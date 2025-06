Dostál (Stačilo!): Jen hlupáci z EU trčí doma a dostávají se do izolace

Dva týdny po nás navštívil Bělorusko Trumpův zmocněnec Kellogg a dal řeč s Lukašenkem o životě. Protože tak to chodí. Jen hlupáci trčí doma a dostávají se do izolace.

Protože Kellogg má přece jen větší výtlak než dva opoziční europoslanci, propustil mu Lukašenko disidenta Cichanovského. Já jsem to při setkání s poslanci tamního Parlamentu běloruské straně doporučoval - může to zlepšit vztahy s EU. Odpověď byla, že se zamyslí. Nakonec toto gesto udělali pro Američany. Pokud by skutečně záleželo hlavounům v europarlamentu na osudu různých odpůrců režimu, mohli projevit aspoň tolik aktivity jako Kellogg - a při té příležitosti také obnovit obchodní vztahy. Ale to by nesměli jen sedět na zadku v Bruselu, planě signalizovat dobro, nadávat celému světu...a pak jen koukat, jak jdou levná běloruská hnojiva farmářům v USA, v Brazílii, jen ne farmářům v Evropě...

