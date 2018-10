Seďa (ČSSD): Proč podpořit sociální demokraty v nadcházejících komunálních volbách

ČSSD dlouhodobě usiluje o zlepšení života občanů v Uherském Hradišti a o zapojení obyvatel města v rámci rozhodovacího procesu. K tomu jsou potřeba informace a přesto, že sociální demokraté nakonec protlačili on-line audio přenos ze zasedání zastupitelstva, chceme audiovizuální přenos s archivací. Veřejnost by měla mít informace z projednávání ZM a měla by znát i stanoviska zastupitelů. Tak jako by měla mít dostatek informací pro posuzování investičních akcí a ke stanovení priorit ve městě.

ČSSD má svůj volební program Pro náš společný domov, který budeme realizovat, ať budeme v koalici či v opozici. Vždyť podobně jsme uskutečnili body z našich minulých volebních programů. A je třeba zdůraznit, že radniční koalice řadu našich volebních slibů realizovala. Sice až pod naším tlakem, ale realizovala. Na straně druhé současné vedení města nemělo potřebný tah k rozvoji města a k řešení problémů Uherského Hradiště. ČSSD je programově čitelná, předvídatelná a zásadová. Nikdy se nedala nikým koupit a tak to bude i pokračovat.

Kandidáti na kandidátce ČSSD zastupují všechny generace a téměř všechny profese, kandidáti mají své životní, odborné i politické zkušenosti. A zejména nikdo z nich není ve střetu zájmů, na rozdíl od mnoha kandidátů z jiných politických stran a uskupení. Také nemáme na kandidátní listině žádné politické přeběhlíky, kterými se to v jiných stranách jenom hemží. Sociální demokraté jsou zárukou slušnosti, morálky a poctivé práce pro občany našeho města. Odmítáme klientelistický přístup a požadujeme rovnost pro obyvatele města.

ČSSD může garantovat transparentnost v investicích, participaci rozpočtu a spolurozhodování o významných projektech ve městě. Hrajeme podle pravidel a ty musejí platit pro každého. Ne pouze pro vyvolené. Hodláme otevřít Městský úřad občanům. Ten tady musí být pro občany města a nikoliv, aby občanům města házel klacky pod nohy.

ČSSD je zárukou, že investice do naší budoucnosti myslí vážně. Stačí si vzpomenout na naši účast v radniční koalici v letech 2002 až 2006, kdy proběhly v Uherském Hradišti největší investice a kdy se naše město kvalitativně posunulo v žebříčku hodnocených měst.

Známe své město a známe problémy jeho obyvatel. Chceme je společně s Vámi řešit. Pokud chcete lepší Uherské Hradiště, dostupnější a kvalitnější veřejné služby i jeho udržitelné životní prostředí volte sociální demokracii. 1 je tu pro Vás.

