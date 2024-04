Schillerová (ANO): Management kampeličky hovořil o politicích ODS jako o napálených hnusáčcích

reklama

Dobrý den, dámy a pánové, pane premiére, pane ministře,

já samozřejmě přejdu k tomu, co chci říci k předmětu dnešní mimořádné schůze, kterou Hnutí ANO iniciovalo. Ale přece jenom musím zareagovat, možná to byl i váš cíl, odvést pozornost, musím vás, pane premiére ve svém projevu k jiným oblastem pochválit, protože tady pochvaly není nikdy dost, slyšíme ji často. Takže já musím aspoň stručně zareagovat na některé ekonomické nepravdy, které ve vašem vystoupení zazněly.

Ten projev pro mne odhalil v ekonomické oblasti jednu poměrně šokující věc. Vaše vláda nemá žádné konkrétní výsledky, a tak se nově začala chlubit, je to takový trend, makroekonomickými predikcemi. A to já považuji tedy za extrémně nebezpečný trend. Místo toho, aby nezávislí analytici pracovali na nejvěrnějších prognózách a ty standardním způsobem publikovali, tak jak to bývalo zvykem v minulosti, uspořádává ministr financí publikaci Prognóz tiskové konference, kde se těmi prognózovanými čísly chlubí a toto chlubení po něm pak opakujete vy, pane premiére. Cituji, co jste řekl. Citace: Máme lepší predikce než ostatní země.

Víte, dámy a pánové, k čemu tato vaše zoufalost vede? Že se z Ministerstva financí, které bylo celá desetiletí za jakéhokoliv jiného ministra než toho současného, takže nerozděluji je podle stranické příslušnosti, takže po celá desetiletí bylo konzervativním a respektovaným makroekonomickým pracovištěm, tak se stalo nejoptimističtější sluníčkové pracoviště, které vidí výhledy ekonomiky dvakrát pozitivněji než Česká národní banka, která ho vidí pozitivněji než Evropská komise, Česká bankovní asociace nebo Komerční banka. Pane premiére, pane ministře financí, nepleťte si laskavě makroekonomickou predikci s PR materiály, vy máte prezentovat výsledky své práce, nikoliv výsledky prognóz, to musí být výsledek opravdu expertní, vysoce expertní práce.

No, k inflaci bych tady mohla mluvit, k růstu cen, lidé to vědí, my jsme téměř denně na debatách. Včera jsem začala tady v Praze. Tak co, jste spokojení? Líbí se vám ceny, růst cen? Líbí se vám propad reálných mezd? Je to v pořádku? A tak dále. No, možná to zkuste někdy, je to zajímavé, když jste v Praze, předesílám, že jsme byli v Praze. No, a když se podívám na čísla, jenom velmi stručně, čísla Českého statistického úřadu, uzavřeli první kvartál tohoto roku tento týden, tak ceny potravin, o kterých jste mluvil, tak ty se snížily, ano, o 0,1 %, takže dám takový příklad. Při každém nákupu za 1 000 korun spotřebitel, občan ušetří korunu. Ty počty jsou jednoduché, DPH bylo 15 %, teď je 12, 15 %, 150 korun, 12, 120, rozdíl 30 korun, snížení je 0,1 - takže korunu občan, 29 korun řetězec a získává (?) a 29 korun přichází (?) Ministerstvo financí, čili státní rozpočet, jenom tak rychle.

No, ale co mi udělalo radost? Nehledejte teď v mých slovech ironii, upřímnou radost, to je vaše doznání, pane premiére, že tempo snižování schodku o zhruba 50 miliard korun ročně, které na rozdíl od vás, od koalice SPOLU, od ODS, prosazovalo hnutí ANO, tak teď vlastně vy prosazujete také. To byl náš plán, lišili jsme se v té cestě, ale v tom plánu jsme se nakonec shodli, až jste se podívali realitě do očí a zjistili, že to prostě jinak nepůjde.

Vy jste se tady pochlubil, že letošní schodek má být 252 miliard korun, tak já to kosmeticky upravím a připomenu, že ve skutečnosti je to 270 miliard korun s ohledem na mimorozpočtovou půjčku pánů Stanjury a Kupky za 18 miliard. Patří to schodku. Debatovali jsme tady o tom na rozpočtovém výboru dlouze, expertně, potvrdil to i náměstek ministra financí pan Mora, řekl - ano, má to být součástí schodku. Položil jsem mu jasnou otázku. Nakonec to potvrdil i předseda Národní rozpočtové rady. Takže je 270, což je vlastně ten limit, ten rámec, přes který byste stejně jít nemohli. Takže znamená to, že ODS snižuje tempem 50 miliard korun ročně, takže takovým, jaké my jsme navrhovali, s jediným rozdílem.

Zatímco jádro úspor pětikoalice je zvyšování daní, zdrojem lepšího hospodaření za hnutí ANO vždy byl lepší daňový výběr, hospodářský růst, boj s šedou ekonomikou a úspory na provozu státu. Takže, pane premiére, my jsme rádi, že jste za tři roky ve vládě konečně vystřízlivěl. Byli bychom ale ještě raději, kdybyste se od nás inspiroval i ve způsobu, jak lépe hospodařit. Místo zvyšování daní je začal vybírat, místo zvyšování provozních výdajů, a čtu z čísel státního rozpočtu, je začal snižovat a místo devastace ekonomiky ji začal podporovat. Ale ještě máte rok a půl, takže třeba nějaké sebezpytování a náprava nastane, i když jsem k tomu skeptická.

Ještě poslední reakce na vaše ekonomické vystoupení a sebechválu. Daňová kvóta. Přemýšlela jsem, jak se může premiér vlády, která si střihla nejvyšší zvyšování daní v novodobé historii České republiky, chlubit snižováním daňové kvóty. Ta odpověď tkví v konstrukci tohoto ukazatele. Co je daňová kvóta? Daňová kvóta je podíl vybraných daní na HDP. Takže když měl pan Stanjura loni nejhorší výběr DPH od roku 2012, když pan Stanjura vybral na windfall tax u bank pouhá 2 % plánu, tak tím vlastně úspěšně snižuje daňovou kvótu. Ano, je to tak. ODS nesnižuje daňovou kvótu snižováním daní, ale neschopností daně vybrat, tolerancí šedé ekonomiky a daňových úniků a podvodů. A ještě něčím se dobře tento ukazatel opticky snižuje. Víte čím? Růstem nominálního HDP, a ten této vládě skutečně roste, ale víte proč? Díky 25procentní inflaci! Takže tak je to s tím vaším snižováním daňové kvóty, abychom si rozuměli.

Tak, to bylo malé ekonomické okénko, kde jsem nemohla prostě nereagovat na pana premiéra. A teď mi dovolte, abych řekla, co mám na srdci k předmětu této dnešní mimořádné schůze. Dva měsíce uplynuly od chvíle, kdy jsme poprvé vyzvali premiéra Fialu ke zcela konkrétním krokům, kterými by mohl vyvrátit závažná podezření ohledně financování ODS a své role v kampeličce pražské galerky, dva měsíce, během kterých premiér Fiala nevysvětlil vůbec nic a ani se o to nepokusil, údajně proto, že podle něj žádný problém neexistuje a že s institucí, do které vložil peníze a jíž se stal členem, nemá podle svých slov vlastně vůbec nic společného. Tak si to pojďme shrnout. Je totiž stále více evidentní, že premiér to chce uhrát nejen na svou finanční negramotnost, ale nově zřejmě také na neschopnost, uvědomit si souvislosti svého jednání a odpovědnost, kterou on a jeho spolustraníci nesou.

Za prvé. Snaha všechno ututlat. Ano, premiér Fiala roky ve svých majetkových přiznáních lhal, přestože při svém vstupu do záložny podepisoval formulář o nabytí družstevního podílu, který stovky tisíc českých občanů žijících v družstevních bytech, velmi dobře znají, své spolupodílnictví v klubové kampeličce českého Palerma tajil do posledního okamžiku. Troufám si tvrdit, že v České republice není kromě předsedy vlády a ODS žádný další občan, který by nevěděl, že družstevní podíl rovná se majetek a že vyplnit majetkové přiznání znamená přiznat svůj družstevní podíl. Tedy pokud nechcete a nepotřebujete něco skrývat. Pojďme dál.

Za druhé. Společenství 99 členů. Ano, nenechme si namluvit, že Petr Fiala byl jedním z nespočtu střádalů v normální finanční instituci. Podle veřejně dostupné výroční zprávy tohoto družstva byl totiž v roce, kdy do něj vstupuje Petr Fiala, počet jeho členů 99. Žádná šedá zóna a anonymní prostředí, ale těsná klubová spolupráce hrstky lidí, kteří se vzájemně znají a pomáhají si. Devadesát devět členů, to je jeden pěvecký sbor, jedna menší kancelářská firma, pár stolů na svatbě. A považme, skoro po deseti letech, v roce 2024 je těch členů 150. Nenechme se mýlit. Kampelička nikdy o žádné nové členy nestála, poskytovala služby jenom pro zvané, speciálně pro lidi kolem ODS. Nevydělávala, dovnitř se nosily kufry s penězi a jiné se zase vynášely ven. ODS má vlastně docela štěstí, že členská schůze k likvidaci Fialovy kampeličky bude až příští pátek, a nikoliv už zítra. To by možná měli co dělat, aby byl jejich páteční sjezd vůbec usnášeníschopný. (Potlesk některých poslanců ANO.)

Za třetí. Vybraná společnost. Kdo byli spolupodílníci kampeličky? Jen z veřejných zdrojů už probublalo, že mezi těmi pár desítkami členů byli devadesátkoví tuneláři, defraudanti dodávek zbraní pro ukrajinskou vládu, opakovaně odsouzení členové Krejčířova gangu, kteří ukradli českým střadatelům tři miliardy korun, bývalí politici ODS spojení s kauzou poslaneckých trafik éry Petra Nečase. Nechvalně známí fotbaloví bafuňáři vyšetřovaní z násilného zastrašování své obchodní konkurence. Odsouzený vrah, tajuplní sponzoři ODS a tak dále. Opravdu vytříbená společnost pro předsedu vládní strany a premiéra země. To nejsou snad ani devadesátky v Česku, to jsou devadesátky v Bogotě nebo Mexiko City.

Za čtvrté. Praní špinavých peněz. I kdybychom právě nevěřili bývalým podílníkům záložny, jako je podnikatel Pavel Wurst, podle kterého byla legalizace nelegitimních příjmů samotným hlavním smyslem fungování kampeličky, máme tady závažná obvinění z úst regulátora, tedy Finančně analytického úřadu, který dohlíží na to, aby se v Česku nepraly peníze. Podle něj záložna regule proti praní špinavých peněz nesplnila dlouhodobě, a proto dostávala pokuty nejen od FAÚ, ale také od České národní banky. Proč? Protože systém, který má za úkol ze zákona bránit praní špinavých peněz, měla nastavený ledabyle a nefungoval. Netřeba mít tedy ani velkou fantazii a je celkem jasné, co bylo lákadlem pro bývalé prominenty ODS, že si k uložení svých úspor z dob politického angažmá vybrali místo banky právě podnikatelskou družstevní záložnu.

Za páté. Financování ODS. A tady se dostáváme k tomu nejtemnějšímu, kde Petr Fiala dluží odpovědi nejaktuálněji a kde už dva měsíce strká hlavu do písku, přestože by dvěma jednoduchými pokyny směrem ke svým podřízeným mohl všechny obavy rozptýlit. Byla to právě Podnikatelská družstevní záložna, odkud ODS přišel první velký dar Fialovy éry, 850 000 korun od tehdy třiaosmdesátiletého Lubomíra Hromádky, jednatele společnosti Galerie Gema, která sídlila na stejné adrese jako Podnikatelská družstevní záložna a byla s ní personálně propojená. Vysvětlit záhadný dar médiím dostal tehdy na starost Martin Kupka, dnešní ministr dopravy. Cituji: "S panem Hromádkou jsem se sešel a působil naprosto autenticky." Konec citace. Vysvětloval před deseti lety dnešní místopředseda ODS. Ano, přesně ten Martin Kupka, za jehož starostování v Líbeznicích následně s kampeličkou provázaná Gema Art Group získala zakázky na rekonstrukci hasičské zbrojnice nebo barokní kapličky.

Když ale mluvím o financování ODS, mám na mysli ještě mnohem zajímavější příběh. Mám na mysli stopy peněz mezi Fialovými kampeličkovými partnery, kteří se podle veřejných zdrojů podíleli na praní špinavých peněz a sehráli mimo jiné aktivní roli v případu zpronevěry 350 milionů korun na zbraně pro Ukrajinu, bruselskou nadaci New Direction a Institutem Petra Fialy. Nizozemský novinář Jesse Pinster totiž odhalil, že firmy z Fialovy kampeličky od roku 2017 poslaly bruselskému institutu New Direction 5,2 milionu a z tohoto New Direction od roku 2018 začaly chodit peníze do Fialova institutu Pravý břeh, celkem sedm milionů korun, píší Seznam Zprávy. Petr Fiala si za část peněz zaplatil kampaň Restart Česka, která běžela loni na podzim: billboardy, videospoty, publikace, reklamu na sociálních sítích. Vyzvali jsme Petra Fialu, aby pověřil zástupce svého institutu, aby objasnil plnění, na jehož základě získal pět milionů korun od nadace New Direction, kam mířily podezřelé finanční transakce z kampeličky pražského Palerma. Odpovědí je ticho jako na sicilských hrobech.

Za šesté. Střet zájmů Zbyňka Stanjury. Ano. Není to jen podezření na nekalé financování a související vydíratelnost premiéra, ale také střet zájmů, podezření na střet zájmů ministra financí Zbyňka Stanjury, který je mimo jiné předsedou dozorčí rady v Institutu pro pravicovou politiku, který byl zřízen právě Fialovým Pravým břehem. Zbyňka Stanjury, který je zároveň ministrem, v jehož gesci jsou instituce, které by měly podezření na praní špinavých peněz a finanční toky od kampeličky směrem k ODS rozkrývat. Jestliže z kampeličky, kde se popravuje, kde se okrádají lidé o úspory a kde se ztrácí desítky milionů na zbraně pro Ukrajinu, směřují miliony do premiérova politického institutu, jeho pravá ruka by neměla být ministrem financí ani jeden den.

Za sedmé. Ukradené peníze na munici pro Ukrajinu. Ano, bohužel je to tak. V Česku se loni a předloni rozkradlo zhruba 370 milionů korun určených na nákup munice na Ukrajinu a stalo se tak, kde jinde než Podnikatelské družstevní záložně. Právě tam si nechal chorvatský obchodník se zbraněmi Zubak zřídit účty a posílat peníze, které ale postupně z kampeličky vyvedl pryč a žádnou munici nevydal. A vedlejší roli v této defraudaci sehrál kdo jiný než Fialův známý a faktický šéf kampeličky Bahbouh, který do loňského června umožňoval z kampeličky Zubakovi vybírat peníze v hotovosti, nebo je převádět na jiné účty. A za spolupráci se Zubakem si navíc nechal z peněz na zbraně vyplatit 48 milionů korun. Ano, stále hovoříme o sponzorovi bruselského institutu New Direction. O člověku, se kterým se nejméně několikrát Petr Fiala osobně setkal a se kterým - považte - údajně řešil diverzifikaci svých rodinných úspor. Ano, těch úspor ve výši 950 000 korun, ke kterým díky svému angažmá v kampeličce získal za pět let na úrocích celých 256 korun a 20 haléřů. Premiér, který chce ozdravovat veřejné finance celé země.

Zdá se vám to jako silná káva? Tak vězte, že ještě nekončíme.

Za sedmé. Okradení tisíců českých domácnosti o tři miliardy korun. Ano, přes Fialovu záložnu se vypařily úspory tisíců českých střádalů. Právě v Podnikatelské družstevní záložně měla totiž své účty vedle politiků ODS i firma Losin Limited, jejíž hlavou byl opakovaně odsouzený někdejší člen Krejčířova gangu. Losin z lidí úspěšně mámil peníze s vidinou jejich zhodnocení, ale jediné, co se zhodnotilo, byl majetek této firmy s virtuálním sídlem v britském Manchesteru. Šéf téhle firmy se minulý týden zcela bez obalu pro Seznam Zprávy dokonce pochválil, jak by bez této kampeličky svůj projekt ani nerozjel. Losin podle něj mohl podnikat právě jen díky kontu v Podnikatelské družstevní záložně, aniž se musel bát, že mu kampelička účet vypoví, jak se mu to předtím stalo u jiných bank. Ostatně právě kvůli této kauze se děním v Podnikatelské družstevní záložně začal zabývat Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze. Proč měl v kampeličce účet v Losin už díky upřímnosti Aleše Kohoutka víme. Na věrohodné vysvětlení, proč ho tam měl i premiér Petr Fiala, ale stále čekáme. Co víme, že Fialova kampelička zkrátka kromě všeho ještě fungovala jako takový Jánošík naruby. Chudým brala a bohatým dávala.

Za osmé. Nevěrohodné vysvětlení vstupu do kampeličky. Když se na počátku roku poprvé objevila kauza Fialovy kampeličky, byla veškerá pozornost upřena na to, že premiér své členství v Podnikatelské družstevní záložně tajil v majetkovém přiznání. Mně už tehdy bylo jasné, že odpověď spočívá v tom, proč do Podnikatelské družstevní záložny vůbec vstupoval. A jeho zdůvodnění, že to bylo kvůli diverzifikaci rodinných úspor, bylo zcela směšné. V České republice, jak známo, máme úspory v bankovních domech do výše 2,5 milionu korun automaticky pojištěny fondem pojištění vkladů. A troufám si říct, že neznám člověka, který za těchto okolností dá rodinné úspory do kampeličky, kde padají pokuty od České národní banky a kde se popravuje. A můžete se tady smát nám, pane premiére. On tu teď není, minule jste se smál, že nám po tom nic není a že vyčítat vám to může jenom vaše manželka. No, vy se musíte zpovídat této Poslanecké sněmovně, vy se musíte zpovídat občanům České republiky, takže rozhodně ne jenom tak, jak jste se to tady snažil glosovat.

Takže pokud Petr Fiala tvrdí, že důvodem, proč ze své banky přesunul 950 000 korun do Podnikatelské družstevní záložny, byla diverzifikace rizik. Znamená to, že jeho osobní hotovostní úspory do příslušné banky přesáhly 2,5 milionu korun. Vyzvali jsme ho proto už před dvěma měsíci, aby zveřejnil ověřitelné informace, které potvrdí, že jeho hotovostní úspory v jednom konkrétním bankovním domě přesáhly tuto částku. To jsme nechtěli nějak skandalizovat. My chápeme, že měl na to příjmy, ale tím by doložil vlastně jednoduše, a mohl tuto prostou skutečnost doložit jak majetkovým přiznáním z daného roku, tak zůstatkovým výpisem z bankovního účtu. Tato informace je totiž naprosto klíčová k tomu, aby bylo možné při nejlepší vůli vůbec přistoupit na tezi, že jste svůj krok, pane premiére, činil pouze v prosté naivitě. A podotýkám, že patřím k těm, kteří by vám tuto naivitu i byli schopni uvěřit.

Ale rozhodně na ni, ve světle informací, které o záložně, jejíž spolupodílníkem jste byl, vyplouvají na povrch, v žádném případě nelze v případě premiéra České republiky přistoupit bez toho, aniž byste předložil alespoň základní důkaz, což premiér této země dva měsíce neudělal. Každý, kdo by se chtěl očistit, přece přijde a snaží se ty důkazy předložit. To je přirozené. Tady se tím chceme vymlčet. Proto jsme nazvali tu schůzi Vymlčené kauzy vládních stran.

Za deváté. Kampelička, jako detašovaný personální odbor ministra dopravy. Ukázalo se, dámy a pánové, že chapadla kampeličky ODS sahají až do vedení Státních železničních podniků. Hovoříme o neproběhlém výběrovém řízení na šéfa strategické státní společnosti ČD - Telematika, ve které uspěl muž spojený s Fialovou kampeličkou, nebo o výběrovém řízení na generálního ředitele Českých drah, kde figurovali opět lidé spojení s neformálním šéfem kampeličky Bahbouhem. Každý další týden přináší nové a nové informace o aktivitách Fialových a Bahbouhových kampeličníků. Proto nepochybuji, že se brzy dozvíme i to, proč mají šedé eminence ODS spojené s kampeličkou takový zájem o ČD - Telematiku a České dráhy. A dozvíme se a dozvídáme se každý den, že v České republice za aktivní účasti prominentů ODS roky funguje kampelička podezřelých transakcí, podezřelých jmen, kampelička kmotrovských praktik.

A premiér země, tedy člověk, který by měl podléhat nejdetailnější veřejné kontrole, svým vkladem a členstvím s touto institucí spojí své jméno. Z veřejných zdrojů víme, že management kampeličky hovořil o politicích ODS jako o napálených hnusáčcích, které odrbávali o odkláněné miliony. No, jestli tomu tak skutečně bylo, a kmotři z kampeličky odrbávali naivní politické podnikatele z ODS pořád platí, že tím, kdo se na celý byznys skládal, byli občané České republiky! A ti mají právo vědět, jestli mezi oněmi napálenými hnusáčky nebyl třeba i premiér země. Právě proto a pro devět podezření, které jsem tady vyjmenovala a vysvětlila, prosím o otevření mimořádné schůze na téma Vymlčené korupční kauzy vládních stran.

Děkuji vám za pozornost.

