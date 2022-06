Premiér Fiala: Je to v zájmu naší země a našich lidí

reklama

Ten základní problém, který v té vaší úvaze je, je, že když pomáháme Ukrajině, nebo Ukrajincům, kteří sem utíkají, aby si zachránili svoje životy, tak že to je proti zájmům českých lidí. Je to naopak. Samozřejmě, že je to v zájmu naší země a našich lidí. My musíme pomoci těm, kteří si chtějí zachránit svůj život, musí si zachránit svůj život, nejdou sem jako šťastni. My je prostě přijímáme proto, že nevím, kdo by z vás, když mu před domem zazvoní maminka s dítětem, která přišla o všechno, že by jí nepomohl. No, tak to asi málokdo. My jako český stát jim samozřejmě také pomáháme. Já jsem vám na konkrétních číslech a příkladech ukázal, jak to s tou pomocí je a jak rychle se tito lidé dokážou postavit na vlastní nohy.

Ano, nakládáme s penězi českých daňových poplatníků, jsme si toho vědomi, a já o tom opakovaně mluvím, proto také nerozhazujeme peníze, jak tomu tady bylo v minulosti, ale nakládáme s nimi opatrně. A pokud se ptáte, co děláme pro české občany a chcete to srovnávat, což já tedy srovnávat nechci, protože i to je pomoc českým občanům, tak vám jenom připomenu ten Deštník proti drahotě, ze kterého zjistíte, že vláda poskytla na pomoc lidem ze státních prostředků, lidem, kteří mají potíže s cenami energií, s cenami potravin, s inflací, více než 100 miliard korun od začátku tohoto roku, a to si můžete potom srovnat s těmi částkami, které jsme třeba poskytli na to, co vy chcete oddělovat.

To znamená pomoc Ukrajině a pomoc uprchlíkům. Já to oddělovat nechci, protože i toto je součástí toho, jak zvládáme dopady války na Ukrajině, a to, abychom dobře zvládli uprchlickou vlnu, která nemá v Evropě obdoby, to je náš úkol. (Předsedající: Čas.) A ten úkol děláme nejenom v zájmu celé Evropy a Ukrajiny, ale především v zájmu České republiky. Omlouvám se.

