Rajchl (PRO): Ještě větší skandál Evy Decroix

V minulém týdnu došlo k definitivnímu potvrzení skutečnosti, že Eva Decroix neoprávněně používá titul Mgr., ač k jeho využití nedisponuje potřebným vzděláním. Tuto skutečnost už potvrdilo i MŠMT. David Pavlorek, jenž má tuto problematiku ve své gesci, k tomu uvedl toto: „Paní Decroix český akademický titul nemá, předpokládám, že žila v poměrně rozšířeném omylu, že nostrifikací se získává český titul. To opravdu ne, je na to i judikatura, zejména rozsudek Městského soudu v Praze čj. 8A 154/20136–81-84 ze dne 28. 4. 2017 o tom, že uznáním rovnocennosti zahraničního vysokoškolského studia se člověk nestává absolventem české vysoké školy."

Pamětníci si možná ještě vzpomenou, jak byl kdysi k rezignaci tlakem médií a veřejnosti donucen Mgr. Jan Kalvoda, jenž neoprávněně používal titul JUDr. No, Evička nemá ani toho magistra. Nicméně to zdaleka není to nejhorší! Podle všeho to totiž vypadá, že paní Decroix nesplnila ani zákonné předpoklady k tomu, aby byla zapsána jako advokátka u České advokátní komory.

Jednou z nezbytných podmínek pro získání možnosti vykonávat advokátní praxi je totiž "ukončené magisterské studium v oboru právo na právnické fakultě v ČR nebo uznávaný ekvivalent v zahraničí". Eva Decroix však magisterským stupněm vzdělání nedisponuje. Francouzským ekvivalentem této úrovně vzdělání je titul Master 2, nikoliv Master 1. Ostatně tuto skutečnost vám po položeném dotazu zodpoví umělá inteligence, a to jak Chat GPT, tak i Grok.

Jak je tedy možné, že paní novopečenou ministryni zapsala do svých řad Česká advokátní komora, a to navíc s titulem "Mgr.", jež zcela prokazatelně využívá paní Decroix neoprávněně? Tohle je skandál jako vrata! Aby totiž někdo vykonával advokacii bez dosažení potřebného vzdělání, to je u nás absolutní novum, se kterým jsem se ještě nikdy nesetkal. Ostatně titul Master 1 nepostačuje ani pro výkon advokátní profese v samotné Francii.

Suma sumárum - Eva Decroix neoprávněně používá titul Mgr., a nadto nesplňuje zákonné kvalifikační předpoklady pro výkon advokacie v ČR. Jak je tedy možné, že ČAK Evu Decroix do seznamu advokátů zapsala? Bylo to pouhé pochybení, nebo někdo vlivný (například její mentor Pavel Blažek) "zatlačil" na správném místě? Jak to, že paní Decroix vůbec o tento zápis požádala, když si zcela jistě byla vědoma skutečnosti, že s titulem Master 1 nemůže advokacii vykonávat ani v samotné Francii?

Už zase samé otázky... Bez ohledu na odpovědi může být jedinou možnou reakcí okamžitá demise Evy Decroix a její odchod z vysoké politiky. Lháři a podvodníci s tituly v ní totiž nemají co pohledávat.

