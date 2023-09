Rozvoral (SPD): Hnutí SPD je tu proto, aby hájilo zájmy našich slušných a pracujících občanů

Jsme jedním ze sedmi politických subjektů, zastoupených v současném složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zatím jsme druhé volební období v opozici, ale našim cílem je být co nejdříve vládním subjektem. To znamená, že chceme být součástí vládnoucí koalice a podílet se na řízení České republiky.

Hnutí SPD je politická parlamentní strana, která hájí základní svobody občanů a brání vlastenecké a národní tradice. Lidé mají právo žít v zemi, která je jejich dědictvím a která garantuje za jejich daně bezpečnost, spravedlnost, kvalitní vzdělání, zdravotní péči a spravedlivý sociální systém. Podporujeme přirozené společenské hodnoty, jako je rodina a úcta ke starším a zdravotně postiženým spoluobčanům, neboť pro nás jsou občané České republiky na 1. místě. Na rozdíl od současné pětikoaliční vlády, v čele s premiérem Petrem Fialou, podporuje hnutí SPD všechny slušné a pracující lidi, rodiny s dětmi i tělesně postižené občany, kdy jejich podpora ze strany státu musí být skutečně výrazná a motivující. Stát musí zajistit ekonomickou stabilitu a prosperitu země, dostupné bydlení, práci a výchovu dětí pro rodiny.

My v hnutí SPD víme, jak na to, a máme připravené vlastní návrhy řešení, jak konsolidovat veřejné finance, aniž by to finančně negativně pocítili občané. Nekompetentní probruselská Fialova vláda však naše návrhy odmítá a situace už dospěla tak daleko, že je nám ubírán i prostor ve veřejnoprávních médiích na prezentaci našich návrhů na zastavení rostoucího státního dluhu a vysoké inflace.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli častěji chodit mezi naše občany a společně s nimi na veřejnosti diskutovat o stavu naší ekonomiky, a hlavně jim vysvětlovat, co tento nepříznivý vývoj zapříčinilo. Jednoznačně je za tento stav zodpovědná pětikoaliční vláda, což ani nechce veřejně přiznat a občanům neustále podává různé polopravdy či vyložené nepravdy. Občané už to zcela prohlédli, o čemž svědčí i průzkumy veřejného mínění, kdy současné vládě spíše věří už pouze 20 procent občanů, a zcela vládě věří již jen pouhá dvě procenta občanů.

Velmi nás těší zájem lidí účastnit se besed našich poslanců s občany, které jsme se rozhodli zrealizovat ve všech okresních městech napříč celou republikou. Já jsem se například minulý týden zúčastnil dvou takovýchto besed, konkrétně v Mladé Boleslavi a v Kolíně, kde jsme s poslanci Oldřichem Černým, Jaroslavem Foldynou a europoslancem Ivanem Davidem rádi odpovídali přítomným občanům na jejich dotazy. Velmi nás potěšil zájem veřejnosti o tyto besedy, kdy jsme zároveň z vystoupení občanů vycítili jejich bezradnost, jelikož často nemohou vyjít se svými financemi, s devalvací úspor, a už nevidí východisko z této situace, jak vše zvládnout, aby si zachovali nějaký standard kvality života.

Hnutí SPD je tu právě proto, aby hájilo zájmy všech našich slušných a pracujících občanů, aby se jim v naší zemi žilo dobře a jejich životní úroveň neklesala, ale zvyšovala se.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

