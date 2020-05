Sehnalová (ČSSD): Zdravotníkům se sice tleská, ale jen když se to hodí

reklama

Co mi v politice vždycky vadilo a vadí, je arogance a sebejistý pocit, že na dotyčného nikdo nemá. Ale stejně tak mi vadí, když si tuhle aroganci lidé nechají líbit, protože to tak nějak přežijí a nestojí jim za to se hádat. Ono to není nic příjemného. Stojí to nervy a někdy je z toho člověku, slušně řečeno, nevolno. Uděláte to jednou, dvakrát, možná i třikrát a pak si řeknete dost. To nemám zapotřebí. Jenže pak tenhle prostor vždycky vyplní ti, kterým se ustupuje.

I proto jsem jela na Zastupitelstvo Zlínského kraje. Chtěla jsem si vyslechnout odpovědi na otázky zastupitelům v otevřeném dopise zdravotní sestry z operačních sálů a také předsedkyně odborů v Kroměřížské nemocnici, který poslala zastupitelům před opakovaným hlasováním o nové malenovické supernemocnici.

Už jsem zvyklá na leccos. Ale způsob, jakým se s dopisem hejtman Čunek v bodě o hospodaření nemocnic “vypořádal”, považuji za natolik ostudný a pohrdající člověkem, který má jako každý právo se svých zástupců ptát, ne být označen za nepříčetnou osobu, že jsem vyzvala hejtmana k veřejné omluvě, když už to k mému údivu nikdo z krajských zastupitelů výslovně neudělal (díky alespoň paní Valentové Nersesjan za zdvořilou žádost, aby se pokud možno neuráželi zdravotníci...).

Můj dotaz, který jsem položila mimo jiné jako kroměřížská zastupitelka, se ale týkal původně jiné věci a to rekonstrukce operačních sálů Kroměřížské nemocnice. Ta je v původním stále platném generelu investic plánována na rok 2020/2021. Bude se dělat nebo se máme v Kroměříži těšit na fungl novou přístavbu celého křídla za 1,5mld, která byla s velkou slávou loni ohlášena jako nová etapa rozvoje Kroměřížské nemocnice, ale jaksi se o ní nic dalšího neví? Rozpočet plánovaných investic do nemocnice je totiž na letošní a příští rok 5 a 10 milionů a za to se operační sály opraví dost těžko.

Dozvěděla jsem se, že operační sály se rekonstruovat nebudou, ale odbor investic kraje pracuje se na oné nové přístavbě. Stěrače stírají a projektanti (ti pečlivě vybraní) projektují... A že to rozhodně není balamucení kroměřížských zdravotníků, kteří tu přístavbu údajně všichni chtějí. I dopis podepsali...

Škoda, že už jaksi nedošlo na rozvedení odpovědi o přístavbě poněkud šířeji, hlavně KDY a ZA CO se bude stavět, když vstupujeme do krize, budeme šetřit, kde se dá a co ušetříme, půjde na novou supernemocnici v Malenovicích?

Jestli tohle není balamucení zdravotníků, tak co tedy?

A můj dojem z debaty o napětí mezi managementem nemocnic a odbory? Zdravotníkům se sice tleská, ale jen když se to hodí. Těm, kteří jsou v odborech se netleská vůbec, protože prý dělají problémy: chtějí totiž zaplatit svou práci a někteří si troufnou dokonce položit veřejně nepříjemné otázky.

Na závěr mám prosbu. Nenechme se otrávit, i když je to těžké. A nenechme v tom ty, kteří si za nás pálí prsty, ať už kdekoliv, samotné. Nevyklízejme pole aroganci. Nedělejme jim to svou rezignací snazší.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA ČSSD



