

Teď to nejdůležitější, a to jsou samozřejmě kapacity našeho zdravotního systému, našich nemocnic.

Já jsem se o to vždycky intenzivně zajímal. Ještě 10. září hlásil pan Dušek 4 800 lůžek, z toho 1000 JIPových lůžek. Dnes ta kapacita je už 11 500, z toho 1500 je JIPových lůžek.

To je strašně důležité, protože my budeme bojovat za každý život, chceme ochránit každý život. To skutečně nemůžeme vzdát, a to je klíčové. Nemůžeme si dovolit kolaps našeho zdravotnictví.

Já jsem i proto minulý týden kontaktoval naše výrobce postelí, firmu Linet, a vláda rozhodla, že nakoupí 2 000 postelí. Je to důležité, protože jak zjišťuji, tak ve Státních hmotných rezervách máme postele, ale ty jsou staré až 30 let, což je samozřejmě špatně.

V této chvíli máme v nemocnicích 3 519 hospitalizovaných osob, z toho 541 na JIPkách. My připravujeme záložní kapacitu, určitě jste o tom slyšeli, v Letňanech, kde by mělo být 500 lůžek, respektive 490 a 10 ventilovaných lůžek. Připravuje to naše armáda, a je to záložní. Doufejme, že to nebude potřeba, a že to zvládneme bez těchto záložních kapacit.

Takže vláda rozhodla o nákupu posteli, o nákupu ventilátorů. Připravujeme se na to, já jsem samozřejmě i do zálohy mluvil s okolními státy, s premiéry. Uvidíme, jak se to celé vyvine. Doufejme, že to zvládneme. To je to nejdůležitější.

My hlavně potřebujeme ochránit starší lidi, a na to připraví ministr Prymula speciální program, který představí v pondělí na vládě.

Co se týká ekonomických opatření, tak já myslím, že jsme reagovali velice rychle. Už v pondělí, když jsme vyhlásili ta ekonomická opatření, která jsou platná od středy, tak kolega Havlíček jednal celé úterý se svazy, připravil podpůrné programy. Už ve středu, když začala opatření platit, se vyhlásily programy na podpory restaurací, všech zavřených provozoven, podnikatelů v kultuře, ve sportu, v zájezdové dopravě. Zavřeným provozovnám zaplatíme 100 procent mezd a nájmu. Takže si myslím, že jsme tady se poučili z té první vlny, a reagovali jsme velice rychle.

Paní ministryně Schillerová prosadila velký balíček daňových úlev pro zasažené podnikatele. Automaticky jim odkládáme všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně. Mohou využít institut zpětného uplatnění daňové ztráty. Pokud za rok 2020 očekávají daňovou ztrátu, může do výše odhadované ztráty požádat firma o vratku daně z příjmu, kterou zaplatila v letech 2018 a 2019, a do 15 dnů budou mít peníze zpět.

Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o., podnikatelé z oblasti pohostinství, kultury či sportu, kteří museli uzavřít své provozovny v tom nenecháme, a každý den dostanou 500 korun za každý den uzavření provozovny.

Záruky z programu COVID III prodlužujeme do konce roku 2021, a pro podnikatele máme připravený 150miliardový objem záruk. Díky tomu můžeme do ekonomiky nalít až 500 miliard korun. Tyto peníze pomohou zachovat pracovní místa a výrobu. Odkládáme i EET, tam z toho nejsem úplně nadšení z té první a druhé vlny, ale já myslím, že teď je to důležité, tak se to odkládá, vláda to schválila.

Co se týká resortu paní Dostálové. Podpoříme cestovní ruch, cestovní kanceláře a agentury a průvodce, bude na to připraveno až 500 milionů korun. Prodloužíme i podporu lázním, hotelům, motelům a penzionům.

Takže to jsou ta opatření.

Příští týden bude skutečně klíčový. Znovu prosím, respektujme to. Spolu rozhodneme o naší budoucnosti. Proto vás všechny prosím, zůstaňte doma. Skutečně tím můžeme zachránit lidské životy. Jděte jenom do práce, pokud opravdu musíte, pokud někdo je na homeoffice, tím lépe, na nákup, zařídit jenom neodkladné věci, ale hned domů.

Pokud máte možnost využít on-line služby, donášky nákupů nebo můžete požádat rodinu. Samozřejmě můžete chodit do přírody, to je jasné. Já jsem také včera byl v parku, ale vždy bezpečně. Vždy odstupy. A prosím, noste roušky.

Žádná vláda na světě nemůže porazit covid sama, a tady je skvělý článek: Covid zastaví lidé svým chováním, a ne stát pomoci represí, míní matematik René Levínský. To je přesně ono.

Prosím vás, zkusme to spolu, abychom znovu ten vir zastavili a porazili, a abychom to udělali tak, abychom si užili Vánoce. Já v to pevně věřím a moc vám za to děkuji.

