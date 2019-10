Richterová (Piráti): Asistenti sociální péče by mohli být součástí řešení stárnutí společnosti

Děkuji za slovo. Jsem ráda, že tu je paní ministryně a že můžeme spolu řešit asistenty sociální péče, což je relativně nový institut. A mě by vlastně zajímalo, zda má ministerstvo údaje, kolik asistentů sociální péče v naší zemi působí, zda nějak vyhodnocuje jejich fungování. A potom mám takovou celkovou otázku. Naše společnost stárne, všichni víme, že to bude čím dál tím větší výzva to zvládnout a právě asistenti sociální péče by mohli být součástí řešení. Takže mě zajímá, jaké praktické věci jim nabízíme, když - a to jsou informace z terénu - mají velký problém, aby se jim ta odpracovaná doba započetla do důchodu.

Já teď bohužel mám smůlu v tom, že mě paní ministryně neposlouchá... (Předsedající: Já vám rozumím.) Takže podstata té interpelace je v tom, zda existuje nějaká metodika na Ministerstvu práce, která upravuje to, jak se má započítávat odpracovaná doba do důchodu pro asistenty sociální péče, pokud pečují o více než jednu osobu. Není mi totiž zřejmé, proč by měli být nějak diskriminováni ti, kdo pomáhají více lidem, byť nejsou jejich příbuznými, a proč by měli mít potíže s tím, aby se jim ta odpracovaná doba do důchodu započetla. Souvisí to, myslím, s celkovým vyhodnocením toho nově fungujícího institutu nebo možností pracovat jako asistent sociální péče a zajímalo by mě tedy, zda ministerstvo se na toto nějakým způsobem zaměřuje a pokud taková metodika existuje, zda mě může být poskytnuta. (upozornění na čas) Děkuji.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bendl (ODS): Gynekologové prý podmiňují registraci podepsáním smlouvy o nadstandardní péči Ministryně Benešová: Justice se krácení rozpočtu nedotkne Feri (TOP 09): Insolvenční úseky jsou ve stavebních buňkách na dvoře krajského soudu Kalous (ANO): Činnost policie v Javorníku supluje soukromá bezpečnostní agentura bez kompetencí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.