Prezident Zeman: Zůstatek na účtu prezidentského kandidáta má být využit pro charitativní účely

Vážený pane řediteli, dámy a pánové,

jak dobře víte, prezidentský fond zcela pravidelně, a to v prosinci, odevzdává Fondu ohrožených dětí svůj drobný několikamilionový příspěvek na jeho činnost. Letos to sklouzlo ze známých důvodů, protože v prosinci byla hojnost jiné práce, do začátku ledna, ale myslím si, že tento drobný skluz Fondu ohrožených dětí vadit nebude. Nicméně, než předám tento šek, pane řediteli, tohle se vždycky dělá, ale nikdy se nepokoušejte v bance tento šek proměnit, protože za toto Vám nikdo nedá ani korunu. A já dokonce musím prozradit, že ty peníze už jste dostal a už je máte na účtě, takže teď děláme jenom takovou hezkou závěrečnou ceremonii.

Ale co chci říci na závěr, je velice potěšující, alespoň pro pana ředitele. Zákon o prezidentské volbě jasně určuje, že zůstatek na transparentním účtě jakéhokoli prezidentského kandidáta má být využit pro charitativní účely, a to podle rozhodnutí tohoto kandidáta a samozřejmě bez ohledu na to, jestli ten kandidát vyhrál, nebo prohrál. A já jsem v předsálí sdělil panu řediteli, že na mém transparentním účtě je čtyři a půl milionu korun, a protože nevedu, jak dobře víte, žádnou kampaň, děkuji sponzorům, kteří mně tam těch čtyři a půl milionu korun poslali, a využiji dobrodiní zákona, abych poté, co volby skončí, a ať skončí jakýmkoli výsledkem, Vám, pane řediteli, těch čtyři a půl milionu poslal, ale slyšel jsem, že to má být až někdy v prosinci, protože se to pořád prověřuje a úředníci se také musí něčím živit.

Takže to je ta dobrá zpráva, protože když to sečteme, tak je to dohromady sedm milionů korun pro charitativní účely.

A nyní už mi dovolte, abych Vám předal tento šek a popřál Fondu ohrožených dětí hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

autor: PV