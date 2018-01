Premiér Babiš jednal se slovenským premiérem o česko-slovenských vztazích

„Jsem rád, že jsem navázal na tradici a že moje první oficiální zahraniční cesta směřovala právě do Slovenské republiky. Naše vztahy jsou prioritní. O to více tento rok, kdy si připomínáme sto let od vzniku Československa a 25 let od rozdělení Československa, jehož průběh může být příkladem pro všechny ve světě, v Evropě. S panem premiérem Ficem jsme diskutovali hlavně agendu Evropské unie, shodli jsme se na tom, že je velmi důležitá spolupráce V4, Slavkovský formát i to, že máme stejné názory, jakým způsobem vystupovat v EU,“ uvedl předseda vlády ČR Andrej Babiš.

Jedním z důležitých témat jednání předsedů vlád byla spolupráce v dopravě, a to především z hlediska rozvoje přeshraniční dopravní infrastruktury. Další oblastí hovoru byla obrana a bezpečnost. Oba premiéři se domluvili na tom, že se zaměří na vzájemnou kooperaci v boji proti hybridním hrozbám. Prostor byl věnován i evropským tématům, kdy se oba premiéři shodli, že je důležité v otázce migrace hledat funkční a trvalé řešení, které nebude rozdělovat Evropu. U příležitosti setkání přijali předsedové vlád České a Slovenské republiky symbolické společné prohlášení, které reflektuje důležitost roku 2018 v česko-slovenských vztazích. V prohlášení premiéři oceňují výjimečné blízké vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou a potvrzují zájem nadále rozvíjet vzájemnou spolupráci, a to jak na poli Evropské unie, tak i v rámci regionálních formátů, především pak ve Visegrádské skupině a slavkovském formátu.

Premiér Andrej Babiš si se svým slovenským protějškem Robertem Ficem rovněž potvrdil zájem dál pokračovat v tradici společných zasedání vlád ČR a SR, které jsou důkazem nadstandartních česko-slovenských vztahů.

Po společném jednání uctili oba předsedové vlád památku T. G. Masaryka a M. R. Štefánika položením věnců k jejich bratislavským památníkům.

Součástí delegace předsedy vlády byly ministryně obrany Karla Šlechtová a ministryně financí Alena Schillerová, které jednaly se svými slovenskými protějšky ministrem obrany Peterem Gajdošem a ministrem financí Peterem Kažimírem.

