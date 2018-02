Schwarzenberg: Když člověk dostane rozkaz k zločinu, nemusí ho páchat

Pan prezident nám vzkázal, že službu u StB organizovali důstojníci a nikoliv agenti. Je pravda, že agenti nic neorganizovali, oni ovšem vše prováděli. Já si ještě pamatuji, jak se svého času v Rakousku různí esesmani bránili tím, že své zločiny konali pouze podle rozkazů. Tam jim to ovšem mnoho nepomohlo.

Když člověk dostane rozkaz k zločinu, to ještě neznamená, že ho musí páchat. To zaprvé. A za druhé, prezident argumentuje tím, že voliči o celé záležitosti premiéra Babiše věděli.

No, věděli-nevěděli. Velice dobře si vzpomínám, když mi jeden skalní příznivec pana prezidenta říkal, že pokud by Babiš byl agent StB, tak by ho přece nikdy premiérem nejmenoval. A protože ho prezident jmenoval, tak zajisté žádným agentem nebyl.

To se tedy pořádně mýlil. A samozřejmě také někteří lidé, pokud se o to zajímali, uvěřili prvoinstančnímu rozsudku bratislavského soudu, kde ve prospěch Babiše vypovídal jeho řídící důstojník.

