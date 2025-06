Mašek (ANO): Tohle už je urážka zdravého rozumu

130 záznamů komunikace. Z toho 40 (!) mezi Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem financí. Tedy minimálně 30 % celé operace bylo přímo koordinováno s resortem Stanjury. Ale pořád se hraje divadlo, že to byla nějaká „osamocená jízda“ ministra Blažka. Jako vážně?

Tohle už není ani alibismus, to je urážka zdravého rozumu. Všichni tam byli, všichni to věděli, všichni na tom spolupracovali, ale když se ukáže, že to celé smrdí jak otevřená popelnice v červenci, tak najednou „my nic, to on“. Tohle není Blažkův exces. Tohle je systém. Organizovaná vládní akce.

A fakt sorry, ale prodávat zabavené bitcoiny způsobem, kdy se právníkům ježí chlupy na zádech, je prostě něco, co má politické i právní důsledky. Anebo by aspoň mělo. Jenomže místo toho tu máme premiéra v módu „nevidím, neslyším“, ministra financí, který dělá mrtvého brouka, a vládu, co drží pohromadě silou vlastní arogance.

Jako občan fakt nechci žít v zemi, kde stát obchoduje s výtěžkem trestné činnosti a tváří se, že je to normální. A kde když se někdo pokusí říct „hej, tohle je přes čáru“, tak se do něj pustí provládní PR kanonáda. Jestli je tohle standard vládnutí, tak díky, ale ne!

Tohle fakt není právní stát. Často padá označení „banánová republika“. To asi sedí, ale díky naší lokalizaci ve středu Evropy se dočkáme asi jen těch špinavých kšeftů, banány nám tu určitě nevyrostou.

