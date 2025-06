Jakub Železný chce věřit. „Jinak by to byla katastrofa.“

Zaměstnanci zpravodajské redakce České televize (ČT) se v otevřeném dopise na podporu současného vedení zpravodajství ohradili proti výrokům některých kandidátů na generálního ředitele ČT, které zazněly při veřejném slyšení 18. června.

Kandidáti měli zpochybňovat vyváženost zpravodajství, kompetentnost redaktorů nebo přínos zahraničních zpravodajů. Redaktoři tato tvrzení označili za nepravdivá, znepokojující a škodlivá, zvlášť s ohledem na blížící se parlamentní volby.

Podle novinářky Angeliky Bazalové byl navíc na některé zaměstnance České televize vyvíjen nátlak, aby dopis podepsali.

Veřejně se k podpisu přihlásili například Václav Moravec, Jan Moláček a David Szantó.

Situaci vyhrotila SMS zpráva od ředitele zpravodajství Petra Mrzeny, kterou krátce před hlasováním poslal některým členům Rady ČT. Vyzýval je, aby nevolili programového ředitele Milana Fridricha, protože podle něj znevažoval práci redakce. Mrzena přitom sám kandidoval na post generálního ředitele, ale neuspěl.

I Mrzenu měla rozčílit Fridrichova kritika současného zpravodajství a náznaky možných personálních změn, pokud by se stal generálním ředitelem.

„Ještě krátce před volbou měl potřebu nás s šéfredaktorem oslovit a sdělit, že je s fungováním redakce spokojený, že odvádíme vynikající práci a nechce nic měnit,“ říká Mrzena k Fridrichovi.

„Na Radě ČT však mluvil o nedůvěryhodném zpravodajství, o Událostech jako spotřebitelském magazínu a obměně části vedení. Považuji to za podraz a znevažování práce našeho týmu,“ cituje Mrzenu server Médiář.cz

Volba zatím nemá vítěze. Potřebných deset hlasů z celkových sedmnácti ještě nezískal ani Fridrich, ani Hynek Chudárek. Volba bude pokračovat tento týden ve středu.

K celé situaci se vyjádřil i neúspěšný kandidát na generálního ředitele, novinář Jakub Železný. Na sociální síti X vyjádřil důvěru v profesionalitu kolegů v České televizi a zároveň znepokojení nad možným výkladem celé situace.

„Chci věřit, že zprávy, že ve zpravodajství ČT jsou lidé k něčemu nuceni, jsou nepochopením, nesprávnou interpretací (jinak by to byla katastrofa). Vím, že ti lidé dělají práci maximálně profesionálně (jinak to ani neumějí),“ zastal se redaktorů Železný.

