Premiér Fiala: Rozdíl v českých a německých mzdách už tak velký není

Proč by naši lidé měli mít horší životní podmínky, kvalitu života a mzdy než lidé v Německu a Rakousku? Není podstatné, jestli to bude za pět nebo za sedm let, je potřeba tou cestou jít.

Můžeme srovnávat mzdy v různých částech Německa a v různých profesích. Někde bychom třeba zjistili, že rozdíl už tak velký není. Ale o to nejde. Jde o to, abychom tuto vizi měli.

To se však nedá říct o opozici. Lidem z opozice totiž nejde vůbec o Českou republiku, těm jde jen o ně, o jejich firmy a o jejich prospěch. Česká republika je vůbec nezajímá, jinak by se starali, když byli ve vládě, o bezpečnost i o občany, starali by se o budoucnost, dělali by reformy, o kterých stejně jako my věděli, že jsou nutné.

Nejen o tom, ale i o spoustě dalších věcí jsem mluvil v podcastu PoliTalk. Budu moc rád, když si ho poslechnete!

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vidlák: Rozdíl mezi Fialou a Babišem. Voliči, chceš? Zeman potopil před kamerou Fialu: Drtivě prohraje volby. A ví to Takto to nejde. To si armáda nemůže dovolit. Kalousek vystartoval Proč nejsou plné ulice lidí? Jan Hnízdil naléhavě