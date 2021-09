Premiér Babiš: Vy kritizujete, že jsme dali lidem peníze

reklama

Děkuji za slovo. Nejhorší je, když o ekonomice mluví lidi, kteří nejsou ekonomové. Pozdravujte toho pana ekonoma. Já bych mu doporučil, aby se vůbec informoval, co se stalo na tom trhu. Vy tady vyčítáte nám, že jsme dali lidem peníze. Ale lidi nejsou hloupí. Oni ty peníze neutratili. Oni spotřebovávali úplně stejně jako předtím. To se dá jednoduše dokázat. Takže pan ekonom je mimo. Úspory obyvatelstva stouply o 500 miliard. Takže to je další důkaz toho, že je to nesmysl, co říkáte. Vy vlastně říkáte - dali jste lidem peníze, potom se zdražilo. Úplně šílené, úplný nesmysl.

Takže pan ekonom ať si to nastuduje. Já jsem k tomu psal nějaké vyjádření a jednoznačně lidi jsou rozumní. Neutráceli víc, odložili si ty peníze a o 500 miliard stouply úspory domácností. Takže vy se snažíte tady namluvit lidem - a samozřejmě je to lež - že my můžeme za inflaci. Určitě nemůžeme. Inflace je všude, v Americe, v Evropě, a samozřejmě, že to ovlivňuje nás, naši ekonomiku. Ale my nejsme ti, kteří určují ceny ropy, nebo není role vlády tady řešit inflaci. To by měla řešit Česká národní banka.

Takže samozřejmě jsou vyšší ceny o 7,8 %, ale například my asi těžko můžeme zabránit vlivu vyšších dovozních cen na naše domácí ceny. Jak to máme dělat? To je absolutně nepochopení, co to je inflace. Takže my nechceme centrální regulace. Vy možná chcete zase nějakou pětiletku nebo všechno regulovat, vy chcete všechno danit, všechno sdílet.

Takže co je naše výhoda. No, naše výhoda je to, že máme vlastní měnu, naši korunu. Že ta koruna posílila a díky tomu ty ceny nebyly vyšší o 10 %, ale byly vyšší jenom o 5,1 %. A protibabišovské koalice chtějí zavést euro. Vy říkáte, zaveďme euro a potom by to bylo skutečně tak, jak říkáte. Všichni vědí, že ve světě se zvýšily ceny kovů o 20 %, že skutečně inflace, růst cen, v Německu je 7,6 %, nebo v Polsku 8,9 %.

Takže je to samozřejmě nepravda a je to role České národní banky, která by měla bojovat proti inflaci. A všechny výhledy jsou takové, že ta inflace půjde dolů. A my uděláme hlavně maximum pro to, aby se nezvyšovaly ceny energií. Pokud vím, tak ceny potravin se tolik nenavýšily a hlavně co se navýšilo - no ropa. Ale my netěžíme ropu ani plyn. To se hlavně navýšilo.

Takže to jsou ty konkrétní věci, které my říkáme. A teď je otázka, jak k tomu přistoupí Česká národní banka. A bylo by dobré, aby skutečně nenavyšovala ty úroky, protože to by vůbec tomu nepomohlo, nemělo by to podle mého názoru vliv na ten trh a akorát by to poškodilo lidi a firmy. Takže ano, my s vyšší inflací můžeme v Česku bojovat. Vyšší produktivitou práce, novými technologiemi, které šetří drahé suroviny a komponenty, nebo energetickou úsporností výroby. Ale jsou to nové investice, které naše vláda dělá.

Takže je potřeba teď zachovat klid a v podstatě nezasahovat do toho vývoje. Protože došlo k přerušení dodavatelských řetězců a ano, jsou problémy. Ale to, že dneska naše automobilky nemůžou vyrábět automobily, protože nejsou čipy, tak čipy se vyrábějí jenom v Asii na třech místech, pokud vím. Takže za to skutečně také nemůžeme.

Takže my jsme dali lidem peníze. Vy to kritizujete, že jsme dali lidem peníze a dali jsme jim o sedm procent vyšší příjem, nižší daně. Dali jsme důchodcům rekordní důchody, ještě dostanou slevu na dani jedno procento, takže to bude osm příští rok. Vy říkáte, že jsme prostě dali lidem peníze, že údajně je měli utratit. Není to pravda. Naopak, zvýšily se úspory, lidi jsou rozumní, já jim za to děkuji. A tohle přejde, tohle přejde. Takže není tady žádný důvod - (Předsedající upozorňuje na čas.)

