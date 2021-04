Rakušan (STAN): Vláda není schopna připravit jasný plán

reklama

Vláda opět pochybila při zajištění kvalitních testovacích sad pro bezpečný návrat žáků do škol. Ministr zdravotnictví se některými svými kroky dokonce dopouští vědomého porušování zákona. I nadále vláda způsobuje zmatek a není schopna racionálně obhájit svá rozhodnutí. Proto doporučil, aby se v případě dalšího rozvolnění postupovalo formou tzv. rozvolňovacích vln, které neohrozí zdraví a bezpečnost občanů.

“Jsme ve stavu, kdy konečně končí nouzový stav a přecházíme do režimu pandemického zákon. Vláda měla plno času připravit se na hladký a srozumitelný přechod, který představí veřejnosti. Postrádáme dlouhodobý plán, podle kterého se budeme řídit v případě, že se bude i nadále situace vyvíjet pozitivním směrem. Místo toho jsme znovu svědky obrovského zmatku, nový ministr zdravotnictví si dokonce zahrává s Ústavou a vědomě přichází s protiprávními návrhy a spoléhá se na dlouhé trvání soudního přezkumu. Vnímáme to jako pohrdání samotnou podstatou právního státu. Pandemický zákon jsme schvalovali právě pro to, aby se eliminovaly možné zásahy do nejzákladnějších práv našich občanů,” uvedl na tiskové konferenci klubu předseda Vít Rakušan.

Upozornil také na nesmyslné argumentace v případě zmatečného nastavení omezení sportu. Podle předsedy hnutí není vláda ani po roce distanční výuky schopna přijít s konkrétním scénářem pro bezpečný návrat dětí do škol, a to i přes to, že na jeho na nutnost zástupci hnutí dlouhodobě upozorňovali.

“Testy, kterými jsou školy zásobeny mají nízkou citlivost. Nechápeme, proč vláda nezajistila neinvazivní PCR testy, jejichž úspěšnost je mnohonásobně spolehlivější. To ostatně vychází i ze zkušeností našich hejtmanů, kteří tyto kvalitní, tzv. cucací testy, získali k otestování. Pokud se nám povede zachytit pozitivní případy ve školách, je to jedna z cest, jak vrátit zbylé ročníky a postupně i další odvětví. Místo toho slyšíme o údajném použití rektálních testů u dětí, to se vláda už opravdu zbláznila,” komentoval situaci Rakušan.

Rakušan se také přiklání k využívání způsobu tzv. vlnového rozvolnění, který vznikl na základě odborné konzultace. Tento systém počítá se zhruba pěti stupni, ve kterých bude jasně popsáno, s čím mohou lidé počítat. Využít by se dal i v případě zhoršení situace.

