Rozvoral (SPD): Matteo Salvini činí konkrétní opatření k zamezení vstupu imigrantů do Evropy

Hnutí SPD vítá všechny aktivity italské vlády směřující proti nelegálním imigrantům, kteří se chtějí dostat do Evropy. Že tato opatření jsou účinná, dokládají statistiky Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) o počtech imigrantů, kteří se dostali po moři a následně přes italské břehy dále do Evropy. IOM uvádí, že takto za posledních pět let přišlo do Evropy 700.000 imigrantů; z tohoto počtu se jednalo v roce 2017 okolo 120.000 a v roce 2018 „pouze“ o necelých 25.000 imigrantů. To je prokazatelný důkaz dobré protiimigrační politiky italské vlády a především ministra vnitra Mattea Salviniho. Zákon schválený italským Senátem tak přispěje k tomu, že se počty nelegálních imigrantů, kteří se dostávají po moři do Itálie, budou dále eliminovat. Evropská unie by potřebovala více takových lídrů jako je Matteo Salvini, který koná razantní kroky vůči imigrantům mířícím do Evropy.

Senátem schválený zákon o bezpečnosti a migraci zpřísňuje dosavadní právní normu, ve které bylo uvedeno, že nevládní organizace musí zaplatit 10.000 – 50.000 eur (zhruba 250.000 – 1,3 miliónu korun) pokutu za vstup do italských vod bez povolení tam kotvit. Pokutu musí zaplatit kapitán, provozovatel lodě a majitel lodi. Též bylo umožněno policejní vyšetřování převaděčských sítí za pomoci odposlechů těch, kteří jsou podezřelí z obchodování s lidmi. Senátem nově přijaté zákonné opatření rozšiřuje pravomoci italského ministra vnitra, který může nyní zakázat humanitárním lodím vplutí do teritoriálních italských vod a v případě porušení tohoto zákazu může zabavit tyto lodě a jejich kapitánům uložit pokutu až do výše milion eur (okolo 25 milionů korun).

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Součástí schvalování tohoto zákona bylo i hlasování o důvěře současné vládě. Pro schválení zákona a vyslovení důvěry vládě hlasovalo 160 senátorů, proti bylo pouze 57. O tom, že tvrdá protiimigrační politika je Italy podporována, svědčí i zvýšení preferencí Salviniho Ligy, kdy oproti loňským březnovým volbám, ve kterých získala tato strana 17 procent hlasů, by jí dnes dalo hlas 39 procent Italů, což je více než dvojnásobek. Průzkum provedla agentura Winpoll a zveřejnil ho začátkem srpna italský deník II Sole 24 Ore. (dle portálu novinky.cz)

Hnutí SPD v této souvislosti plně podporuje kroky lídra italské Ligy a ministra vnitra Mattea Salviniho, který tímto způsobem bojuje v Itálii proti ilegální imigraci. Jeho opatření jsou v souladu i s našimi postoji. Zároveň působíme v Evropském parlamentu ve společné frakci Identita a demokracie (nástupce bývalé ENF). Frakce má celkem 73 europoslanců včetně našich europoslanců Hynka Blaška a Ivana Davida a v současnosti představuje páté nejsilnější uskupení v novém složení europarlamentu. Vede jej Marco Zanni z italské Ligy. Zástupci frakce si také stanovili cíl, spočívající v ukončení stále těsnější integrace Evropy, a dále nutnost zarazit destruktivní politiku „otevřených přístavů". Přijetí nového zákona o bezpečnosti a migraci, který byl schválen minulý týden italským Senátem, je dokladem toho, že se tyto cíle daří naplňovat. Blahopřejeme!

