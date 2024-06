Premiér Fiala: Pro nás je bezpečnost občanů největší prioritou a podle toho postupujeme

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě dohody, kterou jsme udělali, a slibu, který jsem dal, tak bych rád na úvod dnešní schůze informoval poslance a poslankyně o posledních událostech související s mezinárodním terorismem, událostech, které se staly minulý týden v Praze, o kterých jsme již informovali veřejnost prostřednictvím médií. Jsme domluveni s paní předsedkyní Schillerovou, že tento bod bude celkově relativně krátký, proto i moje úvodní informace bude časově ohraničena.

Ve čtvrtek 6. června 2024 před druhou hodinou ráno došlo k úmyslnému zapálení autobusů Dopravního podniku hlavního města Prahy zaparkovaných v depu Praha Klíčov. Tímto požárem byly poškozeny tři autobusy. Nedošlo k zásadním škodám především proto, že požár byl včas uhašen pracovníky Dopravního podniku, nedošlo ani k zranění nebo k ohrožení zdraví osob.

Šetřením policejních orgánů byla brzy zjištěna nebo získána fotografie a zjištěna totožnost podezřelého, kterým byl 26 letý cizinec. Tento člověk byl v ranních hodinách v sobotu 8. června zadržen, a to i díky pomoci veřejnosti, které bych za tuto podporu a pomoc chtěl ještě jednou poděkovat. Hned následující den, v neděli 9. června byl tento muž obviněn z trestného činu teroristického útoku. Dozor v této věci vykonává Vrchní státní zastupitelství v Praze. V pondělí 10. června byl obviněný na návrh státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze vzat soudem do vazby.

Nyní je velmi intenzivně prověřována varianta, že do tohoto útoku byly zapojené ruské tajné služby stejně tak jako tomu bylo při sabotážích spojených s dalšími požáry v Evropě, například ve Varšavě. Na základě toho všeho byla přijata opatření už během sobotního večera, a to opatření vůči nebo ve vztahu k infrastruktuře a místům s vysokou koncentrací osob, zejména na území hlavního města Prahy. Tato opatření byla čistě preventivního charakteru, protože bezpečnostní složky mají za to, že se nám bezprostřední hrozbu podařilo odvrátit tím zadržením této osoby a dalšími kroky. Nicméně aktivovány jsou také zpravodajské služby, které s policií aktivně spolupracují, sdílejí informace a v neposlední řadě jsou také všechny zpravodajské nebo bezpečnostní složky v kontaktu s našimi zahraničními partnery, se svými zahraničními partnery.

Ukazuje se, a ta pravděpodobnost je bohužel velmi vysoká, že ruské hybridní útoky na evropské země se už netýkají jenom ovlivňování veřejného mínění a útoků na IT infrastrukturu, ale už i fyzických objektů. Ostatně něco takového se nestalo v České republice poprvé. Policie a další složky se situaci intenzivně věnují, budou se jí věnovat i nadále. Spolu se zpravodajskými službami nepřetržitě vyhodnocují bezpečnostní situaci na našem území včetně mezinárodního kontextu a dopadu dění na mezinárodní scéně.

Zdůrazňuji: Aktuální nebezpečí nám nehrozí. Žádné aktuální nebezpečí nehrozí, ale je potřeba zvýšená ostražitost. Je zde agresivní politika Ruska včetně kyber útoků, včetně vyhrožování ruských představitelů směrem k Evropské unii a České republice a tak dál, a to vyžaduje zvýšenou ostražitost. Chtěl bych ubezpečit všechny občany, znovu využívám i této příležitosti, že naše bezpečnostní služby jsou aktivní, všechny složky jsou aktivní. Nedávno úspěšně zajišťovaly bezproblémový průběh velkých sportovních událostí, jako bylo na našem území mistrovství světa v ledním hokeji.

Tím, co se stalo, se zabývala také Bezpečnostní rada státu na svém pravidelném zasedání 10. června 2024. O tom, co Bezpečnostní rada státu probírala, jsme informovali média i veřejnost na tiskové konferenci. Vláda se bezpečnosti věnuje průběžně. Já tady připomenu, že třeba 30. dubna letošního roku jsme projednali materiál Ministerstva vnitra - Revize opatření k vyhlášení prvního stupně ohrožení terorismem. V tomto materiálu vláda uložila panu ministru vnitra provést zvýšená bezpečnostní opatření, například taková, která znamenají posílení opatření s plošným dopadem na celé území České republiky, což se týká počtu hlídek, jejich vybavení, dopadá na důkladnější analytiku, lepší a rychlejší akceschopnost policie, pyrotechnické služby a další a další věci. Těch opatření je široké spektrum a přijali jsme je i s tím vědomím, že je potřeba zvýšeně chránit veřejnost v případě velké koncentrace lidí, v případě takových akcí, jako bylo třeba mistrovství světa v hokeji.

Toto usnesení také určilo, že do letošního září bude zpracována revize stupňů ohrožení terorismem a že její vyhodnocení předloží ministr vnitra vládě do konce října. Myslíme si, že toto je krok, který je určitě potřebný a adekvátní na základě té současné situace a těch výzev a ohrožení, kterým Evropa i Česká republika čelí. Na závěr tedy mohu všechny ujistit, ať už paní poslankyně, pány poslance, tak veřejnost, že policie případ vyšetřuje, že přijala zpřísněná bezpečnostní opatření bezprostředně a tam, kde to bylo a je potřeba. Současně platí, že podle informací, které máme, a podle informací Ministerstva vnitra v současné době nehrozí žádné akutní nebezpečí. Pro nás je bezpečnost občanů největší prioritou a podle toho postupujeme. V tomto konkrétním případě všechny bezpečnostní instituce, ať už zpravodajské služby, policie, všichni, kteří v tom mají kompetenci, odvedli mimořádně dobrou a profesionální práci. A za to bych jim chtěl poděkovat.

