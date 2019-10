Primátor Macura: Ostrava se prezentuje na veletrhu Expo Real

Své projekty a plány představí Ostrava a Moravskoslezský kraj ve společné expozici mezinárodní komunitě více než 45 000 realitních expertů, investorů a developerů. Hlavním tématem jsou inovace a technologický rozvoj, dalšími pak urbanizace a rozvoj měst, rozvoj Evropské unie a mezinárodní kapitálové toky. Ostrava a Moravskoslezský kraj chtějí vedle prezentace záměrů spojených s rozvojem výzkumných a vývojových aktivit, průmyslových zón a multimodálního dopravního uzlu zaujmout i jako perspektivní a příjemné místo pro život.

V konferenčním programu veletrhu, který odráží vývoj a trendy na mezinárodních trzích i v jednotlivých tržních segmentech, je dlouhodobě pevně zakotveno i téma bydlení, které je úzce spjato s rozvojem měst. Letos bude akcentována jeho dostupnost.

„Naším dlouhodobým cílem je zaujmout investory, kteří v Ostravě vytvoří vysoce kvalifikované pracovní příležitosti. To jde ruku v ruce se zvýšenou poptávkou po kvalitním a moderním bydlení v lokalitách s nabídkou obchodů, služeb i kulturního vyžití. Proto pokračujeme v rozvoji záměrů, které tuto vizi pomohou naplnit: patří k nim projekty umělecké galerie, unikátní koncertní síně i bytových domů. Na letošním veletrhu Expo Real mimo jiné nabídneme atraktivní příležitosti pro developery v podobě několika pozemků a proluk určených k zástavbě rezidenčními projekty či objekty občanské vybavenosti přímo v centru města," řekl Tomáš Macura, primátor města Ostravy, která je koordinátorem společné expozice.

Ostravu a Moravskoslezský kraj pojí silný akcent na rozvoj výzkumných a vývojových aktivit, služeb a technologií z oblasti IT, elektro, energetiky, robotiky i medicíny. V regionu působí pět vysokých škol, několik špičkových výzkumných pracovišť a národní superpočítačové centrum IT4Innovations. Společnou vizí města i regionu je stát se do deseti let po hlavním městě Praze nejvýznamnějším rozvojovým centrem v České republice.

„Moravskoslezský kraj se výrazně mění. Z ryze průmyslové oblasti se stáváme důležitým technologickým hráčem. Na veletrhu představíme náš nový koncept POHO2030, který s využitím inovací řeší transformaci pohornické krajiny mezi městy Karviná, Havířov a Orlová. Věřím, že velký potenciál tohoto území nadchne perspektivní partnery. Do roku 2030 by se z oblasti, kde se intenzivně těžilo uhlí, mohlo stát území s novou energií, s pestrým a udržitelným životem, kde by se rozvíjela ekonomika a kde by lidé měli také možnost příjemně trávit volný čas. Posílíme rozvoj Moravskoslezského kraje a budeme inspirací pro ostatní průmyslem poznamenané regiony nejen u nás, ale i z dalších zemí Evropy," řekl Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje a doplnil, že kraj na veletrhu představí také například rozvojové možnosti oblasti v okolí přehrady Slezská Harta, průmyslové zóny v Krnově a Bruntále nebo nošovickou zónu pro podnikatele.

K účasti na veletrhu Expo Real se přihlásilo téměř 2 200 vystavovatelů zastupujících významné developery, investory, odborné firmy, konzultantské společnosti, nadace, apod., ale také města, regiony a země z Evropy i mimo ni. V konferenčním programu s pestrou nabídkou témat, která odráží současné trendy a výzvy - od Brexitu, přes politiku úrokových sazeb, po nezbytnost dostupného bydlení - vystoupí přes 400 odborníků.

Generálním partnerem společné expozice Ostravy a Moravskoslezského kraje je firma Accolade, hlavními partnery jsou CzechInvest, Residomo, OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK a Contera. Jako partneři se představí Asental Group, Passerinvest Group, Casua, P3Logistic Parks a PRK Partners, advokátní kancelář.

autor: PV