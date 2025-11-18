Premiér Fiala: Za 36 let jsme ušli obrovský kus cesty

18.11.2025 12:12 | Monitoring

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva uctili předseda vlády ČR v demisi Petr Fiala a další představitelé vládní koalice.

Premiér Fiala: Za 36 let jsme ušli obrovský kus cesty
Foto: Youtube
Popisek: Premiér Petr Fiala

Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva v pondělí 17. listopadu 2025 uctili předseda vlády ČR v demisi Petr Fiala a další představitelé vládní koalice u památníku na Národní třídě, kde si připomněli odkaz listopadových událostí z roku 1989. Zástupci vlády se také zúčastnili připomínky tragické události z listopadu 1939 u Hlávkovy koleje. Výročí sametové revoluce si premiér Fiala připomněl také na tradičním slavnostním obědě s předlistopadovými disidenty v pražském Mánesu.

U pamětní desky na Národní třídě, která připomíná potlačení studentské demonstrace policejními složkami před 36 lety předseda vlády v demisi Petr Fiala společně s dalšími představiteli koaličních stran položil květiny a zapálil svíčku.

„17. listopad je pro mě nejkrásnější svátek. Za 36 let jsme ušli obrovský kus cesty a dnes jsme svobodnou, demokratickou, nezávislou a prosperující zemí. Z toho bychom měli mít všichni radost,“ prohlásil premiér Petr Fiala s tím, že demokracie a svoboda vyžadují neustálou péči. „Musíme se o ně starat a musíme o ně každodenně zápasit. Pokud přestaneme být pozorní, tak o ně můžeme velmi rychle přijít. Historie nás to učí velmi dobře,“ řekl.

„Když ale vidím, co se ale v naší zemi dnes odehrává, radost z toho nemám. V čele Sněmovny máme člověka, který pohrdá lidmi, hlásí se k extrémním názorům a propaguje proruské narativy. Do čela vlády míří bývalý komunista a spolupracovník StB, který má obří střet zájmů. To nejsou dobré zprávy, ale je potřeba to pojmenovat a bojovat s tím,“ dodal Petr Fiala.

Výročí sametové revoluce si premiér následně připomněl na tradičním slavnostním obědě s bývalými disidenty a osobnostmi listopadových dnů.

U příležitosti státního svátku 17. listopadu uspořádal Úřad vlády také letošní poslední den otevřených dveří. Hlavní dveře Lichtenštejnského paláce na pražské Kampě, který slouží převážně k protokolárním přijetí zahraničních státníků, se návštěvníkům za velkého zájmu veřejnosti otevřela v 9 hodin a na komentovanou prohlídku reprezentační budovy vlády se mohli zájemci vydat až do 16 hodin.

Podrobnosti naleznete v tiskové informaci na webových stránkách Úřadu vlády ZDE.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády v demisi
Psali jsme:

Fiala (ODS): Pečujme o hodnoty spojené s dnešním dnem. Jsou křehké
Fiala (ODS): Dva roky, co odešel Karel Schwarzenberg
Fiala (ODS): Babiš prodlužuje ustavení nové vlády
Premiér Fiala: Uděláme vše pro to, aby předání moci bylo plynulé

Zdroje:

https://vlada.gov.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/17--listopadu-2025-o-statnim-svatku-si-verejnost-prohledne-lichtenstejnsky-palac-222864/

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

