Rajchl (PRO): Pravda vychází na povrch...

...a tentokrát už ji nezastaví ani propaganda. To, před čím jsme od začátku varovali, je teď černé na bílém: Zelenskyj, jeho kleptokratický režim a zkorumpovaná klika kolem něj se hroutí pod tíhou vlastních zločinů.

Ukrajinské protikorupční agentury ho odposlouchávaly, důkazy míří do USA – a jeho vlastní lidé už mají dost. Jindřich Rajchl přináší fakta, která média tutlala. Tohle není žádná „dezinformace“, tohle je realita, kterou už nelze ignorovat. Přečtěte si jeho jasné slovo:

"NABU a SAP ODPOSLOUCHÁVALY ZELENSKÉHO! Tohle je Timur Mindič. Ti z vás, kteří mě sledují, si patrně vzpomenou, že jsem o něm psal již v mém minulém příspěvku o demonstracích na Ukrajině, kde se lidé postavili proti kleptokratickému režimu Volodymyra Zelenského.

Mindič je faktickým vlastníkem agentury Kvartal 95, která stála za vzestupem současného ukrajinského prezidenta, a zároveň jeden z jeho nejbližších přátel a obchodních partnerů. Jak jsem vás již informoval, tak zhruba před měsícem (20. června) potají uprchl z Ukrajiny. Nyní už patrně víme proč.

Byl to totiž právě Mindičův byt, který podle ukrajinské investigativní novinářky Diany Panchenko NABU a SAP už několik měsíců odposlouchávaly. Zelensky zde s Mindičem a svým nejbližším týmem měli probírat detaily o tom, na koho uvalí sankce, komu prodají Západem dodané zbraně a komu zabaví jakou firmu.

Když se to Volodymyr dozvěděl a pochopil, že mu může předání těchto informací zlomit vaz, tak se rozhodl bleskově jednat. Poslal komanda SBU, aby detektivy NABU zatkli, a obě agentury, jejichž vznik iniciovaly USA, se snažil co nejrychleji dostat pod svou kontrolu, aby jimi nashromážděné důkazy nedoputovaly do Bílého domu.

To, že se nyní snaží celý tenhle průšvih svést na svůj parlament, už je jen trapná snaha vyvléct se z oprátky, která se stahuje kolem jeho krku. Asi už jste si všichni všimli, jak od něj dávají čelní představitelé jednotlivých států ruce pomalu pryč. Kdysi milovaný polobůh je najednou terčem kritiky, přičemž i jeho skalní zastánci najednou začínají mluvit o tom, že „Zelenskyj má dvě tváře a že je třeba skončit s psí oddaností vůči jeho osobě“.

To je ale, panečku, otočka! I krasobruslaři by před ní zbledli závistí. Samozřejmě by se tohle vše (včetně demonstrací po celé Ukrajině) nemohlo dít bez přímého pokynu či minimálně tichého souhlasu z Washingtonu.

Podle všeho to vypadá, že Trump už nad kyjevským diktátorem definitivně zlomil hůl a rozhodl se jej nahradit. V příštích týdnech a měsících tak budeme patrně sledovat postupný pád malého komika v mikině. Svoji roli už odehrál a bude, stejně jako mnozí před ním, nahrazen. S největší pravděpodobností Valerijem Zaluzhnym.

S největší pravděpodobností neskončí dobře. A pppravdě mi ho vůbec líto nebude. Ten, kdo posílá své spoluobčany na smrt, aby mohl nerušeně krást, si nic jiného nezaslouží.

Ti, kteří Voloďu adorovali, vynášeli do nebes a vestoje mu tleskali, se začnou vykrucovat a říkat, že jej „pouze podporovali v jeho hrdinném boji proti ruské agresi, ovšem nikdy si jej neidealizovali“. A my, co jsme od začátku říkali, že je zkorumpovaným oligarchou, který nahnal svou zemi do války a zbytečně ji prodlužoval jen proto, aby se udržel u koryta a mohl se svými kamarádíčky krást dál, budeme zase obviňováni, že jen zneužíváme současné situace k podpoře Ruska.

Prostě stejně jako tomu bylo za covidu, když se také ukázalo, že jsme měli ve všem pravdu. Pak už bude jen na vás, jestli dáte v říjnu svůj hlas znovu těm, kteří vás obelhávali, a pak se z těchto lží snažili vyvléct, nebo těm, kteří měli odvahu vám od začátku říkat pravdu, i když si za to slízli spoustu urážek a dostali stovky proruských nálepek. Konečné rozhodnutí je jen ve vašich rukou. A tak je to správně.

P.S. Rád bych vás požádal o sdílení tohoto příspěvku. Ať těm modrožlutým adorantům, co si koupili domů i polštářek s obrázkem Volodymyra, uděláme radost."

V říjnu pojďme společně ukončit éru lží, strachu a korytářů, kteří nás zrazují. Dejme hlas těm, kteří mají odvahu říkat pravdu a bojovat za naši zemi.