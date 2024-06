Schillerová (ANO): Pane poslanče, vy nejste ten, kdo nám má říkat, kde je pravda!

Tak, děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Pane místopředsedo klubu, pane poslanče Letocho, já jsem si tady rychle udělala poradu se svými kolegy, kteří jsou členy bezpečnostního výboru, samozřejmě jenom o věcech, o kterých mluvit mohli, to je jasné. A upozornili mě na to, že jste tady uvedl, prostřednictvím paní místopředsedkyní, celou řadu zavádějících a neúplných informací, to znamená, které podle vás zazněly, podle mých kolegů nezazněly včera na výboru.

Tak já samozřejmě rozumím, že musíte, prostřednictvím paní místopředsedkyně, hájit tady pana ministra, ale při vší úctě k vám, vy nejste ani ministr vnitra, vy nejste ani policejní prezident, ani ten řídící operační důstojník. To není nic proti vám, na tom se určitě shodneme, prostřednictvím paní místopředsedkyně, byť by to bylo jediné, na čem se v tuto chvíli shodneme.

No, včera mít ctění kolegové, členové bezpečnostního výboru, poslanci za hnutí ANO, navrhli několik bodů usnesení, o kterých jste hlasovali. A navrhli i to, aby právě byla poskytnuta zpráva, ta odčerněná, o které jste mluvil, aby byl poskytnut záznam a tak dále. Proč jste to nepodpořili? Proč jste nehlasovali pro to usnesení? Co na něm bylo konfliktního? Proč jste nezvedli ruku? Všichni jste hlasovali proti!

A jestli je podle vás, pane poslanče, pane místopředsedo klubu, prostřednictvím paní místopředsedkyně, jestli je podle vás všechno tak v pořádku, tak zalité sluncem, to bych si netroufla tedy ani s obrovskou mírou pokory něco takového tvrdit na vašem místě, prostřednictvím paní místopředsedkyně, tak se přece nebudete bránit zřízení té vyšetřovací komise.

Otevřete ten bod! Aspoň otevřete ten bod, nechte vystoupit Janu Mračkovou Vildumetzovou, nechte vystoupit Huberta Langa, nechte vystoupit Jiřího Maška, Petra Sadovského, nevím, na někoho jsem..., Roberta Králíčka! Nechte je vystoupit, ať oni mohou říct svůj pohled na věc.

Vy tady nejste žádný arbitr, prostřednictvím paní místopředsedkyně, vy nejste ten, kdo nám má říkat, jak to bylo a kde je ta pravda! Oni tam seděli, mají svou hlavu a své myšlenky a své názory, a vůbec to tak nevidí.

A vy nejste dokonce ani ten, prostřednictvím paní místopředsedkyně, kdo by nám tady měl říkat, jestli vyšetřovací komise bude, nebo nebude. O tom rozhodne tato ctěná Sněmovna, a tato ctěná Sněmovna, každý jeden poslanec včetně vás bude muset zvednout ruku, nebo nezvednout. My ji určitě zvedneme, my poslanci hnutí ANO.

A pak samozřejmě se běžte podívat těm pozůstalým do očí, i když si je nechci brát do úst, protože je to něco strašného, co bych nikdy jako matka a babička nechtěla zažít a neumím si to ani v tom nejčernějším snu představit.