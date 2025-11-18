Premiér Fiala: Za 36 let jsme ušli obrovský kus cesty

Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva v pondělí 17. listopadu 2025 uctili předseda vlády ČR v demisi Petr Fiala a další představitelé vládní koalice u památníku na Národní třídě, kde si připomněli odkaz listopadových událostí z roku 1989. Zástupci vlády se také zúčastnili připomínky tragické události z listopadu 1939 u Hlávkovy koleje. Výročí sametové revoluce si premiér Fiala připomněl také na tradičním slavnostním obědě s předlistopadovými disidenty v pražském Mánesu.
U pamětní desky na Národní třídě, která připomíná potlačení studentské demonstrace policejními složkami před 36 lety předseda vlády v demisi Petr Fiala společně s dalšími představiteli koaličních stran položil květiny a zapálil svíčku.
„17. listopad je pro mě nejkrásnější svátek. Za 36 let jsme ušli obrovský kus cesty a dnes jsme svobodnou, demokratickou, nezávislou a prosperující zemí. Z toho bychom měli mít všichni radost,“ prohlásil premiér Petr Fiala s tím, že demokracie a svoboda vyžadují neustálou péči. „Musíme se o ně starat a musíme o ně každodenně zápasit. Pokud přestaneme být pozorní, tak o ně můžeme velmi rychle přijít. Historie nás to učí velmi dobře,“ řekl.
„Když ale vidím, co se ale v naší zemi dnes odehrává, radost z toho nemám. V čele Sněmovny máme člověka, který pohrdá lidmi, hlásí se k extrémním názorům a propaguje proruské narativy. Do čela vlády míří bývalý komunista a spolupracovník StB, který má obří střet zájmů. To nejsou dobré zprávy, ale je potřeba to pojmenovat a bojovat s tím,“ dodal Petr Fiala.
Výročí sametové revoluce si premiér následně připomněl na tradičním slavnostním obědě s bývalými disidenty a osobnostmi listopadových dnů.
U příležitosti státního svátku 17. listopadu uspořádal Úřad vlády také letošní poslední den otevřených dveří. Hlavní dveře Lichtenštejnského paláce na pražské Kampě, který slouží převážně k protokolárním přijetí zahraničních státníků, se návštěvníkům za velkého zájmu veřejnosti otevřela v 9 hodin a na komentovanou prohlídku reprezentační budovy vlády se mohli zájemci vydat až do 16 hodin.
Podrobnosti naleznete v tiskové informaci na webových stránkách Úřadu vlády ZDE.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
