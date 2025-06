„Lživá propaganda, lidé se bojí.” Jandejsek o dění v ČR

Pane inženýre, tentokrát se zaměřme více i na jiné věci, než na zemědělství. Co říkáte na takzvanou „bitcoinovou kauzu“?

Bitcoinová kauza jen potvrdila, že představitelé naší země nejsou jen neschopní podvodníci, kteří lžou a vedou převážnou část obyvatelstva k chudobě, ale ke svému prospěchu jsou schopni se spojit i s drogovým dealerem a zločinnou mafií. Tito lidé se dostali k moci podvodným způsobem přes úpravu volebního zákona, kterou předložil největší chameleon Rychetský (je třeba se seznámit s životopisem celé jeho rodiny a jeho předků). Chování této vlády by mělo být podrobeno důkladnou analýzou a její výsledky náležitě „ocenit“.

A jak hodnotíte ohledně „bitcoionové kauzy“ postoj premiéra, ale i vedení STAN a také prezidenta?

Postoj premiéra je ke každé kauze stejný. Jedna lež za druhou. Titulů jako máku, ale bez páteře. To vládne naší zemi, nepamatuji nikoho, kdo ve funkci premiéra tímto způsobem vystupoval. Vedení STAN má máslo na hlavě v aféře Dozimetr, tak hraje komedii se Spolu. Kapři si rybník nevypustí. O prezidentovi je lépe vůbec nemluvit. Nejen, že zapomněl, co je charakter, ale i jeho znalosti, i se zástupem poradců, jsou plně mimo mísu. Pracuje pro ty, kteří ho na Hrad dostali.

Blíží se volby a vy jezdíte po ČR na besedy s lidmi. Dle vašich zkušeností, co lidi právě teď nejvíc zajímá? Co by chtěli a z čeho mají třeba i obavy?

Volby se blíží a pokud lidé nesledují jen televizi čtyřdemolice ČT 24, ČT 1 a podobné, musí vystavit současně vládě účet, který si zaslouží. Nejlépe takový, aby se slepenec Spolu nedostal do Sněmovny a současné opoziční strany a hnutí měly ve Sněmovně ústavní většinu. Pokud by měla nová vláda ústavní většinu, dalo by se hodně změnit a ekonomiku vyslat směrem k prosperitě, nikoliv k bankrotu. Na besedy jezdím na pozvání lídra Stačilo! na Vysočině, Otakara Březiny. Jde o velmi pracovitého a odpovědného kandidáta, který pokud uspěje, bude přínosem v Poslanecké sněmovně. Obyvatele v současné době zajímá, co bude s potravinami, kdy se zastaví růst cen a jak by měla být „odměněna“ většina vlády národní zkázy. Je ale nutné propojit alternativní média, aby byli všichni informováni pravdivě o všem, co se za vlády Fialenka děje.

Celkově, jak vidíte atmosféru v ČR, jen pár měsíců před volbami? A změnila ji nějak výrazněji, dle vašeho mínění, právě i „bitcoinová kauza“?

Atmosféra mezi lidmi je velmi složitá. To, co vláda dělá a parlament novými zákony připravuje, svědčí o tom, že jsme zatahováni do války a mezi státy, kde se ukazují fašizující nálady s obrovským tlakem na zbrojení. S tím spojená lživá propaganda velice negativně působí na obyvatelstvo. Uměle se vytváří strach. Lidé mají strach jak v padesátých letech a veřejně se bojí vystupovat se svými názory. Místo, aby fungovala demokracie, tak přichází diktatura, která se nejvíce projevuje v propagandě mainstreamových médií.

Přece jen se podívejme i na zemědělství. Když si vezmeme požadavky, které měli zemědělci zhruba před rokem a půl, když vyjeli s traktory do Prahy, podařilo se z nich něčeho dosáhnout?

Protest konaný 19. 2. 2024 byl vyvolán zemědělci bez ohledu, kde byli organizováni. Byl namířen proti nesmyslnému Green Dealu a nečinnosti naší vlády, která místo podpory produktivního zemědělství, prosazovala prostředky těm, kteří téměř nic neprodukují. Samozřejmě zemědělští a hospodářští negramoti svou propagandou a podvrhy udělali z oprávněného protestu lži o ruských švábech a protistátních živlech. Současně vládnoucí spolek umí jen propagandou dehonestovat ty, kteří nepoklonkují. Samozřejmě žádné požadavky neřešili a způsobili další stagnaci a pokles potravinové bezpečnosti hlavně u vajec, ovoce a zeleniny.

A jak to vypadá ohledně takzvané dohody Mercosur? A připomeňme, co by pro státy EU znamenala?

Rámcová dohoda mezi EU a Mercosurem (Brazílie, Argentina, Paraquay a Uruquay) je podepsaná, ale zatím ji neratifikovaly hlavy zemských států EU. Zatím se zdá, že nesouhlasí Francie, Polsko a Itálie. Pokud by se připojilo ještě Španělsko, pak dohoda nemusí nabýt platnosti. Pokud by ale dohoda byla platná, bude EU konzumovat maso s antibiotiky, zvířata krmená GMO plodinami (geneticky modifikované organismy) a při použití hormonů při kastraci. Jelikož standardy Mercosuru jsou velmi odlišné, předpokládám nižší ceny a tím i likvidaci zbytku hlavně živočišné výroby v EU.

Mnozí zákazníci v poslední době upozorňují na vysoké ceny vajec. Kdo za to podle vás může a jak to bude ohledně klecových chovů slepic v ČR dál?

Ceny vajec rostou z důvodu vysoké poptávky, která se nedaří uspokojit. Nízká nabídka je způsobena velkým počtem ohnisek ptačí chřipky v Evropě a hlavně nesmyslným rušením klecových chovů do 31. 12. 2026. Vajec nebude dostatek, tak budeme konzumovat vejce z klecových chovů Španělska, Polska, Litvy a Ukrajiny. Žádná z těchto zemí neukončila chovy v klecích a bude dodávat vejce ze stejných zařízení, které již dnes začínáme likvidovat.