Zatímco omezení nezávislosti protikorupčních úřadů v ukrajinském parlamentu prošlo, návrat k nezávislosti těchto orgánů u některých ukrajinských poslanců naráží.

„Víte, je velmi snadné zničit důvěru (ve vedení). Velmi snadné. Obnovit ji je téměř nemožné. A bohužel přesně v takové situaci se teď nacházíme,“ uvedl jeden z ukrajinských zákonodárců. Jedním dechem dodal, že rostoucí nedůvěra vůči vládě mezi členy vládnoucí frakce by mohla vést k „nezávislejšímu“ parlamentu.

Formálně má vládnoucí strana Sluha lidu na papíře většinu, server Kyiv Independent upozornil, že realita je jiná. Ve skutečnosti Sluha lidu drží menšinovou vládu – chybí jim hlasy k tomu, aby sama schválila jakýkoli důležitý návrh zákona, a je závislá na vnějších aktérech, kteří ji podrží. Reálně prý totiž pro prezidentské návrhy hlasuje asi 200 poslanců z uskupení Sluha lidu. A dalších asi tak 30 poslanců se často shání, kde se dá.

„Zákon z 22. července, který zničil nezávislost ukrajinských protikorupčních agentur – Národního protikorupčního úřadu (NABU) a Specializované protikorupční prokuratury (SAPO) – byl prosazen s pomocí pochybných politických skupin a vyvolal první velké protesty od začátku totální ruské války,“ napsal server Kyiv Independent.

A zatímco poslanci jednají, Rusové tlačí na ukrajinské obránce. Prý i s pomocí chemických zbraní, kterými Rusové vyhánějí Ukrajince ze zákopů. Ukrajinci tvrdí, že zdokumentovali asi 10 tisíc případů, kdy Rusové použili na frontě chemické zbraně. Podle serveru Kyiv Post už Ukrajinci poslali důkazy o těchto útocích do Haagu.

„Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) předložila Haagu důkazy dokumentující více než 10 000 incidentů, při kterých ruské síly údajně použily zakázané chemické látky proti ukrajinským jednotkám od zahájení rozsáhlé invaze v roce 2022,“ napsal server Kyiv Post.

Podle SBU ruské síly běžně používaly aerosolové granáty CS (chlorbenzylidenmalononitril) a CN (chloracetofenon). Tyto chemikálie jsou často shazovány drony tak, aby vytlačily ukrajinské obránce ze zákopů nebo bunkrů, což je činí zranitelnými vůči konvenční palbě. Přitom Úmluva o chemických zbraních z roku 1993, kterou Rusko podepsalo, zakazuje použití těchto látek v ozbrojeném konfliktu.

Ukrajinci jsou pod tlakem i přímo v Kyjevě a v dalších městech. Rusové v noci provedli další sérii raketových a dronových útoků. Jedna z raket zasáhla bytový dům v Kyjevě. O úderu na civilní objekty informoval ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

