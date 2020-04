Prokop (ANO): Naše země pandemii zatím zvládá opravdu příkladně, tak ať si to nepokazíme

reklama

Milí sousedé, tak jsme se tento víkend konečně dočkali možnosti jít legálně ven. Teda pokud nás ve skupině není více než 10. Taky jsem toho hned využil a vyrazil do přírody.

Chtěl jsem jet někam, kde budu na čas úplně sám, kde si budu moci na chvíli sundat roušku a hlavně si pořádně zaběhat. Běhání v přírodě, hezky na sluníčku a na čerstvém vzduchu, to už mi opravdu hodně chybělo. Co vy? Udělali jste si někam výlet? Pokud jste zatím nikde nebyli, určitě vám doporučuji vyrazit a provětrat si hlavu. Člověk se příjemně zklidní a na moment vypne od napětí, kterého jsme všichni v poslední době zažívali dost.



Přesto bych vás chtěl ale poprosit. Mezi ostatními lidmi stále noste roušky, dodržujte i nadále přísné hygienické návyky a odstupy od ostatních lidí a neriskujte prosím zdraví své, ani zdraví ostatních. Naše země pandemii zatím zvládá opravdu příkladně, tak ať si to nepokazíme.



Kdo máte možnost, pomáhejte prosím dále tam, kde to je potřeba. Seniorům, lékařům nebo třeba drobným podnikatelům a živnostníkům, kteří se po nucené odstávce postupně začnou vracet do svých obchůdků a provozoven a budou potřebovat zpátky své zákazníky. Musíme se snažit, aby ekonomická krize, která jde hned v závěsu jako stín této pandemie, byla co nejmenší. I my na radnici věnujeme obrovské úsilí právě tímto směrem. Tak se podívejme na to, co jsme v minulém týdnu udělali, abychom situaci zvládli co nejlépe.



Pondělí jsme zase celé jednali v naší zasedačce. Někteří, a to včetně mě, už byli fyzicky přítomni. Jiní ještě stále připojení vzdáleně přes videohovor. Dlouze jsme diskutovali o provozování lékařské služby první pomoci a pohotovostní lékárenské služby na Praze 11. Řešili jsme s kolegy možnosti fungování pohotovosti pro naše občany od roku 2021. Probrali jsme snad všechny alternativy a možné scénáře, které se nabízejí, a dohodli jsme se, že si na to musíme udělat ještě názor v jednotlivých politických partajích a za 14 dnů se k tématu znovu vrátíme tak, abychom s výsledky mohli seznámit zastupitelstvo a veřejnost ještě do prázdnin.



Další velké téma byla výstavba sportovního areálu – HAMR-Sport, a. s. Seznámil jsem vedení s průběhem posledního veřejného setkání se zástupci bytových domů z nejbližšího okolí zamýšleného sportoviště. Na tomto setkání někteří občané a hlavně senátor Kos bohužel zcela znemožnili věcnou debatu, která tedy prakticky neproběhla. Na setkání jsme se měli bavit s investorem o jeho možných a zamýšlených úpravách projektu tak, aby co nejméně vadil ve výhledu či v dopravě pro přilehlé domy.



To bohužel neproběhlo. Jednání se stalo jednou velkou hádkou mezi pár občany, kteří projekt podporují, investorem a mnoha lidmi, kteří si v lokalitě žádný podobný projekt nepřejí. Vzhledem ke koronavirové krizi v tuto chvíli práce na tomto projektu v posledním měsíci ustaly i ze strany investora. Dohodli jsme se tedy v pondělí s kolegy, že se k Hamru vrátíme po skončení nouzového stavu, až bude možné naplánovat jednání s investorem. V tuto chvíli tedy projekt nikam nepostupuje. O dalším postupu vás budu informovat.



Co je ale asi nejvíce podstatné, schválili jsme na radě Podnikatelské centrum. Městská část Praha 11 ve spolupráci se společností Grant Thornton Advisory nabídne bezplatné poradenství jihoměstským podnikatelům, které zasáhla opatření přijatá v rámci nouzového stavu. Pracovníci Grant Thornton Advisory monitorují formy možné podpory a jsou připraveni všem zájemcům pomoci při řešení problémů, s nimiž se nyní potýkají.



Již od pondělí 27.4.2020 vám tak můžeme nabídnout:

- konzultace a poradenství ohledně různých forem podpory pro podnikatele, na něž můžete dosáhnout

- pomoc s podáním žádostí o státní podporu

- pomoc s podáním žádostí o podporu ze strany soukromých institucí (banky,

pojišťovny)



Poradenství bude poskytováno zcela ZDARMA a to v pracovních dnech v cˇase od 9.00 do 17.00 hodin. Využí t jej můžete telefonicky na čísle 607 055 573, e-mailem na adrese covid@cz.gt.com nebo osobně v poradenském centru (po předchozím objednání) na adrese Opatovská 874, Praha 11. Centrum najdete na pochozí zóně Háje vedle České pošty, v prostoru, kde dříve bývala cestovní kancelář. Více informací včetně užitečných rad, tipů a formulářů ke stažení naleznete na www.grantthornton.eu/pomoc-praze-11.



Zítra vám o tom napíšu ještě samostatný článek. Je to úplná novinka a celý týden jsme průběžně s kolegy makali na tom, abychom zprovoznili web a operátory, kteří vám budou pomáhat. Provozovna bude plně k dispozici pro osobní návštěvy během příštího týdne, do té doby však poradenství už bude fungovat po telefonu a e-mailu.



Na radě jsme taky kromě jiného schválili prodloužení funkčního období pro naše dvě skvělé ředitelky mateřinek. Jde o ředitelku Mateřské školy, Praha 4, Markušova 1556, Mgr. Karlu Benediktovou a ředitelku Mateřské školy, Praha 4, Sulanského 693, Mgr. Renátu Klíčovou. Obě výšee jmenované ředitelky předložily „Pán rozvoje školy na období 2020 —2026“ (přílohy DZ č. la, b) a prošly v listopadu 2019 pravidelným hodnocením ředitelů škol z hlediska pedagogického bez připomínek.



Hodnocení i hospodaření škol a výsledky controllingu za uplynulé období nevykazujií za´važné nedostatky. Kontrolu škol provedla i Česká školní inspekce. Osobně chci poděkovat oběma ředitelkám za vzornou práci pro městskou část a jsem rád, že mají zájem ve vedení těchto školek nadále pokračovat.

V úterý jsem strávil celý den se svými odbory a Jihoměstskou majetkovou. Řešili jsme projekty, personální záležitosti i finance, které začínají být v mnoha ohledech čím dál tím větší problém v návaznosti na koronokrizi.



Ve středu byla dlouho plánovaná exkurze členů výboru pro územní rozvoj a životní prostředí na Roztylech po brownfieldu Interlov. Ukázali jsme si zamýšlené projekty v lokalitě a problémy současně zpracovávané územní studie, ke které měla naše MČ mnoho připomínek. Zde bych chtěl osobně poděkovat panu předsedovi @Petr Zeman, který setkání inicioval a svolal.



Odpoledne pak proběhla pracovní skupina zaměřená na řešení následků koronavirové pandemie, jejíž vznik jsme s kolegy z ANO iniciovali. Opět jsme si potvrdili, že je nutné přehodnotit jak příjmovou stránku rozpočtu pro rok 2020, tak i výdajovou. Osobně jsme proti tomu, aby se šetřilo na investicích. Tím by došlo k dalšímu ochlazení a zpomalení ekonomiky. Budu hledat takové cesty, jak co nejvíce plánovaných investic naopak rozjet a ty realizované dokončit v plánu, abychom se z pozice města pokusili ekonomice v krizi co nejvíce pomoci.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ohledně systémového řešení k tomu, jak se postaví naše městská část k případným slevám nebo odpouštění nájmu, zatím stále čekáme na dokončení zákonů vlády a podpis prezidenta. Až budou známy finální schválené zákony, budeme na základě nich reagovat. K tomuto tématu se chceme sejít do 14 dnů. Pak už budeme znát konkrétní návrhy řešení, které budou v souladu s vládními pobídkami a opatřeními a také v možnostech našeho rozpočtu.



Ve čtvrtek jsem měl dlouhé jednání s našimi právníky ohledně pochozí zóny Háje. Možná si pamatujete, že jsem vás před vánoci informoval o tom, že tento problematický a starý objekt bude konečně majetkem města a že bezodkladně započne jeho oprava. Bohužel se zatím nepodařilo přimět posledního spoluvlastníka objektu k podpisu dohod o mimosoudním narovnání, na kterém pracujeme několik posledních let. Ve čtvrtek jsme vymysleli s právníky několik dalších scénářů, jak tento problém vyřešit. Mým cílem je získat kontrolu nad objektem co nejdříve a ihned jej začít opravovat a proměnit do podoby vhodné pro 21. století.



V pátek jsme po mnoha týdnech otevřeli všech 70 dětských hřišť. Také proběhl další naplánovaný krizový štáb. Na něm jsme byli informování, že za dodržení aktuálních hygienických a bezpečnostních podmínek se dnes na Chodovské tvrzi konaly první dvě svatby.



Krizový štáb taky reagoval na čtvrteční rozhodnutí Vlády ČR o 14 dní urychlit otevírání obchodů a služeb a zrušení zákazu volného pohybu osob. Našim podnikatelům poskytneme maximální součinnost v obnovení jejich provozů. Převzali jsme ochranné prostředky a rychlotesty pro lékařena Jižním Městě. Městská část je připravena lékařům pomoci nad rámec běžného zásobování. Také proběhly testy pečovatelů i zdravotnického personálu JMS, části klientů DS a všechny byly negativní.



Zbytek pátečního odpoledne jsem už strávil odpovídáním na vaše dotazy, za týden jich přišlo zase opravdu hodně. Jsem rád, že mi píšete ohledně čehokoli, co vás na Jižňáku trápí. Každou jednotlivou záležitost pečlivě předávám kompetentním kolegům a vždy trvám na vyřešení. Proto se mi nebojte napsat opravdu o čemkoli.



Děkuji za pozornost a já si jdu teď ještě dočíst materiály na zítřejší poradu vedení. Přeji vám, ať jste hlavně zdrávi a ať se vám podaří postupně bezpečně a šťastně zařadit zpátky do běžného pracovního procesu.

Psali jsme: Prokop (ANO): COVID Praha vydržel pouhých 9 minut Prokop (ANO): V koalici žádné pnutí není Prokop (ANO): Týdenní report z Jižního Města (6. - 12. 04. 2020) Prokop (ANO): Pomoc podnikatelům v Praze - MHMP versus MPO?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.