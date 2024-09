Prokšanová (KSČM): Na hlasu seniorů záleží

Vždycky nevěřícně kroutím hlavou, když se někdo vysmívá tomu, že na našich besedách jsou zejména lidé důchodového věku. Zaprvé to není pravda, zadruhé si ti posměváčci neuvědomují, že lidí v důchodovém věku je v České republice kolem 2,5 milionu. A jsou to lidé, kteří svou prací budovali republiku a nemůžou se s rukama v klíně koukat na to, jak jí mafiáni a korupčníci nalezlí do současných vládních stran rozkradli a teď by ještě chtěli tančit na jejich hrobech. Senioři mají volební právo a především mají vlastní životní zkušenost, na jejímž základě volí. A ten, kdo jejich hlasem pohrdá, nejenom že si ho nezaslouží, ale měl by si poodejít stranou a dát si za ten nerespekt a posměch facku.

Mgr. Petra Prokšanová KSČM



