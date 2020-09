Prokop (ANO): Nová pražská vyhláška o regulaci hazardu bez participace městských částí?

reklama

Předně bych rád uvedl, že styl práce a vyjadřování Pavla Novotného nefandím, respektive jeho zviditelňování se za každou cenu bulvárním stylem. Zároveň nejsem vůbec zastáncem heren, kasin a hazardu.

Musím mu ovšem v lecčem dát za pravdu. Souboj rozumných argumentů, přesných čísel Novotného vs. nepřesvědčivé a často tendenční výstupy paní radní JUDr. Hany Kordové Marvanové při projednávání nové pražské vyhlášky o regulaci hazardu, musím prostě komentovat (facebookový příspěvek Pavla Novotného najdete ZDE). A to hlavně proto, že se tyto čistě populisticky motivované hry pražské koalice přímo týkají i mojí městské části.

Mrzí mě to o to víc, že si jinak paní radní Hany Kordové Marvanové opravdu vážím. Delší dobu s paní radní spolupracuji na přípravě výstavby dostupného družstevního bydlení a její práce třeba na tomto projektu si opravdu cením. Osobně nevěřím tomu, že by toto celé bylo z hlavy a pera paní radní Marvanové. Spíše si myslím, že se dostala do vleku a kolotoče koaličních bojů a různých prapodivných tlaků současné koalice Pirátů, TOPSTAN a Praha Sobě.

Nejvíce mně na tom celém mrzí nedodržený slib, že vyhlášku připraví magistrát v součinnosti s MČ a bude respektovat jejich názor a požadavky. Už někdy před rokem začala fungovat pracovní skupina na úrovni paní radní, magistrátu a zástupců městských částí, kde se diskutovala podoba nové vyhlášky. Několikrát na jednáních padl slib, že potřeby městských částí budou v návrhu vyhlášky zohledněny a že starostové budou průběžně seznamováni s přípravou novely. Po mnoha jednáních, po několika předložených verzích přišla ta „finální“, kterou však nikdo předtím v rozpracované verzi neviděl. Bohužel za mě je to populistický paskvil, který na naší Městské části umožní vznik neomezeného počtu nových kasin, přestože se všude vykřikuje pravý opak!!! Jistě, argument, že pouze s živou hrou!!! Jak psal Novotný, živá hra ale ztrojnásobila za poslední léta percentuální počet patologických hráčů!!! Mělo by snad město Praha mít snahu určovat, jaká hra je v případných kasinech lepší, horší, popř. nejhorší?! Jistě že ne, nejen že tomu podle mě nikdo z radních z koalice pořádně nerozumí, ale především účelem vyhlášky je vymezit místa, kde provoz kasin nevadí, neruší, nikoho neohrožuje. Vše ostatní dle mého názoru městu nepřísluší a řeší se zákonem! A říkat, že jsem zakázal technickou hru a tím spasil obyvatele Prahy je laciný populismus. Zvlášť pokud současně touto vyhláškou povoluji kasina (pouze) se živou hrou úplně kdekoli. Tzn. poker, ruleta nebo kolo štěstí se budou moci hrát klidně hned vedle budovy základní školy a nikdo s tím nic neudělá. Současná vyhláška vymezuje konkrétní adresy, kde tyto zařízení smějí být. Jinde povolit nejdou. To tímto opatřením padne.

Nemuselo by mě to až tak vadit, ale bohužel odborníci na závislosti poslední roky tlučou na poplach! Zákazem kasin s kontrolovanou návštěvností, s povinností nevpustit vyloučené osoby, jejichž seznam pravidelně aktualizuje stát registrem vyloučených osob (spuštění v tomto roce), se hráči vhánějí do náruče internetových kasin. Jde o formu hry násobně nebezpečnější, než zmiňované technické hry!!

Nárůst je obrovský a to čísla statistik zahrnují pouze legální servery, ty zahraniční dohledat nelze. Nelze regulovat kamenná kasina a přitom nechávat lidem kasino v telefonu, tabletu nebo počítači! Nerozumím, jak může vůbec zaznít takovýto požadavek, vypadá to, jako bychom řešili návrh vyhlášky v roce 2013, ne 2020! Bereme si možnost veškeré regulace, přitom veškeré negativní dopady zůstávají. Všeobecný ústup technických her (v Praze zůstalo posledních 5% počtu poboček z původního množství roku 2011), není opravdu důvod k předložení radikální, zákazové vyhlášky! Dle mého názoru musí drobné zpřesnění stávající vyhlášky z roku 2015 naprosto stačit. Není potřeba v začínající ekonomické krizi bortit jakékoli podnikatelské subjekty, nepopulární provozovatele technických her nevyjímaje. Rozpočtový dopad na Prahu i jednotlivé MČ by byl podle odborníků obrovský (za rok 2019 750 milionů), bez ohledu na to, že se peníze potom „nějak najdou“! Nenajdou, můžou se pouze odněkud přesunout, někde sebrat, ale určitě se nenajdou… Pro Prahu 11 jde o bezmála 30 milionů Kč, které by nám v případě schválení novely od příštího roku mohlo chybělo. Z těchto peněz financujeme například sportovní granty nebo část provozu Jihoměstské sociální, a.s., která se stará o naše seniory. Pokud by návrh prošel, budeme muset tyto aktivity drasticky redukovat. Z omezení sportu a volnočasových aktivit pro naše děti se mohou následně tvořit nové patologické společenské problémy.

Potom se tedy nezbývá než ptát, proč „nerozumný starosta Novotný“ je moudřejší „rozumné radní Marvanové“? Proč MČ, které se stavějí k problému hraní věcně, liberálně, zodpovědně a především s ohledem na reálnou současnou situaci jsou očerňovány kampaní ve stylu „kdo nezakazuje, ten podporuje“ Proč Ondřej Mirovský z Prahy 7 vykřikuje o krvavých penězích, ale jejich čerpání mu nevadí a vzdát se jich nechce? Má v tom prsty internetové lobby, potažmo když návrh vyhlášky pro Prahu připravují právníci spolupracující se Sazkou, která je jeden z hlavním lídrů on-line hazardní lobby?! Nebo je za tímto návrhem lobby kasín a heren, které stojí za těsnou hranicí Prahy? Nebo se pouze „rozumná Marvanová“ nechala strhnout nerozumnou argumentací a zmanipulovat některými kolegy, kterým věří? A pokud nový návrh koalice nakonec schválí, z čeho bude městským částem kompenzovat výpadek příjmů v tuto složitou krizovou dobu? Nebo budeme muset v roce 2021 přestat podporovat na Praze 11 sport a omezit sociální služby? Na to vše se budu ptát na zastupitelstvu hl. m. Prahy příští týden.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



