Schillerová (ANO): Už dva roky naše země nemá premiéra

Vážení přátelé, už víme, kdo je Petr Fiala. Muž, co zírá na krávy. Znáte tu komedii Muži, co zírají na kozy? Skupina amerických vojáků se pokouší zabít kozu intenzivním pohledem, a dokázat tak, že telepatie se dá použít pro válečné účely. Český pan premiér to má naopak. Zatímco mu pod okny úřadu pochodují davy s vlajkami a řehtačkami, on od problémů zrak odvrací, aby ho ponořil do hlubokých, moudrých očí krávy Jurečkova bratra. Samozřejmě až poté, co si obalí kožené polobotky igelitem, kdyby náhodou šlápl do bio nutelly.

Jedno je jisté. Telepat George Clooney dřív zabije kozu pohledem, než premiér Petr Fiala vyřeší ekonomické problémy tím, že od nich pohled odvrátí.

„Nebudu jednat pod tlakem,“ vyřídil odborářům, zaměstnancům a učitelům člověk, jehož popis práce je být pod tlakem celé veřejnosti a zájmových skupin. Potřeboval ujet 199 kilometrů, které dělí Malostranské náměstí v Praze od kravína Pooslaví v Nové Vsi, aby si od tlaku lidí ulevil.

Pane Fialo, my už dva roky vidíme, že nechcete a neumíte jednat pod tlakem. Proto také už dva roky naše země nemá premiéra. Maximum tlaku, který ustojíte, je přátelský rozhovor z Kramářovy vily.

Když vás před lety šedé eminence ODS vybíraly jako novou tvář strany, měly vás varovat, že místo premiéra je tím úplně nejnamáhavějším v celé demokratické konstrukci. Že právě do toho místa se všechny tlaky sbíhají. Naše země má od roku 2021 naprostou raritu. Na místě s největší námahou je nejslabší součástka, člověk, který otevřeně říká, že nemá rád tlak. Proto také ani nechodí mezi lidi, ale jen speciálně vybraný komparz z řad spolustraníků, vystupujících jako „veřejnost“.

Ještě další dva roky bude České republice premiér chybět. Lidé budou dál vystaveni napospas mocným a nesmírně agresivním hráčům bez jakéhokoli zastání od vládnoucích politiků. Musíme to vydržet, a co se bude dát zachránit, na tom po roce 2025 zase začneme stavět. Ku prospěchu všech občanů této země.

Mějte krásný víkend a užijte si zasněženou krajinu.

