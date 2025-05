Schillerová (ANO): Hostinský Palivec ze Švejka se mýlil

Vážení přátelé, volič SPOLU vypije za rok o šest piv víc, než volič ANO. Zjistil to originální průzkum společnosti NADA Research. Podle něj průměrný volič vládní koalice zvládne ročně 286 piv a nejraději ze všeho si pochutná na plzničce. Tak si teď pojďme spočítat, o kolik přichází ročně peněz v éře politických stran, které sám volil.

Za dobu Fialovy vlády zdražilo pivo o 33 procent. V případě Plzně to znamená nárůst o 10 až 20 korun za jediný půllitr, záleží na městě a podniku. Průměrný volič SPOLU tedy jen za pivo zaplatí o 4300 korun ročně víc, než v dobách ANO. Zdražila samozřejmě i meníčka, takže ten, kdo je zvyklý v týdnu obědvat po restauracích, vydá ročně ze své kapsy o desítky tisíc korun navíc jen za to, aby se udržel v pracovní době v chodu.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 2% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12381 lidí

Pivo a meníčka ale ještě pořád nejsou nic proti tomu, jak zdražily energie. Elektřina šla nahoru o 75 procent, a plyn dokonce o 92 procent. Opět se dostáváme do desítek tisíc korun ročně navíc. No a nedejbože pokud bydlíte v nájmu. Tam ceny stouply o 31 procent. Speciální perlička pro živnostníky jsou odvody, které Fialova vláda oproti poslednímu roku vlády ANO zvýšila tak, že teď minimální záloha na zdravotní je o 31 procent vyšší a na sociální o 83 procent vyšší. K tomu ještě zrušené školkovné… Pokud jste tedy živnostník a rodič malých dětí bydlící v nájmu, vychutnáváte si éru Fialovy vlády až do dna.

Hostinský Palivec ze Švejka se mýlil, když říkal, že „pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si, co chceš. To je moje zásada.“ I tak si pro něj přišli tajní a sbalili ho. Naopak velkou pravdu vyslovil jednoroční dobrovolník Marek, když vedle něj usedl Švejk na vězeňskou pryčnu: „Jestli rád pijete pivo, mohu vám doporučiti výbornou vodu tamhle ve džbáně.“

Napít se místo piva vody je asi nejlepší rada v éře Fialovy inflace, ačkoli i ta voda šla nahoru včetně kojenecké. A můžeme obdobně pokračovat: „Jestli si chcete zatopit, tamhle je svetr.“ Případně: „Jestli si chcete rozsvítit, počkejte, až vyjde slunce.“ Anebo na podzim zvolte ANO, aby se do vlády opět dostali lidé, kteří ví, co lidé potřebují k normálnímu životu.

Tady bych mohla skončit, ale možná vám ještě vrtá hlavou ten průzkum společnosti NADA Research a chtěli byste vědět, kdo v něm „zvítězil,“ neboli čí voliči vypijí úplně nejvíc piva za rok. Jsou to, přátelé, voliči SPD. Údajně vypijí v průměru 402 piv ročně. Až se mi to nechce věřit. Víc piv než dní v roce? Nevím jak vy, ale já myslím, že to už je trochu přeháňka.

Žijme s mírou, přátelé. Užijte si víkend.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky