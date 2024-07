Seďa (SOCDEM): Co udělat pro zachování kvality života ve Zlínském kraji

Blíží se volby do Zastupitelstva Zlínského kraje a jednotlivá politická uskupení i jednotliví kandidáti budou v předvolební kampani sršet sliby. Můj osobní pohled kandidáta, který jako dlouholetý poslanec i zastupitel zná dokonale problémy i přednosti Zlínského kraje, je ten, aby se minimálně zachovala kvalita života mých spoluobčanů a pokud to bude jen trochu možné, aby se odstranily problémy, které náš kraj a naše občany tíží.

Jako prioritní vidím zachování kvality a dostupnosti zdravotní péče, včetně rychlé zdravotní služby. Páteřní by měly zůstat bývalé okresní nemocnice. Zlínský kraj by měl mít svoji vlastní leteckou záchrannou službu, která by mohla být provozována ve spolupráci se sousedními kraji. Je také třeba usilovat ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami o dostupnost dentální péče.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23890 lidí

Druhým problémem jsou nízké mzdy v podnikatelském sektoru, a to zejména z pohledu nabídky nízkokvalifikované práce. Tady vidím nutnost posílení digitalizace, IT a podpory hich-tech technologií. Je třeba, aby kraj podporoval výzkum a aplikovaný vývoj našich firem ve spolupráci s UTB a středními školami. K tomu by měla sloužit i část Holešovské průmyslové zóny, jako technický inkubátor pro tento potřebný rozvoj. Právě provázanost vzdělanosti s výrobním procesem je cestou k vyšší kvalifikované a sofistikované práci a k vyšším mzdám.

Třetím problémem je nedostatek finančně dostupného bydlení pro mladé rodiny a odchod mladé generace z našeho kraje. Kraj musí ve spolupráci s městy a s obcemi podpořit družstevní výstavbu, například nabídkou svých pozemků k této výstavbě. Příkladem může být část bývalého opuštěného areálu Uherskohradišťské nemocnice a.s., o který má zájem město. Právě dostupnost bydlení s dobře placenou prací jsou záruky, že se odliv mladé generace zastaví.

Čtvrtým problémem je přehuštěná doprava v centrech měst. Tady je třeba dokončit nejen R55 a R49, ale propojit tyto dálniční komunikace s místními a krajskými silnicemi. Opět příkladem může být nutné nové přemostění řeky Moravy před místní částí Jarošov a napojení nové komunikace na R55 nebo napojení Průmyslové ulice na silnici R50. Bez těchto dopravních staveb se neustále zhoršuje dopravní zatížení, zhoršující životní prostředí ve městě.

V neposlední řadě je nutná podpora o zachování a zlepšení životního prostředí. Jde o ochranu vodních zdrojů, vodních toků a ploch, jde o podporu výsadby nových lesů a parků, jde o podporu šetrného zemědělství ve spolupráci s Agrární komorou a se samotnými zemědělci. Součástí životního prostředí je i ochrana přírodních a kulturních památek a pamětihodností, které jsou perlami našeho historického a kulturního dědictví.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky