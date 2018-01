Premiér Babiš: Z hlediska boje proti daňovým únikům může být ČR v rámci EU vzorem

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den.

Já myslím, že bývalá vláda udělala několik významných opatření z hlediska boje proti daňovým únikům, hlavně z hlediska DPH. To znamená, že jsme zavedli kontrolní hlášení, EET, zrušila se Praha jako daňový ráj, kdy chodily kontroly jednou za 200 let. A finanční správa samozřejmě kontrolovala i daňové základy a transfer ceny a na základě zjištění u velkých společností dodaňovala, to znamená, že první navyšování základů byly v roce 2015 a 2016, pokud si vzpomínám, protože než jsme to nastavili legislativně, tak to dodanění, nebo zvýšení základu v roce 2016, myslím, že bylo 15 miliard a dodatečná daň byla 800 milionů.

Takže já myslím, že z hlediska boje proti daňovým únikům může být Česká republika vzorem v rámci Evropské unie. My jsme snížili DPH mezeru, tzv. VAT gap ze 71 miliard na 40. Provedlo se plno nových zákonů, jako zavedení účtů, zavedli jsme vlastně daňové přiznání, kde příloha říká o firmách, které jsou v daňových rájích. Takže z hlediska tohoto si myslím, že finanční správa udělala hrozně moc práce a rezultovalo to do dodatečného výběru daní za to období ke konci roku 2017 asi 345 miliard.

Dokonce některé systémy, které naše vláda, tedy Ministerstvo financí zavedlo, jsou dneska poptávány a máme žádosti z arabských zemí o pomoc s kontrolním hlášením, nebo EET na Ukrajinu atd. Takže já si myslím, že ten boj je úspěšný. Rezultovalo to i do nového majetkového přiznání nebo kontrola nabytí majetku. To jsou všechno nové protikorupční zákony, které byly prosazeny a z hlediska tohoto si myslím, že finanční správa pokračuje v těchto aktivitách a že se jí daří. A proto máme jasné výsledky.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zahradník (ODS): Jaké zájmové skupiny stojí za neustálým tlakem a podporou biopaliv? Pekarová Adamová (TOP 09): Negativním dopadem biopaliv je vyšší tlak na zábor orné půdy Ministr Brabec: Nové sankce stanoví pokutu podle míry porušení povinností Ministr Vojtěch: Je jasné, že všechny recepty nebudou předepsány elektronicky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV