Rozvoral (SPD): Hnutí SPD slaví 5 let své existence

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém připomínáme, že hnutí SPD slaví 5 let své existence, kdy se stalo stabilní součástí české politiky. Vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD. Kandidát SPD do Senátu Bohumil Ježek prosazuje ukončení zneužívání sociálních dávek, boj proti drogám, podporu rodinám či zamezení výstavby arabských vesnic v okolí Teplic. Vyzýváme naše členy i voliče k jeho podpoře. Odmítáme, aby čeští občané museli platit dluhy za zadlužené státy eurozóny, jak navrhuje Evropská unie. Musíme se postavit proti snaze ministerstva vnitra vedeného Janem Hamáčkem z ČSSD kriminalizovat hnutí SPD. Novela zákona o potravinách podpořená poslanci SPD pomůže českému zemědělství a českým spotřebitelům. Hnutí SPD podpořilo nově zvolené členy Rady ČT – fungování ČT je třeba radikálně změnit.

1. Hnutí SPD slaví 5 let své existence, kdy se stalo stabilní součástí české politiky. Vyzýváme vlastence, aby se sjednotili pod křídly SPD.

Dne 2. června 2015 bylo založeno hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Slavíme tedy 5. výročí založení, kdy poslanci Tomio Okamura a Radim Fiala založili naše vlastenecké hnutí a byly registrovány první stanovy hnutí u ministerstva vnitra. Od té doby naše hnutí přijalo do svých řad tisíce členů a zřídilo ve všech krajích regionální, oblastní a místní kluby. Absolvovali jsme úspěšně postupně za 5 let všechny volby, tedy krajské, sněmovní, komunální, evropské a senátní. K dnešnímu dni máme 18 krajských zastupitelů, 19 poslanců, 155 zastupitelů ve městech a obcích a 2 europoslance. Stali jsme se postupně čtvrtým nejsilnějším politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně a zároveň pevnou součástí politického spektra. Dnes jsme jediným politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně, který důsledně hájí národní zájmy, tradiční hodnoty a prosazuje přímou demokracii. Děkujeme tímto všem našim členům, příznivcům a hlavně voličům za trvale velkou přízeň. Zároveň tímto vyzýváme ostatní vlastenecké politické subjekty s podobným programem ke spolupráci a sjednocení, protože SPD prokázala, že má na rozdíl od ostatních malých stran a hnutí možnosti svůj program prosadit. V nastoupené cestě budeme pokračovat i nadále prosazováním našeho programu. Česká republika na 1. místě!

2. Kandidát SPD do Senátu Bohumil Ježek prosazuje ukončení zneužívání sociálních dávek, boj proti drogám, podporu rodinám či zamezení výstavby arabských vesnic v okolí Teplic.

Ve dnech 5. až 6. června se budou konat doplňovací volby do Senátu ve volebním obvodu 32 (Teplice). Kandidátem hnutí SPD je náš člen Ing. Bohumil Ježek, pedagog a krajský zastupitel. Ve svém programu prosazuje mj. ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými občany, výraznou podporu pracujícím rodinám s dětmi, tlak na zamezení výstavby arabských vesnic v okolí Teplic, utlumení drogové scény na Teplicku, pomoc lidem v dluhových pastech a konec dalšího předávání moci do EU. Ing. Ježek má plnou podporu předsednictva hnutí SPD a žádáme všechny naše organizace a členy o jeho maximální podporu a místně příslušné členy a voliče o maximální volební účast. SPĎáci volí SPĎáky!

3. Odmítáme, aby čeští občané museli platit dluhy za zadlužené státy eurozóny, jak navrhuje Evropská unie.

Země EU čeká tvrdé vyjednávání o podobě záchranného balíčku, jenž nemá v unijní historii obdobu. Plán Evropské komise, která si chce na obnovu po koronavirové krizi půjčit 750 miliard eur (20,2 bilionu korun), naráží na odpor většiny členských zemí EU. Za půjčku totiž mají ručit členské státy EU, včetně ČR. Česká republika by následně měla z balíku peněz dostat 19,2 miliardy eur (téměř 550 miliard korun). Hnutí SPD odmítá dluhovou EU, která by měla negativní dopad na země, které se vypořádaly s koronavirovou krizí odpovědně a výrazně se nezadlužují. Zároveň odmítáme zadlužit naši zemi a občany nesmyslně na další dekády. Nechceme být spoluručiteli za všechny a všechno, co se v rámci Covid-19 rozhází nesystémově po členských zemích EU. Státy EU, které si potřebují kvůli dluhům půjčit peníze a nemohou, se to tímto způsobem nyní snaží prosadit v rámci půjček evropského rozpočtu a zatáhnout do toho i ostatní země. To je potřeba zásadně odmítnout. Řešením pro EU je prodej štrasburského a bruselského sídla a její rozpuštění a pro zadlužené země je potom řešením vystoupení z eurozóny. Následně mohou obnovit svou původní měnu, kterou mají možnost devalvovat a společně s dalšími vlastními ekonomickými nástroji se vrátit do černých čísel. Toto je pro SPD pouze dalším potvrzením o správnosti našeho programu, tedy v tomto případě referenda o vystoupení z EU.

4. Musíme se postavit proti snaze ministerstva vnitra vedeného Janem Hamáčkem z ČSSD kriminalizovat hnutí SPD.

Poslanecká sněmovna minulý týden projednávala žádost Policie ČR k vyslovení souhlasu k vydání naší poslankyně Karly Maříkové k trestnímu stíhání za její výroky na Facebooku, kterými vyjádřila veřejný nesouhlas s nelegální migrací a islamizací Evropy. V rámci projednávání vystoupila v diskusi celá řada našich poslanců a závěr byl ten, že vydána nebude. Pro její vydání hlasovali pouze čtyři poslanci – Tomáš Martínek (Piráti), Alena Gajdůšková (ČSSD), Ondřej Veselý (ČSSD) a Jan Čižinský (KDU-ČSL). Mnoho poslanců se však pouze zdrželo. Celý poslanecký klub SPD stál pevně za naší kolegyní. Podle nás Karla Maříková pouze vyjádřila svobodně svůj legitimní názor na imigraci a islám. Zatímco téměř stejné texty byly publikovány různými novináři v minulosti, a jim se nic nestalo, tak v případě poslankyně SPD je to důvod k trestnímu stíhání. Ministerstvo vnitra vedené Janem Hamáčkem (ČSSD) se permanentně snaží hnutí SPD kriminalizovat – vzpomeňme například na jeho nesmyslný konstrukt takzvané „předsudečné nenávisti". Odmítáme tyto způsoby politické kriminalizace a Sněmovna svým hlasováním rozhodla jasně – Karla Maříková vydána nebude!

5. Novela zákona o potravinách podpořená poslanci SPD pomůže českému zemědělství a českým spotřebitelům.

Do třetího čtení byla Sněmovnou minulý týden poslána novela zákona o potravinách. Deset poslanců SPD připodepsalo pozměňovací návrh našeho poslance Zdeňka Podala, podle kterého (pokud bude schválen), budou muset obchodníci od příštího roku povinně navyšovat podíl českých potravin ve své nabídce o 5 procentních bodů. V roce 2021 by v obchodech muselo být nejméně 55% českých potravin. Už od příštího roku by tak musely zejména nadnárodní potravinové řetězce výrazně proměnit svou nabídku tak, aby vyhověly požadavkům této novely zákona na vyšší podíl českých potravin. Zákon je nyní před závěrečným schvalováním a jeho cílem je podpora domácí potravinové produkce našich pěstitelů vedoucí k naší postupné opětovné potravinové soběstačnosti, o kterou jsme většinově po našem vstupu do EU přišli. Jedná se zejména o čerstvou zeleninu a ovoce, víno, vepřové a drůbeží maso, brambory atd. Tímto zároveň i podpoříme malé družstevní prodejny s lokálními dodavateli. Chceme mít možnost nakupovat kvalitní české potraviny za dobré ceny, nikoliv jen často drahý odpad z EU. To je program SPD!

6. Hnutí SPD podpořilo nově zvolené členy Rady ČT – fungování ČT je třeba radikálně změnit.

Rada ČT má nové složení. Tajnou volbou poslanců do ní byli minulý týden zvoleni novinář a moderátor Luboš Xaver Veselý, ekonomka Hana Lipovská a publicista Pavel Matocha. Hnutí SPD, které dlouhodobě kritizuje hospodaření veřejnoprávní televize, její nevyváženost a neobjektivitu zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky, tuto demokratickou volbu vítá. Tzv. demoblok je ale z této volby zděšen a hovoří o hlasovací mašině „komunisticko-populisticko-fašistické koalice" a možném ovlivňování této veřejnoprávní instituce. Opak je pravdou. Veřejnoprávní televize je dlouhodobě ovlivňována bývalou Radou ČT, v jejímž složení byli v převážné míře nominanti ODS, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL atp. To je potřeba změnit a volba těchto nových členů je velkou nadějí provést tyto nutné a tolik potřebné změny v řízení ČT, aby byla ČT znovu televizí pro všechny občany. Demoblok se fakticky staví proti demokracii.

