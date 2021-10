Rozvoral (SPD): Odmítáme protiústavní diskriminaci neočkovaných

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém se ohrazujeme proti tomu, že vláda chce zrušit hrazení testů, a nutí tak lidi k očkování. Odmítáme protiústavní diskriminaci neočkovaných! Hlavní vlna zdražování energií má ještě přijít. Postavme se proti Evropské unii, která nám vše zdražuje! Vyzýváme českou vládu, aby podpořila Polsko a Maďarsko v jejich boji za národní suverenitu. Braňme se proti diktátu EU! Somálec zavraždil poslance v kostele, konvertita k islámu zavraždil lukem pět lidí. Jsme pro nulovou toleranci nelegální imigrace a islamizace České republiky. Odmítáme hysterii Senátu, který zvažuje odvolání prezidenta Zemana. Prezidentovi vyjadřujeme lidskou solidaritu. Informování o jeho zdravotním stavu považujeme za nedostatečné. Hnutí SPD děkuje našim kandidátům, členům a sympatizantům za veškerou práci, kterou odvedli ve volební kampani. Budeme opět maximálně prosazovat náš program!

1. Vláda chce zrušit hrazení testů, a nutí tak lidi k očkování. Odmítáme protiústavní diskriminaci neočkovaných!

Epidemická situace se opět zhoršuje a ministerstvo zdravotnictví plánuje od prosince ukončit proplácení koronavirových testů z veřejného pojištění. Navíc premiér Andrej Babiš oznámil, že chce zkrátit platnost testů PCR na 72 hodin a antigenních testů na 1 den. Jinými slovy tak vláda ANO a ČSSD prostřednictvím ministerstva zdravotnictví řízeného ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO) těmito kroky nutí lidi k očkování. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné! Je zde stále ještě 400 tisíc seniorů, kteří se doposud proti koronaviru nenaočkovali a z osobních anebo zdravotních důvodů se očkovat ani nenechají. Navíc řada našich občanů si nemůže dovolit platit náklady na testování ze svých nízkých příjmů. Pokud je očkování dobrovolné a vláda omezí svobody lidí s podmínkou prokazování bezinfekčnosti, tak zároveň musí nabídnout alternativu i těm, kteří se očkovat nechtějí nebo nemohou. Nedává logiku, když obě skupiny platí zdravotní pojištění, tak aby jedna skupina měla možnost z něho čerpat úhradu za očkovací látky a zároveň druhá skupina neměla možnost mít uhrazené proplácení testů. Nelze nikoho nutit. Kdo se chce anebo chtěl se nechat naočkovat, tak se naočkuje. Kdo ne, toho nelze nutit k očkování. Zastavení proplácení testů ze zdravotního pojištění je nátlak na to, aby se nechali občané očkovat. Hnutí SPD toto odmítá. Odmítáme protiústavní diskriminaci neočkovaných! Odmítáme lockdown a požadujeme zrušení pandemického zákona. Plošné zákazy nejsou řešením. Zároveň požadujeme uznávání protilátek jako dokladu o bezinfekčnosti.

2. Hlavní vlna zdražování energií má ještě přijít. Postavme se proti Evropské unii, která nám vše zdražuje!

Skupina Bohemia Energy, která byla největším uskupením alternativních dodavatelů energií v Česku se zhruba 900 000 odběrných míst, oznámila minulý týden ukončení dodávek plynu a elektřiny. Jako důvod uvedla extrémní růst cen energií na trzích. S dodávkami elektřiny a plynu končí i další dodavatelé (Kolibřík energie a A-PLUS energie). Prudký růst cen energií, tedy plynu, elektřiny, a pohonných hmot má již několik měsíců velký dopad na peněženky našich občanů. Je to dané zejména vysokými cenami na energetické burze, kam se do cen promítají i ceny emisních povolenek EU, se kterými se spekuluje, a také odklon od uhlí či od jádra v rámci tzv. „Zeleného údělu EU". Hlavní vlna zdražování však podle renomovaných ekonomů teprve přijde. Hnutí SPD odmítá toto nesmyslné zdražování způsobené EU a Babišovou vládou, která Zelený úděl podporuje. Na vině je však i Rada energetického regulačního úřadu (ERÚ), která je jmenována vládou. ERÚ zpracovává zásady cenové regulace pro každé regulační období tak, aby vytvořil podmínky pro transparentní, předvídatelné a dlouhodobě stabilní prostředí v energetice. ERÚ, který má zajišťovat dohled nad prodejci energií, kterým udělil licenci, měl tak dohled nad jejich činností dělat průběžně a dlouhodobě a evidentně tak nečinil. Podle SPD by adekvátní řešení současné situace bylo takové, že vláda ANO by měla využít společně s ERÚ všechny nástroje, které povedou jednak k zajištění energií pro naše občany a zároveň přijmout také systémová regulační opatření vedoucí ke snížení a stabilizaci cen energií pro koncové uživatele. To znamená v první řadě zásadním způsobem snížit DPH na ceny energií a zároveň odvolat vedení ERÚ. Hnutí SPD odmítá eko-šílenství EU. Požadujeme odstoupení od systému emisních povolenek, dostavbu Temelína a Dukovan a odstoupení od šíleného plánu EU Zelený úděl (Green Deal), který zničí peněženky českých občanů a naši ekonomiku. Pokud se nebudeme bránit proti tomuto šílenství Bruselu, tak EU zničí naši ekonomiku a miliony českých občanů upadnou do chudoby!

3. Vyzýváme českou vládu, aby podpořila Polsko a Maďarsko v jejich boji za národní suverenitu. Braňme se proti diktátu EU!

Polský Ústavní soud na žádost premiéra Mateusze Morawieckého před dvěma týdny rozhodl, že polské právo je nadřazené právu EU. Jedná se o zcela průlomové rozhodnutí a nizozemský premiér Mark Rutte hodlá již na summitu unijních lídrů tento týden požadovat, aby Varšava nedostala od EU žádné peníze z mimořádného fondu obnovy (24 miliard eur, tedy 610 miliard korun). Evropská komise již také reagovala prohlášením, že bude hájit nadřazenost práva EU všemi prostředky a europoslanci i někteří další evropští politici označili verdikt za první krok Polska na cestě z evropské sedmadvacítky. Hnutí SPD odmítá, aby se Evropská komise, nizozemský premiér Rutte a případně další europoslanci vměšovali do vnitřních záležitostí jednotlivých států, v tomto případě Polska. Hnutí SPD je jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením z EU. Proto za zásadní považujeme přijetí funkčního zákona o referendu. Podporujeme spolupráci svobodných států v Evropě. Vyzýváme českou vládu, aby podpořila Polsko a Maďarsko v jejich boji za národní suverenitu.

4. Somálský imigrant zavraždil poslance v kostele, konvertita k islámu zavraždil lukem pět lidí. Jsme pro nulovou toleranci nelegální imigrace a islamizace České republiky.

Britský konzervativní poslanec David Amess zemřel poté, co jej minulý týden pobodal Somálec v kostele v Leigh-on-Sea, 60 kilometrů na východ od Londýna při setkání s voliči v Amessově volebním obvodu. Policie útok označila za teroristický čin a pachatelem je pětadvacetiletý Brit somálského původu Ali Harbi Ali. O Aliho možné radikalizaci podle BBC policie věděla a byl zařazen do preventivního programu, v němž ale dlouho nepobyl. Podle hnutí SPD je to důsledek špatné migrační politiky Velké Británie. Podobně konvertita k islámu zavraždil v Norsku pět lidí. Hnutí SPD je pro nulovou toleranci nelegální imigrace a islamizace České republiky. Je potřeba posílit zajištění bezpečnosti našich občanů a tyto teroristické činy jsou obrovským varováním. Požadujeme také znovuobnovení ochrany našich vlastních hranic, protože Schengen je zcela nefunkční. Pro SPD je bezpečnost našich občanů jednou z nejvyšších priorit.

5. Odmítáme hysterii Senátu, který zvažuje odvolání prezidenta Zemana. Prezidentovi vyjadřujeme lidskou solidaritu. Informování o jeho zdravotním stavu považujeme za nedostatečné.

Hnutí SPD považuje informování o zdravotním stavu prezidenta České republiky Miloše Zemana za nedostatečné. Vše nasvědčuje tomu, že jeho léčba a hospitalizace si vyžádá i vzhledem k jeho věku delší časové období. Veřejnost by ale měla být o jeho zdravotním stavu pravidelně a pravdivě informována, nejlépe prostřednictvím ošetřujícího lékaře. Odmítáme hysterii vedení Senátu ohledně aktivace článku 66. Ústavy České republiky, který definuje mechanismy odvolání hlavy státu. Vyjadřujeme lidskou solidaritu a podporu prezidentu republiky i jeho rodině a vítáme jeho rozhodnutí o svolání ustavující schůze Sněmovny na 8. listopad 2021.

6. Hnutí SPD děkuje našim kandidátům, členům a sympatizantům za veškerou práci, kterou odvedli ve volební kampani. Budeme opět maximálně prosazovat náš program!

Hnutí SPD vyslovuje poděkování našim kandidátům, členům a sympatizantům za veškerou práci, kterou odvedli ve volební kampani. Tito lidé mají zásadní přínos na volebním výsledku hnutí. Hlasovalo pro nás více než půl miliónu voličů a získali jsme 20 poslaneckých mandátů. Na základě těchto výsledků budeme požadovat poměrné zastoupení ve vedení a orgánech Sněmovny. Minulý týden zároveň proběhlo první jednání nově zvolených poslanců, kteří všemi hlasy zvolili předsedou Poslaneckého klubu místopředsedu hnutí Ing. Radima Fialu a místopředsedou klubu poslance Radka Rozvorala. V nadcházejícím IX. volebním sněmovním období budeme opět maximálně prosazovat náš program. Slušný a pracující občan musí být vždy na 1. místě!

