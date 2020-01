Senátor Antl: Mám rád zvířata, ale výš stavím život lidský

Děkuji za vyzvání, vážený pane předsedající, vážené dámy senátorky, vážení páni senátoři, vážená paní poslankyně.

Já navážu na to, co zde říkala vážená paní poslankyně. Ona řekla úplně přesně ten legislativní proces, já ho aspoň nemusím číst, avšak z jejího podání jsem pochopil to, co jsem pochopil na ÚPV, že poslanci nehájí to, co nám poslali, oni hájí svůj pozměňovací návrh, který někteří z vás přejali, zejména výbor, který nám ho předkládá. Já jsem přesvědčen o tom, že každá senátorka, každý senátor, který byť nesouhlasí, jde do Poslanecké sněmovny, že hájí to, co schválil Senát, tady slyšíme argumentaci pro pozměňovací návrh, nikoliv argumentaci pro to, co nám bylo předloženo. Já jsem se včera poněkud ale neunáhlil, řekl jsem vám, jak má vypadat správný legislativní proces, já vím, že vy to víte, zdůrazním, nechci se opakovat, protože včera to nemělo žádnou patřičnou odezvu a nakonec jdeme na to, co Poslanecká sněmovna vymyslela, to znamená, velmi zrychlený, zkrácený legislativní proces, který bude začínat v Poslanecké sněmovně, my tady k němu přičiníme max. nějaký pozměňovací návrh, ale nezamítneme, a vlastně tím potvrdíme to, že je to správně, že vláda a Legislativní rada vlády a že připomínková místa nemusí vůbec fungovat. Trestní zákon je jedna ze základních norem, trestní zákoník vedle civilního zákoníku jsou dvě základní normy, vynechám-li samozřejmě ústavní pořádek. Já jsem se vyjadřoval, a skutečně si nechám až na další svoje vystoupení moje suplika, až pak budu polemizovat, ale řeknu to, co jsem říkal už jako zpravodaj, to znamená, nepřekročím nic, že bych si měl počkat na podrobnou rozpravu, ostatně podrobná rozprava byla zahájena už přednesením komplexního pozměňovacího návrhu. Bylo tady řečeno, že vláda zaujala neutrální stanovisko, já nevím, jestli jste to četli, vůbec ne, tam nebyla jediná pochvala, tam nebylo nic neutrálního, to bylo negativní stanovisko, ale nazvala to neutrální, samozřejmě.

Když se podíváte na něj, tak mimo jiné, tam se poslanci pak samozřejmě vypořádali s některými těmi věcmi, ale já poukazuji i na to, že k tomu měla být odborná rozprava, já tady slýchám, to jsem řekl jako zpravodaj, slýchám argumenty, že docenti z právnické fakulty, profesoři trestního práva, jediné jméno jsem nezaznamenal, jediné jméno jsem neslyšel, vrátím se k tomu pak ve svém samostatném vystoupení.

Abych shrnul ten legislativní proces, tak jak jsem to už udělal včera, udělám to znovu, poslanci si přinesou novelu, sami sobě, pak přijmou komplexní pozměňovací návrh, který je rozumný, říkám to nerad, ale musím říct, že je rozumný z mého pohledu, a pak přijdou, obhajují ten původní návrh, který nám nebyl předložen, nám byl předložen teď senátory. To je špatně z hlediska legislativního procesu, porušuje to všechna legislativní pravidla, která jsou stanovena. Nebudu se tím dále zabývat.

Takže my jsme dostali ten návrh 6. 1. 2020, lhůta nám končí 5. 2. 2020, předpokládám, že skončíme projednání této věci do této lhůty. My jsme dostali ten tisk 7. 1. 2020. Pokud jde o obsah, ten tady byl sdělen, já řeknu to, co jsem říkal na ÚPV. Řekl jsem, že také mám rád zvířata, já nevím, vy asi všichni víte, že zvíře v pojetí trestního práva je obratlovec. Není to mravenec, ani kdyby měl červený šátek puntíkovaný pod krkem. Je to obratlovec.

Mám rád zvířata, ale výš stavím život lidský, já jsem v televizi řekl, že život dětí a těhotných žen, seniorů, život lidský, stavím výš. A teď se podívejme, co je nám tady navrhováno, budu mluvit k tomu, co tady bylo předneseno. Kdo týrá zvíře, to je ten navrhovaný § 302, tedy jeho změna, na 6 měsíců až 3 léta. Podívejte se do § 146, já jsem tady vzal celý komentář k trestnímu zákoníku, nevzal jsem naschvál Šámala, ale vzal jsem Jelínka, což je profesor ze zdejší právnické fakulty, ostatně pan profesor Šámal je tam také člen této katedry. § 146 odst. 1 je ublížení na zdraví člověku. Když se podíváte na trestní sazby, tak v § 146 odst. 2, u ublížení na zdraví těhotné ženě, dítěti mladšímu 15 let, včetně batolat, dítě je od svého narození, nebo zdravotníkovi při výkonu zdravotnických povolání, u rasově motivovaného útoku a zranění člověka, je sazba 1 až 5 let, to znamená, mírnější než máte v návrhu na druhý odstavec, kde je 2 roky až 5 let. Podívejme se do § 185, znásilnění. Násilné donucení k pohlavnímu styku, půl roku až 5 let. Navrhováno je 2 až 5 let. Sexuální nátlak, to je násilné donucení i dítěte k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo k jinému srovnatelnému chování. 1 až 5 let. § 198 a 199, tím jsem argumentoval i ve svém mediálním vystoupení, to, co jsem sklidil, vám řeknu pak. Týrání svěřené osoby, která je v péči pachatele nebo jeho výchově, psychické a, zdůrazňuji, i fyzické týrání, trestní sazba 1 až 5 let. § 199, týrání osoby žijící ve společném obydlí, je fyzické nebo psychické týrání osoby blízké nebo jiné žijící s ním ve společném obydlí, týrání seniorů, půl roku až 4 roky. § 149 je málo známý a ostatně v komentářích k tomu najdete málo, jenom konstatování, že přichází deklarace. § 149, mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, je působení tělesného nebo duševního utrpení mučením nebo jiným nelidským a krutým zacházením, půl roku až 5 let. Dále je tam navrhováno 2 až 8 let, zdůrazňuji, z pojetí bipartice, tedy § 14 trestního zákoníku, je zločin. Takže 2 až 8 let. To je ten návrh, kdy způsobí takovým činem týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt. Nesouhlasím s tím. Ale podívejme se, jak je to u lidí. Účast na sebevraždě, svádění, nabádání k pomoci, sebevraždě dítěte nebo těhotné ženy, stejná trestní sazba. Úmyslné ublížení na zdraví, já už jsem to zmínil tady ve třetím odstavci, to je způsobení těžké újmy. Když se podíváte do § 122 odst. 2, co je těžká újma na zdraví, je to vážná porucha zdraví u člověka, např. zmrzačení, poškození důležitého orgánu, mučivé útrapy, stejně jako u zvířete tedy, trvalé následky na zdraví, stejná trestní sazba. § 198, už jsem zmínil, ale chci srovnat trestní sazby. Týrání svěřené osoby, která je v péči, výchově, psychické, fyzické, zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem nebo způsobením těžké újmy na zdraví, stejně jako u zvířete, trvalé následky na zdraví, stejná trestní sazba, jako je ta navrhovaná. § 199, týrání osoby žijících ve společném obydlí, psychické i fyzické týrání, zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem nebo způsobením těžké újmy na zdraví, stejně jako u zvířete, trvalé následky na zdraví, stejná trestní sazba.

Jde podle mě o tendenční navyšování trestních sazeb a skutečně, já jsem trestní právník, jsem 42letý trestní právník, přednáším trestní právo, skutečně zeptali-li byste se odborníků na trestní právo, kteří chtějí mít vyvážení trestní zákoník, vyváženou zvláštní část trestního zákoníku, já jsem se vyjádřil i v tom smyslu, ano, ať nám poslanci dají takový návrh, ale ať tedy zvýší trestní sazby za týrání dětí. Ať zvýší trestní sazby za týrání těhotných žen. Proč by to mělo být na stejné úrovni?

Další skutkové podstaty a podobně. Takže já vás seznámím v tuto chvíli, nepřijali jsme usnesení, bylo navrženo, já ve své zpravodajské zprávě, nevím, jestli se zveřejňuje nebo ne, tak jsem měl návrh na schválení. Pak s ohledem na rozpravu, kde jsem namítl mj. i ten legislativní proces, jsme hlasovali pro zamítnutí, ten návrh nebyl přijat. Tam jsme hlasovali: pro 3 senátoři, proti nehlasoval nikdo, 7 senátorů se zdrželo hlasování. Samozřejmě předcházel mu návrh na schválení, tam byl největší počet. 4 senátoři, proti nikdo nehlasoval, 6 senátorů se zdrželo. A pozměňovací návrh, který je nám dneska znovu předkládán, hlasoval pouze jeden senátor, a to předkladatel pozměňovacího návrhu. Možná vás nezajímají stanoviska ÚPV, ale už to svědčí o tom, všichni skoro tam máte politické zastoupení, shodli jsme se na tom, že když už, tak hlasovat pro to, co je nám předkládáno, ne o pozměňovacím návrhu. Já jsem vlastně tímto přečetl ten záznam, byl jsem určen zpravodajem, vlastně sám jsem se určil, ale byl jsem odhlasován, pověřil jsem se, abych informoval předsedu horní komory českého parlamentu.

Já vás nebudu zdržovat, protože vím, že moje vystoupení je zbytečné, že jste rozhodnuti, vidím to z té série pozměňovacích návrhů. Jako trestní právník, abych měl čisté svědomí, jsem takto vystoupit musel, riskuji přitom další desítky mailů, které jsem nedostal, ani za 22 let trestního stíhání vrahů a organizovaného zločinu, neuvěřitelné, nechci vám je číst, protože bych je musel po 26. hodině. Neuvěřitelné! Pro zájemce mohu přeposlat. Nemám strach, určitě ne. Ale vyhrožování, týrání mých dětí, usmrcení mých dětí, abych si zažil, co to je, když někdo usmrtí zvíře, když ho bude týrat, je skutečně nehorázné a přesahuje to jakýkoli rozumný návrh. V tuto chvíli jako zpravodaj vše, děkuji za pozornost.

JUDr. Miroslav Antl BPP



