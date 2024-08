Scheinherr (Praha sobě): Koalice ODS a Pirátů projekt výstavby stanice zastavila

NOVÁ STANICE METRA? JEN POKUD KOALICE DOVOLÍ

Nová stanice metra Depo Zličín získala pravomocné územní rozhodnutí. Na první pohled by to byla skvělá zpráva pro Pražany i blízké Středočechy. Jenže tak úplně není. Proč?

Koalice ODS a Pirátů totiž celý projekt zastavila. Se stanicí ani přilehlým parkovištěm nyní nepočítá. Dopravní podnik musel další práce pozastavit i přesto, že má již smlouvu s projektantem. Stavět by se přitom mohlo ještě v tomto volebním období.

Proč odklad stavby nedává smysl? Celé depo brzy čeká kompletní rekonstrukce. S tím náš plán chytře počítal, koordinace by ušetřila náklady i čas. Takhle se v depu bude kopat dvakrát...

Stanice by byla novou konečnou metra B. Využila by stávajících kolejí do depa. Je to elegantní způsob, jak metro dostat blíž k nové zástavbě na Zličíně. Vedle se počítá s P+R parkovištěm pro 600 aut. Vznikla by nová stanice s kapacitním parkováním přímo u Pražského okruhu, odkud se do centra pohodlně dostanete za půl hodiny. Navíc tu probíhá intenzivní výstavba a přímo u stanice budou již brzy bydlet tisíce Pražanů.

V pořadí 62. stanici pražského metra jsme začali připravovat v minulém volebním období. Poprvé v historii města jsme s Dopravním podnikem na její podobu dokonce uspořádali mezinárodní architektonickou soutěž, ve které zvítězil PETR STOLÍN ARCHITEKT. A projektantům se nyní podařilo získat první důležité pravomocné povolení!

Je to určitě skvělý výsledek, ale pro Pražany s hořkou příchutí. I tak moc děkuji Dopravní podnik hlavního města Prahy za odvedenou práci!

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. PRAHA SOBĚ



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky