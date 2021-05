Prokop (ANO): Chystá koalice Pirátů a STAN past na voliče?

reklama

Něco se Pirátům musí nechat. Propagovat se a mluvit skutečně umějí. Ve svých proslovech, článcích a rozhovorech se kromě líbivých představ staví do role zachránců republiky před ekonomickými dopady pandemie.

Snížení státního dluhu a celkové zvýšení příjmu je jistě dobrým cílem, ale proč neřeknou rovnou, jak toho chtějí dosáhnout? Není to tak jednoduché, jak se může průměrnému občanovi zdát. Ono to totiž nefunguje tak, že by se ve vládě vyměnili “špatní a nerozumní” za “dobré a moudré” politiky, kteří by automaticky dovedli stát k prosperitě tak, jak se to nyní prezentuje. Aby své sliby Piráti dokázali naplnit, musí podniknout některá razantní rozhodnutí, která už se vám tolik líbit nemusí.

Jak dobře poznamenává hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, příslib snížení nákladů na státní dluh je od Pirátů docela šalomounský. To proto, že pro jejich snížení chtějí vstoupit do Evropského mechanismu směnných kursů II (ERM II), což může vypadat jako mazané, ale běžnému občanovi asi nedojde, že skutečným smyslem tohoto kroku je přijetí eura. Vstup do ERM II totiž de facto znamená přijetí eura. Jedná se o jakýsi první krok, ze kterého je velice obtížná cesta zpět, o kterou se mimochodem nikdy žádná země ani nepokusila (všechny euro nakonec přijaly). Občan by měl také vědět, že pokud by ČR vstoupila do eurozóny, evropská centrální banka by pravděpodobně masivně začala vykupovat český státní dluh. (ECB běžně vykupuje dluh zemí v ERM II.) To má určitě pozitivní účinek na ekonomiku země jako takovou, ale může mimo jiné vést k zápornému úroku na bankovních vkladech občanů. Jinými slovy za účelem snížení státního dluhu tak vláda nechá svým občanům zdanit celoživotní úspory.Nevím, jak se na to tváříte vy, ale tohle mi přijde jako další velmi špatný nápad. Co je ještě horší, je fakt, že o tom Piráti a STAN s nikým veřejně nedebatují. Dušují se svými sliby a bohulibými cíli, které jistěže zní dobře, ale už lidem neukazují, co by to mohlo znamenat v praxi a co by to způsobilo průměrnému Čechovi.Prosím, sdílejte tento článek nebo o tom povězte svým přátelům, ať se co nejvíce lidí dozví, jak se věci skutečně mají. Děkuji vám. Článek, na který reaguji ZDE

