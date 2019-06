Premiér Babiš: Sport je skutečně pro nás velká priorita

Financování sportu, když jsem nastoupil do pozice ministra financí v lednu 2014, tak jsem se sám divil, jak je to nesystémové. Určitě si svazy pamatují to různé podivné rozdělování peněz, když už to bylo za ODS, že se to rozdělovalo v jednom baru, v jednom pražském hotelu, ale jenom dopoledne, protože odpoledne ten náměstek už nebyl celkem schopen normálního provozu. A potom jsme zažili i rozdělování peněz v nějakém bytě. Když jsem nastoupil, tak samozřejmě tím, že ministerstvo školství to moc neřešilo, tak tady Český olympijský výbor si vlastně vytvořil, a já si myslím, že to není kritika, ale co jiného zbylo, když neměli peníze, že tady byla nějaká daňová asignace z hazardu.

To se změnilo, dneska ty prostředky de facto nástupem naší vlády byly dramaticky navýšeny a konečně jsme také jasně řekli, jak je pro nás důležitý sport, hlavně pro naše děti, ale také pro naši zemi, protože pokud dnes bohužel rozdělená společnost se spojí, tak je to ve sportu. Bohužel teď to v hokeji nevyšlo, ale naši sportovci jsou skvělí, mají obrovské úspěchy - samozřejmě Ester Ledecká naposledy nebo Sáblíková a další, jsme samozřejmě hrdí na naše sportovce.

Proto je potřeba sport podpořit, proto je potřeba zrealizovat konečně tu agenturu, aby měli svoji agenturu, aby to bylo transparentní, aby měli to, co vždycky chtěli. Takže český sport a podpora si zažila v roce 2017 svou dobu temna, já myslím, že tady není potřeba to vysvětlovat, ten systém se změnil, za současného ministra Plagy existuje ve sportu několik priorit, které shrnu do několika bodů.

1. Podpořit talentovanou mládež a obnovit systém podpory, kdy na trenéry a přípravy v klubech šlo v tomto roce 835 milionů Kč, což je skoro o polovinu více než v roce 2018, kdy to bylo 564 milionů Kč.

2. Zjednodušit administrativu a zvýšit podporu klubů, v roce 2019 tato podpora se vyšplhala na 1 miliardu 415 milionů, což je opět nárůst o 50 % proti roku 2018, kdy to bylo 917 milionů. Samozřejmě nezapomínáme ani na prostředky do školního sportu.

3. Také by bylo potřeba zvýšit investice do opravy chátrajících sportovišť, tam jdou v tomto roce dokonce dvojnásobné peníze, tedy 100%ní nárůst než v roce 2018, totiž celé 2 miliardy Kč, ze kterých vyroste až 300 sportovišť.

4. A co je velmi důležité, je to zrychlení výplat dotací, což se děje, nic jako krize vyplácení, což bylo před rokem 2018, se neděje. Na ministerstvu se řeší 6000 žádostí a podpora jde kontinuálně, kdy se měsíčně vyřídí zhruba 600 dotací pro kluby. Kluby si dříve stěžovaly, že třeba dostaly peníze až dlouho po konání nějaké akce. Dnes už to neplatí, stačí se zeptat třeba biatlonistů, lyžařů nebo sáňkařů, ale také atletů.

Pokud bych měl ještě něco vyzdvihnout, je to podpora hokeje, my jsme přidali na talentovanou mládež v tomto národním sportu skoro dvojnásobek, a stejně tak sportovcům para hokeje. Celkově jde do hokeje přes 300 milionů Kč, což je skoro o třetinu víc, než v roce 2018. Následně přidáváme do trenérů, programu pro talenty a přímo do hokejových klubů po celé republice. Pokud to takto bude pokračovat, nevidím důvod, proč bychom neměli vrátit náš národní sport na nejvyšší mezinárodní úroveň. Takže sport je skutečně pro nás velká priorita, a proto vlastně ty prostředky, když porovnáme 2014 a 2019, jsou víc než o 100 % navýšeny a určitě v tom chceme pokračovat. A hlavně aby se ty peníze rozdělovaly transparentně.

