Primátor Paparega: Původní plán s kulturním programem k otevření jezera Most nechystáme

Na kole, pěšky, autem či se jen tak vykoupat. Termín otevření jezera Most se blíží. Poprvé se veřejnost do této lokality bude moci vypravit v sobotu 12. září. Kvůli situaci kolem epidemie koronaviru se nechystají žádné velké oslavy ani doprovodný program. Statutární město Most ve spolupráci s Palivovým kombinátem Ústí připravilo návštěvní řád, kde jsou shrnuty zásady pro bezpečné koupaní a vstup. Znát a dodržovat by je měli všichni návštěvníci.

„Původní plán s bohatým kulturním programem, který měl být součástí Mostecké slavnosti, na otevření jezera Most nechystáme. A to i přes to, že budou na místě probíhat vyhlídkové lety vrtulníkem. Je třeba respektovat a řídit se nařízeními Krajské hygienické stanice i Ministerstva zdravotnictví ČR. Rozhodně však nechceme Mostečany o tento zážitek ochudit. Plnohodnotné využití chystáme ve spolupráci s Palivovým kombinátem Ústí na příští sezonu,“ vysvětluje primátor města Mostu Jan Paparega.

„Do některých míst však bude pro návštěvníky zákaz vstupu. Jedná se o místa ve východní části jezera, kde budou až do konce roku probíhat stavební práce,“ doplňuje ředitel Palivového kombinátu Ústí, státní podnik Walter Fiedler.

Co je zakázáno?

Koupání je na vlastní nebezpečí. Zakázáno je vstupovat do vody mimo pláže a mola, na pláže na jižních svazích je zakázáno vstupovat se psy a jinými zvířaty (vyjma vodicích a asistenčních psů), skákat do vody z důvodu umístěných kamenných vlnolamů pod vodou, manipulace s moly a ekomoly pro hnízdění ptáků, plavba motorových plavidel včetně vodních skútrů, rybařit a lovit zvěř, tábořit, vjíždět do porostů na koních nebo je plavit v jezeře, stanovat a rozdělávat ohně, ukládat jakýkoliv odpad a znečišťovat území odpadky, do území se nesmí vnášet hořlaviny, alkohol, drogy a jiné nebezpečné předměty jako zbraně či pyrotechnika.

Kam se psy?

Pro psy jsou ve střední části jezera Most vyhrazena tři místa, která slouží přímo jako pláže pro psy.

Kde bude možné parkovat?

Parkovat bude možné pouze na vyhrazených plochách.

Pohyb cyklistů?

K jízdě na kole lze využít pouze účelové komunikace a cyklostezky.

Návštěvní řád území jezera Most ZDE

