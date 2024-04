Schillerová (ANO): Dnešním dnem se celá pětikoalice stala definitivním spolupachatelem

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Včera bylo určeno na naši mimořádnou schůzi - migrační pakt a jeho dopady na Českou republiku - 3,5 hodiny. Ano, připouštím, že jsem neustále kritizovala pětikoalici za to, že naše mimořádné schůze paní předsedkyně zařazuje na čtvrtky, a my tak přicházíme o interpelace. Nakonec víme všichni, že půl roku nebyly interpelace. Půl roku nám bylo upíráno toto právo. Proto také navrhujeme tak často body, protože se nemůžeme vyjadřovat tam, kde je k tomu určené místo. Přesto se nedomnívám, a včera to ukázala ta debata, že 3,5 hodiny bylo dostatečných. Je to velmi závažné téma. Občany to velmi zajímá. Podívejte se na průzkumy různých médií, různých televizí. Bezpečnost, migrace je téma, které zajímá české občany. Bodejť by ne. Každý chce žít a každý chceme žít v bezpečné zemi, kterou Česká republika doposud je.

Místo toho se vlastně stalo včera to, že schůze byla přerušena. Ten čas se ukázal jako naprosto nedostatečný a my těch otázek máme mnohem víc, než prostě odpovědí. Proto dávám procedurální návrh na přerušení 98. schůze a pokračování naopak mimořádné 100. schůze k migračnímu paktu. Poté ať 98. schůze pokračuje. Navrhuji zahájit ji 10 minut po tomto přerušení a žádám, paní místopředsedkyně, abyste o tom nechala neprodleně hlasovat. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Ještě si ujasníme, prosím, žádáte tedy o přerušení 98. schůze a pokračování 100. schůze a...

Poslankyně Alena Schillerová: ... a nechť ta 98. pokračuje deset minut po skončení 100. schůze.

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Máme tady tedy návrh na přerušení 98. schůze. Můžeme hlasovat jedním hlasováním o pokračování. Mám zde žádost o odhlášení. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme tedy hlasovat o přerušení 98. schůze a pokračování 100. schůze s tím, že 98. schůze by pokračovala po skončení té mimořádné 100. schůze, 10 minut po skončení. Ano, budeme hlasovat tedy jedním hlasováním. Počkáme, až se ustálí počet přihlášených.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 156 přihlášeno 143 poslanců a poslankyň, pro 67, proti 72. Návrh byl zamítnut.

Budeme tedy pokračovat v jednání 98. schůze. (Poslankyně Schillerová žádá o slovo.) Žádáte o vystoupení s přednostním právem? Chcete s přednostním právem, ale my tady máme přihlášena další přednostní práva. (Poslankyně Schillerová: Budu velmi krátká.) (Přihlášení s přednostním právem dávají poslankyni Schillerové přednost.) Dobrá, tak tedy vystupte.

Poslankyně Alena Schillerová: Děkuji za vstřícnost, paní místopředsedkyně. Takže, dámy a pánové, právě jsme se stali svědky toho, že Poslanecká sněmovna hlasy poslanců pětikoalice zatrhla pokračování parlamentní debaty na nejdůležitější téma vnitřní bezpečnosti naší země v její novodobé historii. Tím pádem nebude možné ani hlasovat o otevření mimořádné schůze k migračnímu paktu. Takže dnešním dnem se tak celá pětikoalice stala definitivním spolupachatelem Vítem Rakušanem vyjednaného migračního paktu, který má trvale a nenávratně změnit bezpečnostní situaci v naší zemi.

I když jste dnes diskuzi nedovolili, ujišťuji vás, že budoucnost se bude ptát, z jakého důvodu jste 19. dubna 2024 nedovolili, aby se vláda zpovídala z migračního paktu, který proti zájmům naší země vyjednal ministr vnitra Vít Rakušan. Z jakého důvodu jste 19. dubna 2024 nedovolili parlamentní debatu o tom, co bude tento pakt pro Českou republiku znamenat. Z jakého důvodu jste 19. dubna 2024 přikryli vládu zapletenou do vlastních lží před odpovědností, kterou vůči této Sněmovně a občanům naší země má. Budete se zpovídat, že jste neudělali nic pro to, aby vláda zatáhla za záchrannou brzdu, dokud na to ještě měla čas. Budete se zpovídat, proč jste tím dali zelenou migračnímu paktu, který je určitě velkým trumfem Německa, Itálie, Francie nebo Španělska, ale obrovskou a historickou prohrou země, jako je ta naše.

Ostatně právě proto se jedna z našich sousedních zemí za druhou proti tomuto paktu postavily. Asie a Afrika jsou plné lidí, kteří budou chtít žít místo Aleppa nebo Mogadišu v Berlíně, Krakově nebo v Praze. Tahle Poslanecká sněmovna dnes mohla Fialově vládě jasně říct, že v Praze tedy rozhodně ne. Místo toho řekla ne kritické diskusi, faktům a odpovědnosti vlády. Vaše rozhodnutí je zbabělé, vaše rozhodnutí je hanebné.

Já vám ale mohu slíbit, ale hlavně to slibuji občanům České republiky, že my toho nenecháme a dál budeme chtít migrační pakt projednat a znát veškeré odpovědi. Využijeme veškeré nástroje, které nám dává jednací řád, protože zodpovídat občanům České republiky se prostě musíte a budete. Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.)

