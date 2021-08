Rakušan (STAN): Lžou o nás, protože se nás bojí

reklama

Lžou o nás, protože se nás bojí. Tahle dvě jednoduchá (ale zásadní) sdělení jste už určitě během naší kampaně slyšeli. A my zase od vás, že ta kampaň stojí … jak to jen říct slušně… za zlámanou grešli. Pojďme se na to společně podívat. Z různých úhlů, s nadhledem. A v souvislostech.

Vzpomínáte si ještě na těch 250 tisíc lidí na Letné, kteří vyzývali demokratické strany, ať se spojí? Vzpomínáte si na komentáře (fakt, schválně si je najděte) slovutných politických komentátorů, kteří měli jasno v tom, že to tahle mdlá opozice nemůže zvládnout? A ejhle. Po roce a půl jsou tady dvě koalice demokratických stran nabízející dva koncepty budoucnosti, zároveň ale už dopředu deklarují, že chtějí vládnout dohromady.

A tady prosím právě o ten nadhled: Není to z pohledu roku 2019 neuvěřitelný úspěch? Poprvé se propadnutí hlasů ve volbách nebudou bát síly liberální demokracie, ale naopak populisté, komunisté, bývalí komunisté a jejich „přisluhovači“. Budou se vzájemně kanibalizovat – růst preferencí jednoho z nich znamená pokles druhého. I tohle je velký argument pro existenci koalic, který má pro budoucnost naší země opravdu větší sílu než ta či ona výhrada k některému z koaličních subjektů.

První průzkumy nás pasovaly na favorita. Odhady našeho zisku se pohybovaly okolo 30 %. Euforie, vlna podpory i zevnitř našich struktur. Ale ani Ivan Bartoš, ani já, jsme z toho velkou radost neměli. Jednak proto, že lepší je růst zvolna, zdravě, směrem k volbám. A jednak z očekávání toho, co se i naplnilo.

Okamžitě proti nám vystřelily profesionální hnojomety, útoky ze všech stran, od těch nejmazanějších až po vyloženě primitivní. Dohromady udělaly svoji práci. Odpůrce utvrdily v bojovné nenávisti, váhající znejistily. A my jsme začali chybovat. Nechali jsme se zahnat do defenzivy, ztratili lehkost a tah na bránu. Projevilo se to v prognózách. Čísla od 23 do 26 % začala být vnímána jako neúspěch.

A tady podruhé prosím o odstup a ztlumení emocí: Když jsme spolu s Ivanem představovali náš koncept spolupráce členským základnám, dali jsme si za cíl 25 % volebního zisku. Škarohlídi tomu nedávali velké šance. Nyní, když se v rozmezí statistické chyby pohybujeme právě u této mety, je už úhel pohledu jiný.

Chci jasně říct: My chceme víc. Chceme vyhrát. Neuspokojí nás „nějaký zisk“. Ambice je vítězství. Zároveň: Při veškerém přiznání vlastních gólů a hloupostí, které jsme provedli – není důvod k panice. Nejsme v krizi. Protivník rozdělal oheň a jeho největším potěšením je přihlížet tomu, jak polínka nejistoty a vnitřního napětí přidáváme do plamene my sami.

Přehodili jsme výhybku. V mnoha směrech. Piráti v kampani zůstanou piráty a Starostové starosty. Ukážeme, že naše síla je v synergii. Energie a zkušenost není fráze, ale fakt. Školství otevřené době a světu, konec zadlužování, propojení regionů a podpora venkova, péče o krajinu (jak jsme na to zvyklí a umíme to) v souladu s udržitelným zemědělstvím, bezpečnost lidí bez strašení, moderní, digitální, přívětivý stát místo obludných nových úřadů, aktivní, kritické členství v mezinárodních strukturách místo alibismu, Havlovská tradice statečné zahraniční politiky bez přikrčených zad, skutečný boj proti ožebračování lidí exekutorskými mafiemi, které mají podporu současné vlády.

Pozitivní vizi prezentovanou jednoduše – to nabídneme lidem v dalších týdnech. S kontaktní kampaní na hraně možností. S Ivanem dvakrát objedeme všechna krajská a okresní města, budeme zajíždět originálním způsobem na venkov. Od 10. 8. až do dne voleb jsme v terénu. Bez pauzy.

A na ty, kteří se nás bojí, přestaneme být hodní. Nebudeme říkat jen to, že vrátíme budoucnost. My jim také jasně řekneme, že ti současní vládci nám ji ukradli. Ukradli nám tuhle zemi. Půdu, vzdělávání i přátele ve světě, kterým nejsou spolehlivými partnery. V COVIDU lidem ukradli jejich blízké. Ukradli perspektivu úspěšného života a spokojeného stáří našim dětem. Kradli, upláceli, lhali, nechali lidi zchudnout a neochránili nejpotřebnější. Potřebují krást dál – neumí to zastavit. My to zastavíme a půjdeme dál. Ne zpět před Babiše – vstříc budoucnosti. Naše koalice je zásadní změnou a oni to vědí. Proto lžou – bojí se nás. Právem. Volič se nás bát nemusí. Nekrademe, nelžeme, jsme demokrati.

Váš Vít Rakušan

