Rozvoral (SPD): Solidarita je v podání Angely Merkelové synonymem slova poslušnost

1. Předsednictvo hnutí SPD hodnotí výroky Angely Merkelové a Jeana-Clauda Junckera, na právě skončeném Bezpečnostním sumitu v Německu, za nepřijatelné. Německá kancléřka Angela Merkelová zde např. vyzvala státy EU k pokroku v dohodě o azylovém systému a varovala, že státy očekávající finanční podporu unie, musejí v řešení migračního problému projevit solidaritu. Podle šéfa Komise Jeana-Claudea Junckera musí být v EU, například v zahraničně - politických otázkách, jako je vysílání vojáků na zahraniční operace, vždy třeba jednomyslného rozhodnutí. V řadě dalších oblastí ale prý není nutné. Měnit evropské smlouvy kvůli tomu prý, podle Junckera, není třeba - stačí rozhodnutí Evropské rady. Předsednictvo SPD s těmito výroky nesouhlasí. Slovo solidarita je v podání Merkelové zde pouhým synonymem slova poslušnost. Nenecháme si diktovat, koho u nás máme či nemáme přijímat k pobytu a azylu. Pokud projde proti vůli České republiky reforma azylové politiky Dublin IV, která počítá s permanentním přerozdělováním azylantů mezi členské státy EU, odmítneme tento mechanizmus a budeme opět požadovat vyhlášení referenda o vystoupení z EU.

2. Zadržení 35 ilegálních imigrantů na Plzeňsku, schovaných ve dvou kamionech, je jasným důkazem, že ochrana hranic společné hranice EU dlouhodobě nefunguje a ilegální imigranti jsou pašováni do Evropy přes Černé moře. Navíc se jedná o pouhou "špičku ledovce". Z dostupných informací je zřejmé, že cestovali z Rumunska přes půl Evropy. SPD požaduje zvýšit kontrolní činnost policie ČR na našich hraničních přechodech. SPD podpoří navýšení kapacit policie určených k boji s nelegální imigrací.

3. SPD konstatuje, že výsledek nedělního sjezdu ČSSD neznamená žádnou zásadní změnu v politice ČSSD. Pokud by tato změna nastala, prvním bodem usnesení sjezdu by musela být omluva občanům za kauzu OKD. Místo toho ČSSD spekuluje o vládě a vymezuje se proti SPD. Soudcem politiky ČSSD budou nadále voliči, pro které měla ČSSD vždy jen sliby, které nesplnila.

4. SPD jednoznačně prosazuje a podporuje zvyšování důchodů o stejnou částku a nikdy nepodpoříme navýšení věku pro odchod do penze nad 65 let. Tvrzení, že to popírá zásluhovost, je naprosto mylné. Průběžný důchodový systém, který funguje v ČR, je založen na faktu, že zákonnými odvody platíme na důchody svých rodičů. Nikdo si tedy na vlastní důchod v tomto systému nespoří. Na naše důchody budou platit odvody naše děti. Jde o systém založený na solidaritě sociální a mezigenerační.

5. Minulý týden, na základě dohody předsedů SPD a ANO, proběhlo jednání programových odborníků, na kterém si obě strany vyměnily názory na možné řešení prosazení zásadních bodů SPD do programového prohlášení vlády. Jednání proběhlo konstruktivně a SPD předala hnutí ANO ucelený materiál pro hledání politického kompromisu.

