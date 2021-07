Rozvoral (SPD): Chráníme svůj národ a svůj stát

reklama

1. Ve Sněmovně byl definitivně schválen zákon z pera SPD, kterým se zvyšuje přídavek na děti pro pracující rodiče o šest tisíc.

Podařilo se, aby byl zvýšen přídavek na dítě pro pracující rodiče, živnostníky, rodiče, kteří pečují o zdravotně postižené děti, anebo pro rodiče, kteří se rekvalifikují a aktivně si hledají práci, na pět set korun měsíčně. Takže pracující rodiče dostanou od teď nově díky SPD o šest tisíc korun ročně navíc. Podařilo se nám reálně splnit další důležitý bod našeho politického programu, a to, že slušní a pracující lidé jsou na prvním místě. V této souvislosti je šokující, jak hlasovala Trikolóra – jejich poslanec Václav Klaus ml. hlasoval proti našemu návrhu. Trikolóra nepodporuje pracující občany.

2. Díky hnutí SPD se podařilo výrazně omezit zisky solárním baronům. Hnutí SPD odmítá, aby občané museli platit předraženou elektřinu!

Solárním elektrárnám uvedeným do provozu v letech 2009 a 2010, to je to nejproblematičtější období, se zvýší solární daň o deset procent a současně se sníží jejich podpora. Mělo by to státu i občanům ušetřit miliardy korun ročně. Hnutí SPD bojuje proti vyplácení nehorázných částek solárním baronům z kapes nás všech. Tento dle našeho názoru obrovský veřejný „tunel" v minulosti prosadily a podpořily ve Sněmovně ČSSD, KDU-ČSL a KSČM. Když vládla ODS, Strana zelených a lidovci, nic s tím neudělali, i když mohli. Kvůli těmto stranám se vytáhly z kapes občanů miliardy. Proslýchalo se, že různí politici měli ze solárních elektráren šílené zisky. Náklady platí občané ve svých složenkách a část dotuje i stát. Hnutí SPD odmítá, aby občané museli platit předraženou elektřinu, a nechceme, aby ji solárním baronům dotoval stát!

3. Náš návrh zákona, který by ukončil zneužívání dávek nepřizpůsobivými, blokují především Piráti, KDU-ČSL z koalice SPOLU a ČSSD.

Ve Sněmovně stále neproběhlo závěrečné hlasování ve 3. čtení o zákonu SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými. Náš návrh zákona blokují především Piráti, KDU-ČSL z koalice SPOLU a ČSSD. Tyto strany fakticky podporují nepřizpůsobivé proti slušným občanům. Podobně jako neomarxisté na Západě v nich vidí nejspíš své voliče. Neoliberální elity na Západě si zase dováží voliče ve formě muslimských a afrických imigrantů. Když tento náš zákon neprojde, pokusíme se ho prosadit v dalším volebním období. Pro SPD je slušný a pracující občan na 1. místě!

4. Na zahájení volební kampaně zazpíval Petr Kolář hymnu SPD. Chráníme svůj národ a svůj stát.

Ve čtvrtek hnutí SPD zahájilo v Praze na Letné svou kampaň pro podzimní klíčové sněmovní volby. V úvodu zazpíval známý zpěvák Petr Kolář novou hymnu SPD a byl představen volební program a lídři jednotlivých krajů. Hlavními body programu s názvem „Naše vlast, naše rodina, náš bezpečný domov" jsou podpora rodiny a tradičních hodnot a národní suverenity. Chráníme svůj národ a svůj stát. Chceme kvalitní české potraviny za přiměřené ceny, potravinovou bezpečnost a zvyšovaní soběstačnosti. Prosazujeme také zestátnění exekutorů a chceme konec zvýhodňování nepřizpůsobivých občanů a diktátu menšin. Podporujeme živnostníky, české firmy a zaměstnance. V programu říkáme jasně, že slušný a pracující občan a Česká republika musí být na 1. místě. Chceme také zajištění dostupného bydlení pro mladé pracující rodiny a jistotu spravedlivého důchodu pro pracující občany a zdravotně postižené. Kompletní program je dostupný na www.spd.cz.

5. Hon médií na zpěváka Petra Koláře, který zazpíval hymnu SPD, připomíná praktiky totalitních normalizačních médií.

Ihned po zahájení kampaně SPD pro podzimní volby a zazpívání hymny SPD zpěvákem Petrem Kolářem, se objevily dehonestující články na jeho osobu. Je nutné tyto mediální útoky jednoznačně odsoudit. Zpěvák Petr Kolář, který pro hnutí SPD nazpíval vlasteneckou píseň, se zachoval jako profesionál. Nazpíval píseň, jejíž text a melodie se mu líbí. Nic více a nic méně. Postup některých médií však v tomto ohledu připomíná hon totalitních normalizačních médií na tehdejší signatáře Charty 77.

6. Vláda vydává nezákonná protiepidemická opatření. Odmítáme diskriminaci neočkovaných a covidovou tyranii!

Ministerstvo zdravotnictví má nyní jen omezené možnosti toho, jaká protiepidemická opatření může vydávat. Řadu z nich totiž označil Nejvyšší správní soud za nezákonná, protože se neshodují s pravomocemi udělenými pandemickým zákonem. Hnutí SPD požaduje dlouhodobě zrušení pandemického zákona a pandemické pohotovosti. Odmítáme vládou ANO a ČSSD vyhlašovaná plošná restriktivní opatření proti všem občanům. Zároveň také odmítáme vyhlášení nouzového stavu. Jsme přesvědčeni, že v případě nejvyšší nutnosti je možné využívat stávající legislativy jako např. zákona o ochraně veřejného zdraví, která umožňuje orgánům Ministerstva zdravotnictví vyhlašovat jednotlivá opatření jako například při běžné epidemii chřipky. Zároveň odmítáme návrhy ministra Vojtěcha, který minulý týden uvedl, že stát přestane od září proplácet testování. To je zcela absurdní! Pokud stát něco nařídí, musí to přeci zároveň také plně hradit! Očkování by mělo zůstat dobrovolné, bez nátlaku - kdo chce, ať se očkuje, a kdo ne, tak nesmí být diskriminován. Chceme návrat k normálnímu životu. A my opakovaně říkáme, že plošné zákazy nejsou řešením. Bojujme s virem, a nikoliv s lidmi!

7. Dostupnost bydlení v ČR je skoro nejhorší v Evropě. Hnutí SPD podporuje levné bydlení.

Dostupnost nového bydlení v Česku byla loni ve srovnání 22 evropských zemí druhá nejhorší. Pořízení nového bytu vyjde v České republice na více než 12 hrubých ročních platů. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte. Nejsnadněji na bydlení dosáhnou Irové, kteří na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vynaloží 3 roční platy. Stát, potažmo vláda ANO a ČSSD, tak trvale selhává v zajištění základních životních potřeb pro své občany, jako jsou bydlení, ceny základních potravin, výše důchodů, ale i v oblasti odpovídacích příjmů pracujících občanů. Přitom daňové zatížení je u nás jedno z nejvyšších v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která sdružuje 37 ekonomicky nejvíce rozvinutých států světa. V SPD říkáme jasně, v oblasti bydlení je nutné podpořit družstevní výstavbu, výhodné manželské půjčky rodinám a nájemní bydlení v obecních bytech. To je způsob, jak zastavit růst cen bydlení. Zavedeme také výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte. Slušná a pracující rodina musí být vždy na 1. místě! To jsou systémová řešení, která prosazuje SPD.

8. Evropská unie chce zakázat auta na benzin a naftu. Opatření Bruselu zničí naši ekonomiku.

Evropská komise minulý týden navrhla, aby emise osobních a lehkých užitkových vozidel byly o 65 % nižší od roku 2030 a nulové od roku 2035. Jinými slovy, od roku 2035 má být v EU možné prodávat nová auta pouze elektrická a spalovací motory mají definitivně skončit. Celý tento návrh je součástí velkého plánu (tzv. Green Deal) do roku 2030 snížit kompletní evropské emise CO2 o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Hnutí SPD tuto politiku EU jednoznačně odmítá. Prosazujeme rozumnou ochranu životního prostředí. Jasně se ukazuje, že energetická koncepce EU a s tím související uhlíková ideologie, přímo ohrožuje budoucnost evropských zemí včetně České republiky. Musíme včas říct NE. V případě přijetí bude toto mít obrovský likvidační dopad na naši ekonomiku a hospodářství, kdy státní rozpočty budou muset „napumpovat" obrovské finanční prostředky do nesmyslných energetických projektů. Jedná se zároveň o kompletní likvidaci stávajícího autoprůmyslu. Koncept EU se zcela zvrhl a měl skončit u původního volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz. Vše ostatní je zbytečné a je to potřeba zrušit. Hnutí SPD, jako jediný relevantní politický subjekt zastoupený ve Sněmovně, prosazuje referendum o vystoupení z EU.

