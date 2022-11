Rozvoral (SPD): Fialova vláda dramaticky zhoršuje životní úroveň občanů!

reklama

Vážení přátelé,

podíl domácností, kterým jejich příjmy vystačí pouze na nejlevnější jídlo a oděvy, stoupl na 26 procent. S vyrovnaným rodinným rozpočtem hospodaří jen 17 procent populace. Fialova vláda dramaticky zhoršuje životní úroveň občanů. Cena elektřiny se v ČR zvýšila nejvíce z celé EU, i když ČR patří k největším producentům elektřiny. Fialova vláda ohrožuje přežití domácností i podniků. Vládní TOP 09 prosazuje přijetí eura do roku 2030 a zavedení dvojí kvality zdravotní péče. Odmítáme platit dluhy za krachující státy eurozóny a odmítáme, aby měli chudší občané horší zdravotní péči. Odmítáme také arogantní a asociální návrh ministra práce Jurečky na snížení podpory v nezaměstnanosti. Prosadili jsme možnost dřívějšího řádného odchodu do důchodu pro záchranáře. Prosazujeme možnost řádného odchodu do důchodu v 60 letech pro fyzicky a psychicky náročná povolání. Těšíme se na další spolupráci s Marine Le Pen i novým předsedou Národního sdružení Jordanem Bardellou. Budeme společně bránit Evropu suverénních národů proti diktátu Bruselu.

1. Podíl domácností, kterým jejich příjmy vystačí pouze na nejlevnější jídlo a oděvy, stoupl na 26 procent. S vyrovnaným rodinným rozpočtem hospodaří jen 17 procent populace. Fialova vláda dramaticky zhoršuje životní úroveň občanů.

Dle říjnového průzkumu agentury STEM/MARK stoupl podíl domácností, kterým jejich měsíční rozpočet vystačí pouze na nejlevnější jídlo a oděvy, z loňských 18 na letošních 26 %. Počet domácností, které zvládnou pokrýt základní životní potřeby i závažnější výdaje, klesl meziročně o 12 procentních bodů. Podstatně klesl také počet občanů, kteří hospodaří s vyrovnaným rodinným rozpočtem – z loňských 24 na letošních 17 %. Se svojí finanční situací má také problém 47 % starobních důchodců! Je to další důkaz propadu životní úrovně českých domácností v důsledku tragické nekompetentnosti vlády Petra Fialy (ODS), která vlastním občanům nedokáže a ani nechce pomoci. Naopak preferuje financování zahraničních zájmů z českého státního rozpočtu, aktuálně zejména v podobě masivní finanční podpory Ukrajiny, a to všechno na dluh, který budou muset platit naši občané. Přitom recepty na rychlou a efektivní pomoc našim sociálně ohroženým domácnostem existují, hnutí SPD je opakovaně předložilo a mnohé z nich využívají i četné evropské státy. Jde o dočasné snížení DPH na nulovou sazbu u energií, základních potravin a pohonných hmot, o zastropování cen těchto komodit, včetně zastropování úroků u hypotečních úvěrů, o výrazné zvýšení daňových slev pro pracující občany a daňových zvýhodnění na děti pro pracující rodiče, o systémovou pomoc a podporu pracujících rodin, seniorů a zdravotně postižených. Pokud Fialova vláda není z jakýchkoli důvodů těchto kroků schopna, nezaslouží si stát v čele země a musí odejít!

2. Cena elektřiny se v ČR zvýšila nejvíce z celé EU, i když ČR patří k největším producentům elektřiny. Fialova vláda ohrožuje přežití domácností i podniků.

Cena elektřiny v ČR se v první polovině letošního roku zvýšila nejvíce ze všech zemí EU, v meziročním srovnání o 62 %. Vyplývá to z dat evropského statistického úřadu Eurostat. A to přesto, že ČR patří k největším producentům a vývozcům elektřiny v Evropě. V několika evropských zemích se naopak ceny elektřiny meziročně snížily, například v Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku či Slovinsku, a to zejména díky tomu, že tamní vlády svým občanům a firmám v boji s vysokými cenami energií efektivně pomáhají formou regulací cen, snížením DPH či jinými finančními kompenzacemi. Naopak vláda Petra Fialy (ODS) nedělá v tomto ohledu pro české občany a firmy vůbec nic. Dle vyjádření energetických expertů a analytiků pro server iDnes jsou hlavními příčinami prudkého růstu cen elektřiny v ČR obchodní spekulace na energetické burze, napojení cen elektřiny v ČR na německý energetický mix a omezené kroky státu a absence státní pomoci v řešení energetické krize. Hnutí SPD říká dlouhodobě totéž. Tento stav je tragickou vizitkou nečinnosti a neschopnosti Fialovy vlády, která tím ohrožuje sociální situaci milionů domácností a existenci stovek průmyslových podniků, pro které jsou současné vysoké ceny energií v kombinaci s nulovou státní pomocí smrtící. My v SPD říkáme jasně: je třeba zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců na úrovni 1,50 Kč za 1 kWh silové elektřiny pro všechny odběratele, domácnosti i firmy, přičemž povinností bude přednostní prodej v ČR vyrobené elektřiny domácím spotřebitelům a do zahraničí vyvážet pouze přebytky. Dále je potřeba obdobně zastropovat cenu zemního plynu a zajistit dlouhodobé kontrakty na jeho dodávku přímo s producenty, a nikoliv prostřednictvím německých firem a spekulantů.

3. Vládní TOP 09 prosazuje přijetí eura do roku 2030 a dvojí kvalitu zdravotní péče. Hnutí SPD odmítá platit dluhy za krachující státy eurozóny a zhoršení zdravotní péče pro naše občany.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila na sobotní stranické programové konferenci TOP 09 v Praze rok 2030 za naprosto realistický pro přijetí společné evropské měny euro i v České republice. Před nedávnem se shodně vyjádřila i ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) oznámil plán na zavedení dvojí kvality zdravotní péče tzv. nadstandardy, což znamená horší péči pro chudší lidi a lepší pro bohatší. Předsedkyně Sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová k tomu uvedla, že jde o dlouhodobou prioritu. To je pro SPD nepřijatelné. Hnutí SPD trvá na tom, že v rámci veřejného zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění musí naši občané dostat tu nejlepší možnou dostupnou zdravotní péči v daném místě a čase. Hnutí SPD ostře odmítá myšlenku přechodu České republiky na společnou evropskou měnu. Jednoznačně požadujeme zachování české koruny, protože vlastní národní měna je klíčovým atributem i symbolem národní a státní suverenity a přijetí eura není a nikdy nebude pro naši republiku přínosem. Naopak, šlo by o krok, který by znamenal konec naší suverénní měnové a hospodářské politiky i suverenity a svrchovanosti jako takové. Podle našeho názoru by bylo i vhodné zakotvit přímo do české Ústavy, že měnovou jednotkou České republiky je česká koruna. Rovněž odmítáme platit dluhy za krachující státy tzv. eurozóny, což by bylo s přijetím eura neoddělitelně spojeno. Přijetí eura by také vedlo i k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace občanů a firem v České republice. Ten, kdo požaduje přijetí eura, naši suverenitu a prosperitu naopak ohrožuje a takové názory hnutí SPD odmítá.

4. Odmítáme arogantní a asociální návrh ministra práce Jurečky na snížení podpory v nezaměstnanosti.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden prohlásil, že chce snížit dobu a výši podpory v nezaměstnanosti občanům, kteří přišli o zaměstnání a hledají si nové, případně se rekvalifikují na novou profesi. Je to projev absolutní arogance, asociálnosti a nekompetentnosti. Podpora v nezaměstnanosti není žádnou sociální dávkou, jde o pojistné plnění, na které mají nárok pouze ti občané, kteří si dlouhodobě, třeba i desítky let (jako zaměstnanci nebo živnostníci) hradí sociální pojištění, ze kterého se podpory v nezaměstnanosti vyplácejí. Jedná se tedy pouze o občany, kteří léta poctivě pracovali. Nejde o nepřizpůsobivé nepracující příjemce dávek, kteří nikdy nepracovali, přestože by pracovat mohli. Podpora v nezaměstnanosti není ani nikterak vysoká, činí 45-65 % posledního čistého výdělku (a maximálně 21 488 Kč měsíčně), a to po dobu 5 až 11 měsíců dle věku občana. Nejčastěji tak jde o částky v rozmezí 10 až 15 tisíc korun měsíčně, což není ničím, co by motivovalo občany k dlouhodobému pobírání této podpory a k odkládání nástupu do nového zaměstnání. Uvažovat nyní, v době, kdy i podle vyjádření Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Asociace malých a středních podniků hrozí reálné riziko hromadného propouštění zaměstnanců v důsledku vysokých cen (a nulové státní podpory) energií, které nutí mnohé firmy ukončovat svoji činnost, o snížení výše podpor v nezaměstnanosti, je naprosto nehorázné. Hnutí SPD to zcela odmítá a bude proti tomu bojovat. Stojíme vždy - na rozdíl od současné vlády - na straně slušných a pracujících občanů!

5. Prosadili jsme možnost dřívějšího řádného odchodu do důchodu pro záchranáře. Prosazujeme možnost řádného odchodu do důchodu v 60 letech pro fyzicky a psychicky náročná povolání.

Na schůzi Sněmovny byla minulý pátek i díky hlasům poslanců SPD schválena změna zákona o důchodovém pojištění, která umožní dřívější odchod do starobního důchodu bez finančních postihů pracovníkům Integrovaného záchranného systému. V rámci této změny prošel i pozměňovací návrh, jehož spolupředkladatelkou za SPD byla poslankyně Lucie Šafránková a který znamená spravedlivé podmínky v přístupu k předčasným důchodům i těm záchranářům, kteří pracovali ve 12 hodinovém směnném režimu. SPD trvá na tom, aby možnost odejít do starobního důchodu za plnohodnotných podmínek v 60 letech měli i zaměstnanci v dalších fyzicky a psychicky náročných profesích a současně zásadně odmítáme zvyšování hranice pro odchod do důchodu nad 65 let věku, jak o tom uvažuje ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Tato věková hranice je pro nás neprolomitelná. Co se týče důchodového systému jako takového, SPD formou již námi předložených návrhů zákonů požaduje zavést minimální důchod ve výši minimální mzdy (a od této částky vyplácet důchody zásluhově). Zároveň navrhujeme zvýšení základní výměry všech důchodů z 10 % průměrné mzdy na 13 %, což by přineslo zvýšení všech důchodů o částku 1 800 Kč měsíčně a odstranilo nespravedlnosti v systému valorizací důchodů, kdy jsou finančně diskriminování nízkopříjmoví důchodci. Vládní koalice nám však projednání těchto návrhů ve Sněmovně blokuje.

6. Těšíme se na další spolupráci s Marine Le Pen i novým předsedou Národního sdružení Jordanem Bardellou. Budeme společně bránit Evropu suverénních národů proti diktátu Bruselu.

Marine Le Penová minulý týden, po 11 letech, odstoupila z čela francouzské politické strany Národní sdružení (dříve Národní fronta), což je naše partnerská politická strana v rámci společné vlastenecké, konzervativní a euroskeptické frakce Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu. Jejím nástupcem v pozici předsedy strany byl zvolen europoslanec Jordan Bardella. Marine Le Penová přechází do funkce předsedkyně poslaneckého klubu Národního sdružení ve francouzském Národním shromáždění, kde je po historickém úspěchu v letošních parlamentních volbách její strana nejsilnější opoziční silou s 89 poslanci, což znamená více než desetinásobné posílení oproti stavu po předchozích volbách v roce 2017. Marine Le Penová rovněž dvakrát postoupila do druhého kola francouzských prezidentských voleb, přičemž v letošním roce zde získala o tři miliony voličských hlasů více než v roce 2017. Její politická kariéra a práce, kterou vykonala, je úctyhodná. Oběma politikům přejeme v jejich nových funkcích mnoho úspěchů a těšíme se na další úspěšnou spolupráci v boji za náš sdílený ideál - Evropu založenou na partnerství spolupracujících svobodných a suverénních národních států vycházejících z tradičních křesťanských hodnot, národních tradic a ochrany národních zájmů.

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Vláda Petra Fialy by měla prioritně pomáhat našim občanům! Rozvoral (SPD): Finanční pomoc zdravotně postiženým občanům musí být výraznější! Rozvoral (SPD): Neustálé podvody a manipulace ČT za veřejné peníze už opravdu přesahují všechno Arogance vlády. Bartošova agentura a manažerská místa pro Piráty. Poslanec Rozvoral vyzývá k odstoupení

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.