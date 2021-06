Senátor Červíček: My jsme k tomu nepotřebovali žádný zákon

reklama

Já si musím vzpomenout na svoji předchozí profesní zkušenost, kdy jsem měl tu možnost a čest být i určité období ředitelem dopravní policie. Mimochodem ředitelem dopravní policie v období, kdy na našich silnicích umíralo 1300 lidí kvůli následkům dopravních nehod a všem věcem, které každodenně můžeme zažívat při silničním provozu. V současné době stav je o mnoho lepší. Na našich silnicích přesto bohužel umírá zhruba 460 lidí ročně. A já nejsem přesvědčen o tom, že se situace změnila díky nějaké zásadní legislativní úpravě, která by dávala jiná pravidla při bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tato situace se změnila kvůli něčemu úplně jinému. Kvůli tomu, že jsme si jako veřejnost, odborná, veřejná, laická, veřejně známé osoby apod. dali tu práci a začali jsme upozorňovat na každodennost, na všechny problémy, které v silničním provozu zažíváme. Například že není normální otáčet se v křižovatce, že není normální projet na červenou, že není normální nerespektovat přednost v jízdě apod. A toto všechno společně s nějakou kampaní, prevencí, snahou "vychovávat" účastníky silničního provozu vedlo ke zlepšení celkové situace na našich silnicích.

Někdo tady poznamenal, že za poslední měsíc díky tomu, že se o tom začalo hovořit, došlo z jeho subjektivního pohledu ke zlepšení situace ve vztahu řidič a cyklista. A přesně o tom to je. My jsme k tomu nepotřebovali žádný zákon, žádné ustanovení. My jsme jen pojmenovali to, že je normální respektovat více cyklistu. Prosím, nikdy žádná represe nemůže znamenat to, že účastníci silničního provozu se chovají ohleduplněji. Všechno je to založeno na tom, že každý účastník silničního provozu by se měl chovat ve smyslu těchto pravidel. A ten druhý účastník silničního provozu, protože předvídá, že se takhle chová ten druhý, tak má šanci, že nedojde k žádné fatální situaci a není tam žádný problém a nedochází k dopravním nehodám nebo případně jiným dalším věcem. Takže všechny tyto problémy, které tady jsou, je správné pojmenovávat.

Dokonce pana poslance překvapím, že jsem přesvědčen i o tom, i věnovat se tomu a třeba případně měnit příslušnou legislativu. A věnovat se těm oblastem, třeba například větší ochrany cyklistů.

Stejně tak jako větší ochrany chodců a podobně. Ale pokud možnost, takovéto zásadní ustanovení je potřeba schvalovat po odborné diskuzi v rámci změny zákona, která je komplexní a je schopna navázat i ty ostatní věci, které souvisí s tou celkovou strukturou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, tak jak ji vkládáme do té legislativy. Potom by se nestalo, že se tady bavíme o tom, že sankce, která je navržena v tomto poslaneckém návrhu, který nám je předkládán, je kritizovaná za svoji výši a za možná i nenávaznost třeba v rámci bodového systému z hlediska nějaké adekvátnosti apod. Protože to řešíme ad-hoc. Když jsem byl ředitel dopravní policie, tak jsem byl rád za jakýchkoliv legislativní změny, průběžné, například v rámci novel. A vždycky jsem říkal, a myslím, že to říká takhle i odborná veřejnost, pojďme řešit ty nejklíčovější, nejproblémovější věci, které nesnesou odkladu. Z hlediska tohoto návrhu vítám, a byl to původní záměr poslanecký, že se bude řešit situace, která souvisí s neoprávněným užíváním vyhrazeného jízdního pruhu. Přidám k tomu další ustanovení. Je to to používání, respektive přiznání, že pokud má někdo řidičské oprávnění na "Céčko" na náklaďák a je to zahraniční zaměstnanec, tak bude moci podle této změny používat zemědělskou techniku, traktor a podobně. To znamená, ta naše výjimka, která je v té legislativě, bude moci být změna. A už letošní sezóny bude následně možné v zemědělství používat i zahraniční zaměstnance, kteří mají třeba úplně jiný, z hlediska legislativy, řidičské oprávnění. A nebudou na to muset čekat pomalu rok s ohledem na cizinecký zákon a podobné věci. To jsou prostě věci, které je potřeba řešit teď hned. A proto ta novela v tomhle tom směru je správná. Ale jestli se tady bavíme o zásadních problémech typu toho vztahu mezi cyklistou a řidičem, tak se prostě obávám, že to přece není věc, která má být vytržená z kontextu. Ta má být zpracovaná právě v tom komplexu celého toho zákona, který se věnuje bezpečnost a plynulosti silničního provozu. Prosím, pár odborných poznámek. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby tato diskuze odborné proběhla, tak se tady možná budeme bavit o úpravě, která bude specifikovat, na jakých silnicích, jaké kategorie, s ohledem na technický stav je možné stanovit určitý boční dostup. Musí to být metr a půl? Nebo ten boční odstup bude diferencován právě k šíři nějaké komunikace? Například vůbec se nebavíme o tom, jestli jsme schopni tyto diference... Vůbec ta diskuze nenastala. Mimochodem o tom svědčí i to, že jsme byli schopni připustit, že když tam je cyklostezka, tak prostě ta cyklostezka nemusí být využívaná a bude využívaná jakákoliv silnice. Platí to ve všech případech? Všichni, co s nějakou dopravní infrastrukturou pracujeme, tak přece víme, jaká je skladba silnic. Od dálnic počínaje přes silnice třetích tříd až místní komunikace. A kde se vlastně navazují tyto silnice, třeba například s dopravními stezkami, a jaký je vztah mezi těmito uživatelsky typologicky jinými silnicemi, než je cyklostezka a podobně. Opět to podle mě je prostě bohužel blbě postavená. A právě proto, že neproběhla žádná odborná diskuze k tomu. Když se bavíme o tom, že bychom řešili ty následky v souvislosti s dopravními nehodami, tak to tady někdo poznamenal – ano, v minulém roce bylo zhruba 30 dopravních nehod, kde bylo konstatováno, že příčinou této dopravní nehody byl nesprávní odstup od cyklisty. Myslím, že každá dopravní nehoda je zbytečná. I proto jsem řekl, že si myslím, že to ustanovení si zaslouží to, aby se mu odborná veřejnost věnovala a aby bylo součástí nějakého komplexu toho zákona tak, aby to dávalo svoji nějakou logiku. Protože například jak chráníme chodce? Taky ta diskuze tady nastala a taky by to mělo být v uvozovkách komplexu. Bavíme se tady o povinnosti třeba například těch cyklistů? My se tady bavíme o věcech, které říkáme – vy, řidiči, vy se musíte chovat takhle, vy musíte dodržovat metr a půl odstup na jakékoliv komunikaci, protože jsme si s tím nedali prostě práci, nediskutovali jsme o tom, ale vy, cyklisti, vy žádnou povinnost nemáte? Nebo není potřeba se věnovat tomu, že třeba, někdo to tady poznamenal, že by bylo fajn se věnovat zvýšen bezpečnost ve smyslu toho, že se používají ochranné prvky, další jiné věci jako přilby a podobně. Kde je ta povinnost těch cyklistů? Je třeba chovat se nějakým způsobem. Stejně tak, když se tedy mají chovat nějací řidiči. A já neříkám, že všechno tohle to prostě má teďka takhle platit. Ale prostě si myslím, že jestli někdo měl v úmyslu tohle to ustanovení do zákona vložit, tak měl s tímhle tím pracovat.

Argumenty, že to je v některých zemích a že to funguje – jasně, ale já to nepovažuji za dostatečné. Protože je to v některých zemích uzákoněno a je ve své podstatě vymáháno? Anebo se pracuje tedy s tou myšlenkou, že se vlastně ten problém pojmenoval a nějakým způsobem je respektován? Myslím, že při diskuzích v rámci výboru tam zaznělo něco – no, vždyť my přijímáme ustanovení, ale nemyslete si, my každý takovýhle přestupek trestat nebudeme.

Proč přijímáme něco, když říkáme druhým dechem, že to vlastně trestat jakoby nebudeme? Nebo nebudeme všechno schopni trestat. A já si prostě jenom kladu otázky. O sankcích jsem tady mluvil, o bodovém systému jsem se už taky zmínil. Já jsem přesvědčený o tom, že i stávající úprava zákona 361 umožňuje zajištění bezpečnosti a plynulosti i ve vztahu k cyklistům. A podotýkám, že jsem příznivcem toho, aby se nějakým způsobem diskutovalo a případně to ustanovení zapracovalo po odborné diskuzi i do případného vládního návrhu zákona, který bude komplexní. Který nebude dílčími změnami v tomto zákoně a který bude například opravdu modifikovat nebo rekodifikovat tu stávající právní úpravu a bude hovořit o všem. Nejenom o povinnostech těch řidičů, ale i o povinnostech těch řidičů.

Já si dovolím malou poznámku ještě na závěr.

Každý účastník silničního provozu si zaslouží, aby byl ochráněn. Pravidla, která přijímáme v zákoně, by měla vytyčovat určité mantinely, kterými, když se budeme chovat, tak by nemělo docházet ke zbytečným problémům v silničním provozu, tím pádem následkům apod. Myslím, že se to má posuzovat v komplexu. Na mnoho věcí nefunguje represe. Mnoho věcí je založeno na tom, že si to všichni uvědomujeme, že tohle to je problém, který když nebudeme respektovat, a je pojmenován, byť obecně, v zákoně a je to s nějakou povinností spojeno, tak nás to může ochránit v rámci toho našeho působení v silničním provozu. Vzpomněl jsem si tady na to, na ty období, kdy v roce 2007 byla ta situace úplně rozdílná. A jsem přesvědčen bytostně o tom, že v mnoha ohledech se nemuselo změnit ustanovení těch stávajících zákonů, které prostě platily v tu dobu. Ale bylo potřeba říci, že to je problém, který musí všichni respektovat a chovat se v rámci těch pravidel, které jsou přijaty. Děkuji za pozornost.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Červíček: Rada kraje podpořila modernizaci rychnovské nemocnice Martin Červíček: Superman v červené mikině Hejtman Červíček: V kraji zdravotníci vyočkovali přes 300 tisíc dávek vakcíny proti covid-19 Hejtman Červíček: Pacientům poskytneme větší komfort a dosáhneme nemalých úspor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.