Senátor Bek: Cyklistická veřejnost se na českých silnicích necítí bezpečně

reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, milé kolegyně, milí kolegové, mně ta cyklistika také nedá, abych neřekl pár slov.

Mně se zdá, že ta záplava těch e-mailů, které jsme dostali v posledních dnech, ukazuje jednu důležitou věc. A to je to, že česká cyklistická veřejnost se na českých silnicích necítí bezpečně. To se mi zdá na základě toho, co jsme tady slyšeli, na základě těch svědectví řady kolegů senátorů zcela jasné.

Stejným faktem je to, že cyklisté jsou na silnicích slabší stranou. A já jsem pozorně naslouchal kolegovi Červíčkovi. A já s ním souhlasím, že v ideálním státě by tahle problematika byla řešena komplexním vládním návrhem. A nejenom v ideálním státě, bylo by tak tomu i v normálním státě, kde bychom neměli jednoho ministra na dvou židlích, který se stará o vzdušné zámky jaderných elektráren, ale samozřejmě nemá kapacitu na to, aby řešil bezpečí české veřejnosti na silnicích.

A v takové situaci máme podle mě dvě možnosti. Nedělat nic a říct, počkáme na tu ideální vládu, která jednou přijde a ten problém vyřeší, anebo se můžeme pokusit v tom krátkém čase alespoň o něco snížit to riziko, které pociťuje – podle mě právem – významná část české veřejnosti, když jezdí na kole po silnicích. A já jsem přesvědčený o tom, že to není dokonalé řešení. Ale na druhé straně ten strach, který pociťuje část oponentů, že se tady rozpoutá peklo represí, které rozpoutá policie na silnicích, to považuji za nadsazené.

Já jezdím denně po křižovatce, kde 90 % řidičů překračuje 60 km/h o 30 km/h, a už rok a půl tomu nikdo nevěnuje pozornost. A pravděpodobnost, že policie bude mít kapacitu na to, aby masově kontrolovala odstupy, tahle pravděpodobnost je podle mě velmi malá. To případné přijetí toho standardu metru a půl má samozřejmě jenom symbolický význam v řadě případů a může působit právě jako argument pro ty, kteří o tom dosud vážně ani nepřemýšleli, co je bezpečný odstup.

A jsem moc rád, že kolega Kos podal ten pozměňovací návrh, který utíná ten osten té ostré represe, která není namístě. Ale moc se přimlouvám, abychom vyslyšeli tu obavu významné části veřejnosti, která v tuto chvíli nemá pocit, že by byla dostatečně chráněna. Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.