HK ČR: Je třeba zastavit emisní povolenky pro dopravu, shodli se politici

Debaty se zúčastnili ministr dopravy Martin Kupka (SPOLU), stínový ministr dopravy Martin Kolovratník (ANO), náměstek hejtmana Libereckého kraje Jan Sviták (STAN), Václav Vislous (Piráti) a Jiří Vlk za Motoristé sobě. Diskusi moderoval předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Jan Sechter spolu s prezidentem Komory Zdeňkem Zajíčkem.

Živá debata se rozproudila okolo povinného snižování emisí ze silniční dopravy, sektoru, který dosud nebyl v emisním obchodování zahrnut. Ministr dopravy Martin Kupka (SPOLU) zdůraznil v této souvislosti potřebu systematického uplatňování národních zájmů. „Systém emisních povolenek ETS 2 vyžaduje změnu a odklad. Pokud má Česká republika v Evropě něco prosadit, tak jedině přesvědčivým, koordinovaným a sebevědomým postupem, jako se to povedlo u normy Euro 7,“ připomněl ministr Kupka úspěch, kdy se České republice ve spolupráci s dalšími členskými státy podařilo prosadit odklad a zmírnění původních přísných emisních limitů pro evropské výrobce automobilů.

Také stínový ministr dopravy Martin Kolovratník (ANO) potvrdil, že bude prosazovat revizi systému ETS 2 a poukázal na negativní dopady emisních povolenek pro podniky i domácnosti. „U ETS 2 jsme schopní dosáhnout změny, ale musíme jednat razantně. Když se povolenka dostane na 100 eur, může to znamenat růst cen pohonných hmot o 10 až 12 korun – a to už není jen politický problém, ale je to problém konkurenceschopnosti celé Evropy,“ varoval Kolovratník.

Účastníci se shodli, že zásadním problémem je nepředvídatelný vývoj ceny povolenky. Václav Vislous (Piráti) k tomu zdůraznil potřebu investovat výnosy z emisních povolenek z dopravy zpět do dopravní obslužnosti veřejnosti. „Dekarbonizace průmyslu nemá být v rukou ministerstva životního prostředí, ale v gesci ministerstva průmyslu a obchodu. To je ministerstvo, které má nástroje i kompetence hledat rovnováhu mezi udržitelností a konkurenceschopností,“ uvedl.

Následná diskuse o financování strategických investic do dopravy ukázala také širokou shodu napříč politickým spektrem. Ministr dopravy Martin Kupka v této souvislosti zdůraznil snahy o větší zapojení soukromého kapitálu do dopravních projektů. „To, že se v rámci resortu podařilo rozběhnout práci samostatného oddělení pro přípravu PPP projektů, znamená, že budeme reálně schopni přitáhnout do dopravy víc soukromých peněz. A to je nutná cesta, protože připravených projektů bude víc, než kolik unese rozpočet,“ řekl Martin Kupka.

Diskutující se shodli, že kvalitní dopravní infrastruktura je základem rozvoje všech regionů. Jan Sviták (STAN) v tomto smyslu upozornil, že bez stabilního rozpočtového rámce se regiony dostávají do nejistoty. „U krajských tratí nebo silnic druhé třídy často chybí jistota, že se naplánované opravy opravdu zrealizují. Bez dlouhodobého plánování a víceletých závazků nelze budovat kvalitní dopravní infrastrukturu v regionech,“ zdůrazňoval.

Kandidát Motoristů sobě Jiří Vlk podpořil návrh na upřednostnění investic do strategických projektů, jak navrhuje Hospodářská komora. „Investice do infrastruktury, které mají návratnost, musí mít jasnou prioritu. Stát se musí přestat zadlužovat kvůli běžným výdajům, a naopak podpořit to, co přináší růst – dopravu, podnikání, inovace,“ řekl Jiří Vlk.

Debatu zakončil prezident Zajíček výzvou k politickému konsenzu na reformě rozpočtového plánování. „Pokud budeme strategické investice dál plánovat v rámci běžného státního rozpočtu, nikdy nedosáhneme potřebného tempa jejich realizace. Už dnes víme, že připravených projektů bude více, než kolik je stát schopen financovat z běžného rozpočtu. Potřebujeme mít politickou odvahu a začít uvažovat v logice odděleného investičního rámce, který dá investorům předvídatelnost a veřejnosti jistotu napříč volebními obdobími tak, aby se investiční prostředky nestávaly každoroční obětí krátkodobých politických priorit,“ uzavřel prezident Hospodářské komory.