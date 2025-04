Seďa (SOCDEM): Otázky a odpovědi k volbám

Nadcházející volby do poslanecké sněmovny opět rozhodnou, kdo povede naši zemi po nadcházející čtyři roky a zda bude schopen či ochoten vyřešit základní problémy obyvatel. Vždy jsem zastával, jako zastupitel města či jako poslanec, názor, že mám hájit práva svých spoluobčanů a pracovat tak, aby se zvyšovala životní úroveň většiny občanů České republiky.

Brát zastupitelství jako veřejnou službu je daleko důležitější, než si veřejnost představuje, protože není jednoduché získat informace pro správná rozhodnutí, a poté i odvahu k jejich prosazení. Ten, kdo tu odvahu má, často se stává trnem v oku podnikatelské lobby, politických soupeřů či těch, kteří hájí své osobní zájmy před zájmy široké veřejnosti.

Málo se zapomíná, že odpovědnost za rozvoj demokracie mají nejen politické strany a sami politici, ale i občané voliči, kteří jim pomocí svých hlasů dávají důvěru a mandát hájit své oprávněné zájmy. Proto je důležité si vždy před volbami položit základní otázku: Komu ku prospěchu? K odpovědi na tuto základní otázku možná pomohou následují otázky.

Opravdu si myslíte, že ochranu životního prostředí zajistí nesplnitelné a velmi nákladné cíle Green Dealu, jako jsou obnovitelné zdroje, emisní limity, elektrizace všeho, co je možné? Přitom je zřejmé, že jde toliko o podporu nového byznysu, a nikoliv o ochranu přírody. A dopady budou velmi negativní na konkurenceschopnost evropských výrobců a na životní úroveň Evropanů.

Zvyšování obranných výdajů povede ke zvýšení bezpečnosti a obranyschopnosti ČR, nebo je to snaha o omezování kvality a dostupnosti veřejných služeb? Vždyť pokud nebude fungovat český průmysl, pokud se povedou nesmyslné války včetně těch obchodních a celních, bude se financovat naše bezpečnost na dluh, který nakonec zaplatí zaměstnanci a senioři.

Co je pro život a rozvoj každé společnosti důležité? Je to zajištění bezpečnosti, ale nikoliv tím, že budu zvyšovat armádní výdaje a budu zhoršovat mezinárodní vztahy. Evropská unie i NATO jsou mezinárodní organizace, které byly založeny k zajištění míru ve světě. Proto jsem vždy podporoval a budu podporovat členství naší země v těchto organizacích. Ale to neznamená, že budu lhostejně přihlížet špatným rozhodnutím politiků. Usilovat o mír je to nejdůležitější, protože bez něj nebude žádný pozitivní rozvoj naší společnosti.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



