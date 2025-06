David (SPD): Bylo mi řečeno, co se stane v Íránu

Počáteční bitevní plán pro novou válku, Seymour Hersh na svém Substacku 19. června 2025:

Toto je zpráva o tom, co se s největší pravděpodobností stane v Íránu, již tento víkend, podle izraelských zasvěcenců a amerických představitelů, na které jsem se po desetiletí spoléhal. Bude to znamenat těžké americké bombardování. Prověřil jsem tuto zprávu s dlouholetým americkým úředníkem ve Washingtonu, který mi řekl, že vše bude „pod kontrolou“, pokud íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí „odejde“. Jak by se to mohlo stát, kromě jeho zavraždění, není známo. Hodně se mluvilo o americké palebné síle a cílech uvnitř Íránu, ale málo praktických úvah, pokud mohu říci, o tom, jak odstranit uctívaného náboženského vůdce, dobře chráněného.

Po desetiletí jsem z dálky informoval o jaderné a zahraniční politice Izraele. Moje kniha The Samson Option z roku 1991 vyprávěla příběh o výrobě izraelské jaderné bomby a americké ochotě udržet projekt v tajnosti. Nejdůležitější nezodpovězenou otázkou na současnou situaci bude reakce světa, včetně odpovědi Vladimira Putina, ruského prezidenta, který je spojencem íránských vůdců.

Spojené státy zůstávají nejdůležitějším spojencem Izraele, ačkoli mnozí tady i po celém světě nenávidí pokračující izraelskou vražednou válku v Gaze. Trumpova administrativa plně podporuje současný plán Izraele zbavit Írán jakékoli stopy po programu jaderných zbraní a doufá, že vláda v Teheránu vedená ajatolláhem bude svržena.

Bylo mi řečeno, že Bílý dům už podepsal totální bombardovací kampaň v Íránu, ale konečné cíle, centrifugy zakopané nejméně osmdesát metrů pod povrchem ve Fordow, bylo mi řečeno v době psaní tohoto článku, budou zasaženy až o víkendu. Ke zpoždění došlo na Trumpovo naléhání, protože prezident chce, aby byl šok z bombardování co nejvíce zmírněn otevřením obchodování na Wall Streetu v pondělí. (Trump dnes ráno na sociálních sítích protestoval proti zprávě Wall Street Journal, která uvedla, že se rozhodl pro útok na Írán, a napsal, že se ještě musí rozhodnout, jakou cestu vybere.)

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7321 lidí

Fordow je domovem zbývající většiny nejpokročilejších íránských centrifug, které podle nedávných zpráv Mezinárodní agentury pro atomovou energii, jejímž je Írán signatářem, vyrobily devět set liber uranu obohaceného na 60 procent, což je jen kousek od úrovně zbraní.

Poslední izraelské bombové útoky na Írán se nepokusily zničit centrifugy ve Fordow, které jsou uloženy nejméně osmdesát metrů pod zemí. Od středy bylo dohodnuto, že americké bombardéry nesoucí bunkrové bomby schopné proniknout do této hloubky začnou tento víkend útočit na zařízení Fordow.

Zpoždění poskytne americkým vojenským prostředkům na celém Blízkém východě a ve východním Středomoří – v regionu jsou více než dvě desítky základen amerického letectva a přístavů námořnictva – šanci připravit se na případnou íránskou odvetu. Předpokladem je, že Írán stále má nějaké raketové a letecké schopnosti, které budou na amerických seznamech pro bombardéry. "Toto je šance skoncovat s tímto režimem jednou provždy," řekl mi dnes informovaný úředník, "a tak bychom to mohli také rozjet." Řekl však, že „nepůjde o kobercové bombardování“.

Plánované víkendové bombardování bude mít také nové cíle: základny Republikánských gard, které od násilného svržení íránského šáha na začátku roku 1979 čelily těm, kteří vedli kampaň proti revolučnímu vedení.

Izraelské vedení pod vedením premiéra Benjamina Netanjahua doufá, že bombové útoky poskytnou „prostředek k vytvoření povstání“ proti současnému íránskému režimu, který projevil malou toleranci vůči těm, kdo se vzpírají náboženskému vedení a jeho nařízením. Íránské policejní stanice budou zasaženy. Napadeny budou také vládní úřady, které uchovávají spisy o podezřelých disidentech v Íránu.

Izraelci zřejmě také doufají, a tak se domnívám, že Chameneí uprchne ze země a zmizí do konce války. Bylo mi řečeno, že jeho osobní letadlo opustilo teheránské letiště a ve středu brzy ráno zamířilo do Ománu, doprovázeno dvěma stíhačkami, ale není známo, zda byl na palubě.

Pouze dvě třetiny z 90 milionů obyvatel Íránu jsou Peršané. Mezi největší menšinové skupiny patří Ázerbájdžánci, z nichž mnozí mají dlouhodobé skryté vazby na CIA, Kurdové, Arabové a Balúčové. Židé tam také tvoří malou menšinovou skupinu. (Ázerbájdžán je místem velké tajné základny CIA pro operace v Íránu.)

Bylo mi řečeno, že přivést zpět šáhova syna, který nyní žije v exilu poblíž Washingtonu, američtí a izraelští plánovači nikdy nezvažovali. Ale mluvilo se v rámci plánovací skupiny Bílého domu, která zahrnuje viceprezidenta J.D. Vance, o dosazení umírněného náboženského vůdce, který by řídil zemi, pokud bude Chameneí sesazen. Izraelci proti této myšlence hořce protestovali. "Nezajímají se o náboženskou otázku, ale požadují politickou loutku, kterou by mohli ovládat," řekl dlouholetý americký úředník. "V tomhle jsme s „Izzies“ rozděleni. Výsledkem bude trvalé nepřátelství a budoucí konflikty navěky, Bibi se zoufale snažil zatáhnout USA do války jako jejich spojence proti všemu muslimskému, s využitím neutěšené situace občanů jako propagandistické návnady."

Bylo mi řečeno, že v americké a izraelské zpravodajské komunitě existuje naděje, že se prvky ázerbájdžánské komunity připojí k lidové vzpouře proti vládnoucímu režimu, pokud se rozvine během pokračujícího izraelského bombardování. Existuje také myšlenka, že by se někteří členové Revolučních gard připojili k tomu, co mi bylo řečeno, mohlo by to být „demokratické povstání proti ajatolláhům“ – dlouhodobá aspirace vlády USA. Náhlé a úspěšné svržení Bašára al-Asada v Sýrii bylo uváděno jako potenciální model, ačkoli Asadův konec přišel po dlouhé občanské válce.

Je možné, že výsledek masivního izraelského a amerického bombardovacího útoku by mohl Írán nechat ve stavu trvalého rozkladu, jak se stalo po západní intervenci v Libyi v roce 2011. Tato vzpoura vyústila v brutální vraždu Muammara Kaddáfího, který tamní nesourodé kmeny držel pod kontrolou. Budoucnost Sýrie, Iráku a Libanonu, všechny oběti opakovaných útoků zvenčí, není zdaleka vyřešena.

Donald Trump zjevně chce mezinárodní vítězství, které může prodat. Aby toho dosáhli, on a Netanjahu vezmou Ameriku do míst, kde nikdy nebyla.

